TV Nova žaluje Ulož.to, to mění svoje vyhledávání

Televize Nova žaluje provozovatele internetového úložiště Ulož.to kvůli údajnému porušování autorských práv ke svým pořadům. Soud vyhověl návrhu na předběžné opatření, aby na úložišti nebyla dostupná právě díla patřící Nově. Společnost Petacloud, která zmíněné úložiště provozuje, na ně ale nereaguje. Odkazuje na „kauzu Šarlatán“, kdy Vrchní soud v Praze předběžné opatření nakonec zrušil. Městský soud tehdy na základě žaloby distributora CinemArt požadoval, aby Ulož.to znepřístupňovalo soubory s filmem Šarlatán a slovem „šarlatán“ v názvu.

Nova na odstranění svých pořadů trvá a podala exekuční návrh. „Společnost Petacloud a.s. předběžné opatření nerespektuje, a proto jsme proti provozovateli platformy podali exekuční návrh,“ sdělila Médiáři televize. Na Ulož.to podle Novy zůstává „nelegálně dostupné obrovské množství chráněného obsahu“. Na úložišti jsou aktuálně k dispozici epizody třeba Ulice, MasterChefa či Tvoje tvář má známý hlas, které patří mezi hlavní programové počiny Novy.

Zástupce úložiště potvrdil existenci předběžného opatření, označuje ho ale za důsledek toho, že soudy nižší instance nemají dostatek zkušeností s problematikou informačních technologií. „Jejich rozhodnutí opraví až soud vyšší instance, jako tomu bylo v medializované kauze zrušeného předběžného opatření na slovo ‚sarlatan‘. Z hlediska TV Nova či dalších stran, které za požadavky na předběžná opatření stojí, jde o flagrantní zneužívání právního systému,“ říká mluvčí Tadeáš Novák.

Nerespektování předběžného opatření může vést k pokutě a jejímu exekučními vymáhání. Ulož.to má s takovým procesem zkušenosti. V dlouho se táhnoucích sporech, jako je ten s kolektivním správcem Dilia, svou pasivitu zpravidla zdůvodňuje právě čekáním na verdikt vyšší instance.

Nova se s praxí úložišť, na nichž se objevují její pořady, vypořádává na víc frontách. Na sklonku loňska se společně s Primou a Óčkem dohodla s provozovatelem úložišť Hellshare.cz, Hellspy.cz a Hellspy.sk na nasazení automatizovaných filtrů obsahu, které mají bránit pirátskému šíření nahrávek televizních seriálů a pořadů. Novák z Ulož.to podobnou dohodu odmítá, podle něho se jedná o cenzuru internetu. „Není nutné být právník nebo IT expert, aby člověk pochopil, že zablokování slova ‚ZOO‘ znemožní uživatelům sdílet svá videa a záznamy ze zoo,“ říká. Zoo není náhodný příklad, jedná se o jeden z nejsledovanějších seriálů televize Prima.

Ulož.to mění své služby, aby se ho netýkala novela

Ulož.to nicméně výrazně proměnilo své služby. Nově služba nemá vlastní vyhledávání. Uživatelům nabízí neznámý vyhledávač Gozo, který nemá v rozporu se zákonem uvedeného provozovatele. Alternativě si mohou návštěvníci vybrat vyhledávání Seznamem, Googlem či Bingem.

Úložiště tak reaguje na rozsáhlou novelu autorského zákona, kterou poslanci schválili loni na podzim. Platformám a úložištím předepisuje větší odpovědnost v oblasti autorské ochrany obsahu. Ty si tak nově musejí aktivně shánět licenci, nebo po nahlášení jednoho souboru zamezit nahrání všech dalších variant daného díla. Dosud musely platformy mazat pouze konkrétní nahlášený soubor. To chce Ulož.to zachovat. Zajistit to má právě změna služeb, která z něj má udělat soukromý cloud typu Dropboxu. Pro ně povinnost licencí a plošného mazání neplatí.

„Nejde pouze o vyhledávač, provedli jsme celou řadu změn,“ říká mluvčí Novák. Úložiště podle něj reaguje na to, že novela nabízí různé interpretace. „Ulož.to si vždy zakládalo na tom, že funguje zcela v souladu s platným právním řádem. Změny, kterými služba Ulož.to nyní prošla, precizovaly naše zařazení pod zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti,“ doplňuje zástupce společnosti.

Advokát Rudolf Leška, který zastupuje nositele práv, s tím, že Ulož.to patří do stejné skupiny jako osobní cloudy, nesouhlasí. „Na Google Disku či Dropboxu nemohu vyhledávat cizí soubory, byť je má někdo nastavené jako veřejné. Proto Ulož.to jakoby zrušilo vyhledávání. Říkají, že oni vyhledávání nemají, ale když už to vyhledá někdo jiný, co s tím mohou dělat,“ popisuje advokát. „Pokud by skutečně byli cloud, i nadále by museli mazat pouze konkrétní soubory, které někdo nahlásí. Nemuseli by ale nic řešit preventivně,“ doplňuje.

Autorskoprávní novela vstoupila v platnost 5. ledna, ministerstvo kultury přímo tvrdilo, že se týká i Ulož.to. Zástupci držitelů práv budou rozporovat výklad, že pro Ulož.to platí stejná pravidla jako pro soukromé cloudy. Soudy se ale podle Leškova předpokladu potáhnou mnoho let.

Své služby změnily v reakci na novelu i Google a Facebook. Americké internetové giganty tak reagují na část zákona, která upravuje vztahy platforem a vydavatelů. Obě platformy přestaly zobrazovat rozšířené náhledy článků, aby za to nemusely médiím platit licenční poplatky.