TV Nova v příštím roce 2024 zdraží reklamu o 18 %

Nova, jedna ze dvou největších komerčních televizí na tuzemském trhu, chystá na příští rok znatelné zdražení reklamy ve svém vysílání. „Vzhledem k rostoucí poptávce po komerčním prostoru a zároveň vyšším nákladům při výrobě pořadů jsme nuceni zvýšit průměrnou cenu pro klienty v roce 2024 o 18 %,“ uvedl obchodní ředitel TV Nova Jan Ulrych. V letošním roce Nova zdražovala o 12 %, loni taktéž o 12 %, v roce 2021 to bylo o 5 %.

Obchodovat bude Nova nadále cílovou skupinu dospělých diváků od 15 do 54 let. „V rámci cenových parametrů jsme přistoupili k úpravě koeficientu u stopáže patnáctisekundového spotu a navyšujeme koeficienty v nejvytíženějších měsících květen, červen, září a říjen, a to o pět procentních bodů. Co se týče časových pásem, tak navyšujeme o pět procentních bodů off prime time koeficient,“ přidal podrobnosti.

V obchodní politice na příští rok Nova zavede dvě nová pravidla: „První je 10% příplatek za umístění reklamy v našich premiérových pořadech, u kterých předpokládáme vysokou poptávku ze strany zadavatelů. Další novinkou je 10% příplatek za pozdní booking u objednávek přijatých víc než 10 pracovních dní po vydání programu. Vzhledem k nutnosti naplánování dostatečných kapacit reklamního inventory v časových pásmech je pro nás důležité znát poptávku co nejdříve,“ doplnil Ulrych.

Komerční Nova, která patří do televizní grupy CME investiční skupiny PPF, loni navýšila tržby o 15 % na 7,07 miliardy Kč a čistý zisk o 6 % na 1,11 miliardy. Největší část tržeb tvořily právě příjmy z vysílané reklamy, které stouply o necelá dvě procenta na 4,43 miliardy.

Konkurenční Prima plánuje obchodní politiku svého zastupitelství Media Club na příští rok zveřejnit příští týden ve středu.