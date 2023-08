TV Seznam na podzim opět bez vlastních novinek

Celoplošná TV Seznam nebude své podzimní programové schémat plnit vlastními novinkami, ale především akviziční hranou tvorbou. Na podzim tak bude pokračovat v uvádění repríz hlavně filmů a seriálů tuzemské provenience. Jediným počinem vlastní tvorby opět budou nové díly série o oblíbených zákoutích známých lidí Moje místa, uváděné budou od října.

Středeční a sobotní večery mají patřit seriálům jako Synové a dcery Jakuba Skláře, Velké sedlo či Případ pro zvláštní skupinu z 80. let nebo Strážci duší (s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli). V úterky a čtvrtky po 20. hodině mají místo starší české filmy –⁠ trilogie o rodině Homolkových, Jáchyme, hoď ho do stroje, Sněženky a machři, Obecná škola či série filmů o básnících režiséra Dušana Kleina s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem v hlavních rolích, později také filmové detektivky ze 70. a 80. let, například Holka na zabití nebo Smrt stopařek.

V pátek večer půjdou zahraniční filmy, konrétně Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Lara Croft: Tomb Raider, Sin City –⁠ město hříchu, Dobrý Will Hunting či komedie s Terencem Hillem a Budem Spencerem.

Nedělní a pondělní večery jsou vyhrazeny krimiseriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, přes den pak půjdou také krimisérie Zákon a pořádek: Zločinné úmysly, Vražedná čísla a Případy detektiva Murdocha. Čas mezi 17. a 19. hodinou je celý týden vyhrazen britským reality show Zahradní proměny a Miluj svoji zahradu.

Stanice od letoška produkuje minimum vlastních pořadů a spoléhá se na archivní akvizici, diváky jí začaly přivádět hlavně staré české filmy. V prvním letošním pololetí zvedla TV Seznam podíl na publiku na 1,48 % v obecné cílové skupině 15+, za celý loňský rok to bylo 1 % (ve skupině 15-69 let, na níž TV Seznam programuje, to bylo letos 1,61 %, loni 1,05 %).