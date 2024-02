TV Óčko vyzkouší online reklamu místo klasické, na kanálech Black a Expres

Hudební televize Óčko otestuje prostřednictvím chytrých televizorů s HbbTV nahrazování lineárně vysílaných reklamních bloků spoty vysílanými přes internet. Využije k tomu své méně sledované tematické kanály Óčko Black a Óčko Expres. Jak Médiáři sdělil Marcel Procházka, ředitel regulace a právního oddělení Českých Radiokomunikací, testy proběhnou v Regionální síti 8, kterou Radiokomunikace pokrývají devět krajských měst a další lokality v regionech. Právě v tomto multiplexu terestricky vysílají programy Óčko Black a Expres, ale také druhý program křesťanské televize Noe, stanice Noe+.

„Chceme pomocí HbbTV nahrazovat lineární reklamu reklamou vysílanou přes internet. Vyměníme reklamu za reklamu, která je pro cílový segment relevantní,“ uvedl Procházka už na lednovém setkání s novináři. „Díky HbbTV víme, kdo před televizí sedí, na co se dívá, kdy se na to dívá. Provozovatel stanice je schopen nastavit si segmentaci, my jsme schopni reklamu vyměnit,“ přiblížil. Přesněji cílenými spoty lze podle Procházky zasáhnout až desetitisíce diváků.

Nyní šéf sekce regulace a právního oddělení Českých Radiokomunikací pro Médiář dodal, že testy připravované pro letošní léto proběhnou ve spolupráci s Asociací televizních organizací (ATO), přičemž i reklamní bloky, které nahradí klasickou lineární reklamu, budou měřené peoplemetry. „Jednáme s ATO, jak využít měření i přes HbbTV, takže to neděláme mimo peoplemetrový projekt,“ ujistil.

Óčko míří do onlinu, chce ho provázat s lineárem

Vyřešit je ale třeba rozdílné chování televizorů různých značek, protože některé chytré televizory mají problémy při přepínání z lineárního vysílání na obsah v HbbTV a zpět. „Zamrzávají při tom, což je problém,“ podotkl Procházka. Jinak ale nahrazování lineárně vysílaných reklamních bloků za reklamu odbavovanou přes HbbTV není úplnou novinkou, živě se o něm hovořilo už na mezinárodním HbbTV Foru v roce 2022, které v Praze spolupořádala TV Nova. Televizím umožní lépe cílit na konkrétní skupiny diváků, nejde ale o vyloženě personalizovanou reklamu, která by se přizpůsobovala preferencím konkrétního jednoho diváka, jak tomu je u klasické online reklamy. Testováním s Óčkem chtějí Radiokomunikace získat praktické zkušenosti a později nabídnout tento produkt dalším klientům ve svých televizních sítích.

O postupném prorůstání lineárního televizního vysílání Óčka s online obsahem a reklamou mluvil nedávno generální ředitel hudební televize Štěpán Wolde. „Dovedu si představit, že hlavní kanál Óčka do dvou let dokáže vydělat víc na online reklamě než na té, která je vysílaná klasicky přes prodej GRPs. Dokonce to je jeden z našich cílů,“ prohlásil Wolde v rozhovoru pro Médiář. „Pokud bude Óčko za dva roky provozovat klasické lineární vysílání v systému DVB-T, bude oblepené online vrstvami, které budou umožňovat odskakovat z vysílání do online prostoru a tam budou navázané online reklamy,“ dodal.

Celý rozhovor sledujte na platformě HeroHero

Sdílejte