TV Prima uvádí nový komediální seriál Agrometal

Podle scénáře herce Rudolfa Hrušínského nejmladšího (Discopříběh či Svatba upírů) natočil režisér Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci, Dvanáct měsíčků či Jak si nevzít princeznu) pro televizi Prima osmidílnou komediální sérii Agrometal. Janák spolupracoval na scénáři, seriál vznikl v produkci jeho manželky Romany Janákové (Goščíkové), respektive společnosti CinePod Production.

Příběh se odehrává ve fiktivní české vesničce Čertice. V hlavní roli Lukyna se objeví Lukáš Příkazký. „Postava, kterou hraju, má průšvih, protože prošvihne výročí svatby. Na čerpací stanici následně vidí plakát, který informuje o soutěži amatérských kapel. Hlavním lákadlem je ovšem to, že vítěz soutěže získá motorku. Lukynovi se to zdá jako geniální nápad a myslí si, že případná výhra by vyžehlila problémy s jeho manželkou,“ popisuje svou úlohu Příkazký. Další role mají Kristýna Leichtová, Petr Stach, Matouš Ruml, Patricie Pagáčová, Jaroslav Plesl, Ondřej Malý, Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler či Andrea Růžičková.

Přípravu seriálu Agrometal avizovala televize Prima už loni na podzim, letos v lednu jej propagovala jako jedno z několika původních děl pro svou nově spouštěnou internetovou platformu Prima+, s nasazením od dubna. Do televize jde série zhruba o měsíc později, první díl bude nasazen v sobotu 13. května od 20.15, tedy v hlavním vysílacím čase. Ve videotéce Prima+ je momentálně k přehrání už pět dílů z celkových osmi.