TV Nova na podzim uvede českou verzi Hell’s Kitchen, vystřídá MasterChefa

Na letošní podzim chystá TV Nova do svého vysílání soutěžní reality show Hell’s Kitchen, vystřídá dosavadní licencovaný formát MasterChef. V propagačním rozhovoru Novy to uvedl generální ředitel televize Daniel Grunt. „Chceme dát MasterChefovi trochu oddych a chtěli jsme si vyzkoušet další ‚vařící‘ formát,“ říká Grunt a upřesňuje: „Nova si zaslouží mít oba, věřím, že do budoucna to budeme střídat.“

Hell’s Kitchen, původně britskou show poprvé uvedenou v roce 2004, v zahraničí proslavil šéfkuchař Gordon Ramsay, v Česku bude průvodcem šéfkuchař Radek Kašpárek, známý právě jako jeden z porotců MasterChefa. Showrunnerem chystané série bude Radovan Síbrt, který loni stál za formátem Pohlreichův souboj restaurací, zábavní pořad rovněž z prostředí gastronomie.

„Hledáme teď šestnáct profesionálních kuchařů, cukrářů, foodbloggerů nebo lidí, kteří mají odvahu, aby se postavili do kuchyně a bojovali ve dvou týmech. Na konci zůstane jeden [soutěžící], který získá titul a místo v nové restauraci Radka Kašpárka jako kreativní šéfkuchař, a taky dva a půl milionu korun,“ popsal Síbrt v prosinci mechaniku klání. „Hell’s Kitchen je víc reality show, ti lidi tam bydlí a celou dobu jsou pod kamerami, neopustí prostor. Vítěz tam zůstane měsíc, bez spojení se světem,“ doplnil Síbrt. Ďábelskou kuchyni, jak formát v češtině nazval, popsal jako kombinaci reality show Big Brother a soutěžní show MasterChef.

Nova chystá nové logo a vizuální identitu

„Před námi je závěrečná třetí řada Zlaté labutě, čeká nás Policie Hvar, vtipná kriminálka, kterou budeme nasazovat na neděli,“ připomněl Grunt nejbližší programové plány Novy. Ta si letos připomíná 30 let existence, v létě k tomu chystá na roadshow po republice.

„Pracujeme na redesignu hlavní Novy a Novy Cinema. V první polovině chceme představit divákům a trhu novou podobu loga, nové barevné schéma, nový televizní design jako takový,“ avizoval také generální ředitel.

„Nova si bere své sloty zpátky, Voyo musí vyrábět hity“

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Sdílejte