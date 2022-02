TV Nova natáčí romantický seriál O mě se neboj

Televize Nova začala s natáčením nového romantického komediálního seriálu O mě se neboj. Pro Novu ho vyrábí společnost Dramedy Productions a režíruje ho Biser A. Arichtev, podepsaný pod čerstvou minisérií Guru pro Voyo či ságou Vyprávěj pro Českou televizi. Novinka vypráví příběh rozvádějící se matky dvou dětí (Veronika Arichteva) a sebevědomého právníka (Václav Matějovský, známý například z denního seriálu Novy Ulice). V dalších rolích se objeví Lukáš Příkazký a Veronika Lapková.

Seriál vzniká podle scénáře Hany Roguljič a Magdaleny Wdowyczynové. Jako showrunner seriálu působí Jan Coufal, jako kreativní producenti Novy Michael Bütow a Lukáš Borovička. Natáčí se v Praze a Liberci.

Kromě ústřední herecké čtveřice hrají Patricie Pagáčová, Roman Vojtek, Ivana Jirešová, Sára Rychlíková, Martin Sobotka a dětská hvězda 70. a 80. let a nyní divadelní producent Michal Kocourek, který se před kameru vrací po téměř čtvrtstoletí. V menších rolích bude vidět Jana Šťastného, Lucii Vondráčkovou či Michala Isteníka.

Děj nového seriálu

Život rozvádějící se matky dvou dětí Evy (Veronika Arichteva) je jeden velký chaos. Jako by nestačilo, že za všech okolností říká to, co si myslí. Zároveň se musí vyrovnávat s tím, že se svým sympatickým ale nespolehlivým manželem (Lukáš Příkazký) stále sdílí malý pražský byt a zatímco pro ni byla prohra v prvním rozvodovém stání jen technikálie, pro něj naopak znamení, že na jejich vztahu je pořád co zachraňovat. Jeho mnohdy až komické žárlivosti příliš nepřidá ani Evina nová práce recepční v prestižní advokátní kanceláři. Zvláště pak, když se kolem Evy začne ochomýtat mladý a sebevědomý právník Martin (Václav Matějovský). Ten, na rozdíl od ní, nemá problém s proplácením složenek ani schopností nechat si své myšlenky pro sebe. Jen se mu nechce vázat, což nevyhovuje jeho partnerce a kolegyni právničce Petře (Veronika Lapková). Mezi ním a Evou to brzy začíná viditelně jiskřit.