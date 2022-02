TV Seznam spouští nové studio pro Večerní zprávy

Televize Seznam bude od pondělí 14. února vysílat večerní zpravodajství z nového studia, které zbudovalo v sídle Seznamu na pražském Smíchově. Je prostornější než to stávající, naopak prvek v jeho středu je subtilnější, než dosavadní mohutné S z loga mateřské firmy. Stylizované esko se místo toho propisuje do nové animované grafiky. Nový je i zvukový obal zpráv. Autorem znělky zpráv je studio Soundsgate, respektive Matúš Luhový. Nové studio navrhl Jaroslav Holota. Slovenský architekt a scénograf v minulosti dělal studia pro Primu, Novu, O2 TV či slovenskou Mafru.

Podle ředitele TV Seznam Ivana Mikuly byl projekt náročný především kvůli prostoru, jelikož nové studio je umístěno v kancelářské budově Seznamu, kde je především výška limitujícím faktorem. „Hledali jsme optimální tvarové, barevné a technologické varianty vybavení studia, abychom docílili lepší komunikace s diváky skrze jeho vizuální stránku a využili nové technologické možnosti,“ podotkl architekt Holota.

„Jednou ze zásadních vlastností dispozice studia je jeho vizuální flexibilita při jednotlivých relacích, a proto je podstatné, aby se vizuál studia dal rychle a jednoduše měnit,“ doplňuje Michal Pokľuda, šéf firmy Showtacle zabývající návrhem a instalací efektového osvětlení televizních studií. „Tomu značně dopomáhá velký LED horizont v pozadí studia, který umožňuje zobrazovat libovolný statický či video motiv korespondující s danou relací. Obvodové digitální LED pásky upevněné na dekoraci studia zase umožňují světelné sladění s barvou pozadí, navíc v rámci vysílání je využito synchronizace obrazu a zvuku pomocí softwaru LED Strip Studio.“

Zpravodajství na homepage Seznamu

Z nového studia se bude dál vysílat zpravodajská relace Večerní zprávy, kterou TV Seznam uvádí denně od 18.25, ve stopáži kolem 25 minut. Až poté následují hlavní zpravodajské relace velkých televizí - Prima společně se CNN Prima News dává Hlavní zprávy od 18.55, Česká televize své Události od 19.00 a Nova přichází s Televizními novinami v 19.30.

Průměrný podíl TV Seznam na celkové tuzemské sledovanosti loni činil míň než 1 %. Do konce letoška by si ředitel Mikula přál dostat se na 1,9 %.

Navíc na internetu by měla zájem o relaci vybudit i domovská stránka Seznamu, nejnavštěvovanější místo na českém internetu. Do ní chce televizní zpravodajský tým produkt své práce vpravovat. „Víc a víc budeme zásobovat naším zpravodajstvím homepage Seznamu a feed jako takový, abychom tyto dva světy líp propojili. To je pro nás hlavní cíl pro letošní rok,“ řekl Médiáři ředitel TV Seznam Mikula. „Měli bychom dát vědět našim divákům a uživatelům, že v 18.25 tu jsou první, aktuální zprávy na trhu.“ Zda propojení webu a televize vyústí v pravidelné vysílání večerních zpráv na domovské stránce Seznamu, je podle Mikuly ještě věcí interních debat.

Stopáž večerních zpráv TV Seznam rozšiřovat nehodlá, neplánuje ani víc zpravodajských ani publicistických pořadů. „Ideální směr je mít večerní rychlé zpravodajství, propojené s onlinem v průběhu dne,“ míní Ivan Mikula s tím, že zahlcovat lidi ještě větším množstvím obsahu není třeba.

Nově ve dvou moderátorech

Novinkou také je, že místo jednoho moderátora budou mít Večerní zprávy dva - s výjimkou víkendu. Moderátorské dvojice přitom nebudou stálé.

„Není podstatné, jestli se vedle sebe posadí dvě ženy, nebo dva muži, jsme v roce 2022. Prioritou je, abychom ve studiu měli skutečné novináře a lidi s přesahem. Moderátory, u kterých víte, že rozumí tomu, co říkají. Nikoli jen mluvící hlavy, jak je v Česku trochu zvykem. Platí to i pro naše dva moderátory sportu, kteří si obsah relace chystají sami,“ říká šéfredaktor televizního zpravodajství Seznamu Pavel Cyprich.

Cyprich je jedním z moderátorského týmu Seznamu. Dalšími jsou Barbora Hlaváčková, Alžběta Kvitová, Alexandr Komarnický, Žaneta Slámová, Jana Slavíková a sporťáci Kryštof Kousal a Adam Kuřica. „Z vědecké redakce České televize přijde Martin Tyburec, který posílí náš tým, bude zčásti redaktor, zčásti moderátor,“ doplnil Cyprich pro Médiář.

Večerní zpravodajství Seznamu zajišťuje padesátka lidí, z toho polovinu tvoří redakce. Celkově pro TV Seznam pracuje 100 až 110 lidí.