TV Seznam uvádí seriál „o ukrutně statečných myslivcích“ Revír

Televize Seznam přichází s jedinou původní novinkou svého letošního jarního programu, komediální seriál z mysliveckého prostředí Revír. Premiéru na televizních obrazovkách bude mít v sobotu 25. března po 20. hodině, kdy TV Seznam odvysílá první dvě z jeho osmi epizod. Každý díl má půl hodiny. Po odvysílání všech osmi epizod v televizi bude novinka k vidění na Stream.cz, videoportálu Seznamu, české internetové jedničky.

Celé natáčení proběhlo v exteriéru, nic se netočilo v ateliérech. Seriál se natáčel v malé vesničce Skřivaň ve Středočeském kraji. Novinkou pokračuje spolupráce Seznamu s uměleckou a hudební skupinou Gruppo Salsiccia, která svým songem Mistři světa doplnila třetí sérii seriálu Lajna. Seriál režíroval Luboš Svoboda, který je spolu s Vratislavem Šlapákem autorem námětu a scénáře. V hlavních rolích se představí David Prachař, Jaromír Dulava, Marek Taclík či Ondřej Pavelka, dále Linda Rybová, Jitka Sedláčková či David Matásek.

Revír

Děj zavede diváka do malé vesničky Přibáň, ve které víc než 170 let existuje honební spolek, v jehož čele stojí už šestnáctý předseda (Ondřej Pavelka). Na svou funkci je patřičně hrdý a hledá proto – zatím marně – vhodného nástupce. Po jeho boku stojí milující manželka (Jitka Sedláčková) pověstná svou schopností vidět do budoucnosti. Tentokrát ale její intuici nikdo moc nevěří.

Členové nejstaršího mysliveckého spolku v zemi čelí nejen divoké zvěři a milostným vášním, ale i mnohem horším katastrofám. Jejich revír je totiž ohrožen pytláckými investory. Parta nimrodů se tak musí spolehnout na starou loveckou moudrost, která jediná je může přivést na cestu k záchraně milovaného revíru. Lovu zdar! Zdar!