TV Nova nasadí Tátu v nesnázích na sobotu, v pátek večer dá Hasiče

Podzimní programové manévry začínají. Původně oznámené časy televizních novinek se mění a schyluje se tak k přímému střetu hlavních nových seriálů komerčních stanic. Svědčí o tom čerstvě zveřejněné plány televize Nova na poslední prázdninový týden.

Na sobotu 1. září po 20. hodině nyní Nova plánuje premiéru druhé řady komediálního seriálu Co ste hasiči. To je změna oproti tomu, co televize ohlásila na srpnové programové konferenci. Tam informovala, že na pátky chystá svou hlavní novinku, rodinný seriál Táta v nesnázích. Ten nakonec půjde v sobotu večer, a odstartuje další víkend, v sobotu 9. září. Na sobotu původně Nova ohlašovala právě Hasiče a také speciály soutěže Na lovu.

„Ano, došlo k programové změně a seriál Co ste hasiči odstartuje na obrazovkách TV Nova v pátek, 1. září. Nový seriál Táta v nesnázích bude mít premiéru v sobotu, 9. září. V sobotu 2. září uvedeme premiéru české komedie Po čem muži touží 2,“ sdělila na dotaz Médiáře mluvčí Novy Tereza Žižková.

Oproti původním plánům tak Nova prohodí své dvě seriálové novinky. Dojde tak k dvěma klíčovým střetům televizního podzimu. Premiérová druhá řada seriálu Co ste hasiči totiž půjde proti jedné z hlavních novinek České televize, respektive ČT1, kde v pátek 1. září večer startuje premiérová druhá řada seriálu Osada. Ještě prestižnější bude souboj v sobotu večer, tedy pokud své dosavadní plány nezmění i konkurenční televize Prima: ta na 2. září totiž chystá premiéru své letošní hlavní novinky, romantického seriálu Eliška a Damián. Proti jeho prvnímu dílu (2. září) by tak na Nově šla zmíněná televizní premiéra českého komediálního filmu z roku 2022 Po čem muži touží 2, proti druhému (9. září) pak úvodní díl Táty v nesnázích.