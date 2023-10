TV Prima stopla přípravu svého sportovního kanálu

Mediální skupina Prima zastavila přípravy vlastního televizního kanálu. Na dotaz Médiáře to uvedl Marek Singer, generální ředitel Primy. „Neměli jsme pocit, že je vše připraveno tak, abychom mohli garantovat prvotřídní kvalitu, kterou od nás diváci jako od Primy očekávají,“ zdůvodňuje. „V čase, který byl šibeniční, to nešlo stihnout,“ doplnil s ohledem na přípravné termíny jednotlivých sportovních svazů před stávající sezónou.

Podle šéfa Primy se nepodařilo vše nachystat včas, aby bylo možné jednak spustit vysílání na odpovídající úrovni, jednak si zajistit atraktivní vysílací práva: „K diskusím o možném partnerství jsme se dostali těsně před koncem předchozí sezóny, měli jsme na to prakticky jen léto. Přes léto postavit celý sportovní kanál nelze, nese to s sebou mimo jiné značné technologické nároky. Není to budování nové stanice, ale prakticky další firmy.“ Prima, která je momentálně nejsledovanější komerční televizní skupinou v Česku, se tedy do sportu pouštět nebude. „Neříkám, že nikdy, ale dává mi to smysl jen se strategickým partnerem. Ani Nova to nedělá sama bez partnera,“ podotkl Marek Singer s odkazem na operátora O2, provozovatele O2 TV Sport, sesterský podnik Novy ze skupiny PPF.

Televize Prima, kterou vlastní miliardář Ivan Zach, zároveň též majitel ženského basketbalového týmu ZVVZ USK Praha, podle dřívějších zjištění Hospodářských novin uvažovala o vlastní sportovní stanici ve spojitosti s možnou akvizicí nymburské společnosti TVCOM. „Ta léta na svém videoportálu vysílá přímé přenosy z nejvyšších soutěží v basketbalu, házené, florbalu a dalších sportech, nabízí i třetí fotbalovou ligu (ČFL, MSFL) a nižší soutěže. Právě propojení s TVCOM by mělo Primě přinést obsah pro rozjezd nového kanálu,“ uvedly v červnu Hospodářské noviny. TVCOM ze tří čtvrtin vlastní Michael Kruk, čtvrtinu drží společnost Sport Invest Marketing Viktora Koláře, Davida Trávníčka a Roberta Spálenky.

Na českém trhu je nyní k dispozici víc než dvacítka sportovních stanic, v čele s kanálem ČT Sport veřejnoprávní České televize. Ten vysílá volně, ostatní kanály komerčních provozovatelů jsou téměř výhradně placené.

Vlastní sportovní kanál momentálně chystá mediální skupina A 11 Aleše Zavorala a Daniela Šopova. Ta nedávno uvedla, že start stanice A 11 Sport odsunula až na leden příštího roku mimo jiné právě kvůli tomu, že sport měla začít vysílat i Prima. A 11 Sport vzniká jako společný projekt skupiny A 11 se společností Perinvest Tomáše Petery, mimo jiné jednoho ze zakladatelů sázkové kanceláře Tipsport.

A 11 by podle svého ředitele a spolumajitele Zavorala měla ideálně zájem o vysílání prvoligového fotbalu, větší šance však vidí v získání vysílacích práv na druholigovou fotbalovou soutěž, o která se uchází v probíhajícím tendru Ligové fotbalové asociace. Podle dřívějších informací deníku Sport mají zájem O2, ČT i třeba francouzská Canal Plus. Už v květnu se rozhodlo ohledně vysílacích práv na extraligu hokeje, hlavním vysílatelem nejvyšší tuzemské hokejové soutěže se stala O2 TV Sport, doplněná ČT Sport.

