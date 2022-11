TV Nova znovu ustavila pozici kreativního ředitele, stal se jím Peter Karvinen

Televize Nova po roce vrací do struktury svého managementu pozici kreativního ředitele. Tu zrušila, když koncem loňského října odešel Alan Záruba, předtím skoro 10 let kreativní ředitel Novy, který nyní působí jako šéf digitálního obsahu v Livesportu. Na Nově se poté sloučila sekce kreativy a marketingu, a to pod vedení marketingového ředitele Jakuba Strýčka.

Obnovenou pozici kreativního ředitele začátkem listopadu obsadil Peter Karvinen. Post je ve struktuře managementu pod ředitelem marketingu. „Mně to umožní se víc věnovat aktivní podpoře strategickému směřování skupiny a klíčovým projektům. Peter si převezme v rámci sekce marketingu řízení a vedení kreativních týmů. Bude zodpovědný za celkovou koncepci, ale i klíčové kampaně a identitu značky, a to nejen u našich lineárních stanic, ale i pro Voyo,“ podotkl Strýček.

Karvinen vystudoval grafický design v Helsinkách, během pracovní kariéry pak řídil týmy kreativních agentur Fallon, Lowe, VCCP a VMLY&R v Helsinkách, Londýně i Praze a pracoval pro značky Škoda Auto, Pernod Ricard, Molson-Coors, Heineken, Microsoft či Nike.

Kreativní týmy televize Nova budou dál součástí marketingového oddělení. V rámci něj vedoucím marketingových kampaní zůstává Radovan Černý a vedoucím grafiky Lukáš Fišárek.