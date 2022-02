Tváří fast foodu McDonald’s bude šéfkuchař Forejt, jako „kontrolor kvality“

Z televize známý šéfkuchař Přemek Forejt se spojil se sítí rychlého občerstvení McDonald‘s. S fastfoodovým řetězcem uzavřel kontrakt na tři roky. Jeho úkolem bude přes osobní zkušenost zvýšit vnímání kvality všech surovin a produktů McDonald’s v očích veřejnosti. „Pomyslná funkce ‚kontrolora kvality‘ bude zahrnovat i návštěvy u dodavatelů a testování kvality používaných surovin. Přemkovu cestu a nevšední zážitky napříč světem nejznámější sítě rychlého občerstvení mohou fanoušci sledovat především na sociálních sítích,“ oznámil McDonald’s.

Jak spolupráce vznikla? Forejt v únoru navštívil několik olomouckých podniků, v nichž vyzkoušel snídaňovou nabídku. Nevynechal ani místní McDonald’s, kde polemizoval nad hranolky. „Mám je strašně rád, ale už nějakou dobou mi vrtalo hlavou, jak to, že všude vypadají a chutnají stejně, a to už řadu let. A tak jsem Mekáč na Instagramu trochu popíchl,“ říká Forejt. Polemiku zveřejnil ve svých stories, kde McDonald’s označil.

„Přemkovo pošťouchnutí nás překvapilo a zároveň pobavilo. Říkali jsme si, jak jej přesvědčit, že naše brambory jsou opravdu jen z brambor? Došli jsme k jedinému možnému závěru – vše mu osobně vysvětlit a ukázat,“ uvedla Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s pro Česko a Slovensko. V průběhu prvního roku spolupráce se má Forejt zaměřit na dodavatele a suroviny, jako první se má zajímat o brambory, později mimo jiné na to, jak a z čeho se připravují burgery.