TV Prima převádí videoobsah pod program, Roman Mrázek odchází

Komerční televize Prima mění strategii v řízení programu. Videoobsah své streamingové platformy Prima+ má nově na starosti programové oddělení. Jeho řízení v září převzala Alex Ruzek. Nahradila Romana Mrázka, který program Primy řídil 10 let a s nímž televize potom jednala „o nové pozici, kde by zúročil své dlouholeté zkušenosti, a zároveň by se věnoval novým oblastem mediálního prostředí“. Teď Mrázek z Primy odchází.

Za provoz a rozvoj platformy Prima+ bude nadále zodpovědný současný ředitel videa na vyžádání (VOD) Josef Beneš.

„Následujeme trend dnešní dynamické doby a úzce propojujeme obsahovou strategii lineární televize s naší streamovací platformou Prima+,“ konstatoval Marek Singer, generální ředitel Primy. „Logicky sjednocujeme obsahovou strategii pod programový tým, který bude definovat obsah a témata, jež chtějí dnešní diváci vidět. Tento krok jde i ruku v ruce s naší obchodní politikou, kdy jsme zavedli crossplatformní měření, které klientům reportuje zásah reklamy v televizi i online rozhraní,“ doplnil. „Naším cílem je nabídnout divákům atraktivní obsah, nehledě na způsob a čas jeho konzumace,“ dodává Ruzek.

Prima+ startovala letos v únoru, nabízí tarify s reklamami i předplatné bez reklam, a celkově přes 2.000 titulů, včetně vlastních původních děl označovaných Prima+ Originals. K dřívějším novinkám jako Zákony vlka, Půlnoční zpověď, Pod hladinou, Sedm schodů k moci, Bez lítosti, Bodyguardi či Agrometal přibývají na podzim série Malá velká liga (už je na platformě k dispozici) a od 18. října Na vlnách Jadranu a Banáni.

Komerční Prima může vycházet také z čerstvého dealu s veřejnoprávní Českou televizí, který jí pro vysílání na internetu zajistil seriály z produkce ČT jako Sanitka, Poldové a nemluvně nebo Marie Terezie.

Prima+ nabídne i seriály z ČT, avizuje šéf TV Prima

Televize nyní uvádí, že platformu Prima+ už využilo přes 700.000 registrovaných uživatelů, kteří přehráli víc než 33 milionů videí.