Twitteru nevládnou celebrity, ale masy užvaněných žabařů

Nepřekvapuje mě, když se někdo známý chová na Twitteru jako hulvát. Buď se pod tíhou ega nedokáže ovládat, nebo doufá, že mu i nevkusné výlevy přinesou pozornost. Nefandím, ale aspoň tuším logiku. Složitěji hledám motivaci u lidí, kteří pravidelně přihodí svou špetku hejtu či podpory, spíš hejtu, i když na ně samotné nikdo nikdy nereaguje. Co pohání osamělé poutníky, kteří přes nezájem ostatních stejně patří mezi nejaktivnější přispěvatele? Pověstný dopamin z lajků očividně není potřeba. Vždyť chlapíků – ano, zejména chlapíků –, co tweetují výhradně podivné odpovědi na cizí tweety, existuje tolik, že se z nich už dávno stal literární typ.

Nejprve čísla. Twitter se stejně jako všechny sociální sítě opírá o aktivní menšinu. Čtvrtina nejpilnějších přispěvatelů stojí za 97 % tweetů, ukázal na americkém vzorku loňský výzkum Pew Research Center. Původní tweety mají 14 % podíl, zbývajících 49 % dělají retweety a 33 % odpovědi. To asi není kdovíjak překvapivé. Zajímavější je, že ač do nejaktivnější skupiny patří i masově oblíbené účty, průměrně dostávají nejupovídanější uživatelé na svých 65 tweetů měsíčně pouze 37 lajků a jeden retweet. Téměř polovinu tweetů tak nikdo neocení.

Výzkum ale taky naznačuje, že pro část agilních pisatelů bude nejspíš důležitější samotná možnost vyjádřit se. Sdílení svých názorů jako důvod pro užívání Twitteru uvádí na 77 % členů aktivní menšiny, u pasivnější většiny o to stojí pouze 29 % z nich. Snad jich je tak málo i proto, že pasivnější nemají Twitter za právě milé místo. Kulturu tamní debaty považuje za problém na 42 % pasivních přihlížejících. To aktivnější jsou ošlehanější: tón diskusí znepokojuje pouze 27 % z nich.

Na Twitteru tedy existuje podstatný podíl lidí, kteří tweetují od rána večera své názory bez ohledu na to, jestli na někdo reaguje. Na tom není pochopitelně nic špatně, od toho tahle internetová obdoba toluenu vznikla. Taky ale vzniklo memetické označení právě pro lidi, kteří neustále odpovídají na cizí tweety, počínají si přitom přinejlepším nešikovně (asi proto na ně nikdo zpátky nereaguje). V angličtině se jim říká reply guys a jejich chování bývá popisované s důrazem na gender. Muži vysvětlují ženám věci.

„Reply guy je označení pro muže, který často komentuje tweety otravným, blahosklonným, přezíravým nebo jinak nevyžádaným způsobem – zejména příspěvky od ženy,“ stojí v příslušném slovníkovém heslu. Různé typy podobných osobností zdokumentovala svého času anonymní přírodovědkyně se svým kolegou. Hlavně @shrewshrew měla s reagujícími chlapíky mnoho zkušeností. Chápejme, přírodní vědy patří mezi „mužské obory“, muž proto poradí. Všetečné chlapíky dělí do tří skupin: část to myslí dobře, i když jim to moc nejde, část upozorňuje na „skutečné problémy“ a část to nemyslí dobře. Fenomén reply guys je přitom tak rozšířený, že i média pro muže radí, jak se nestát jedním z nich.

#WomeninSTEM get a lot of “Reply Guys” who repeat the same unhelpful comments.@shrewshrew and I (a woman & a man in science) have attempted to catalog those replies, to save us all the trouble of writing new responses every time.

presenting THE NINE TYPES OF REPLY GUYS

(1/n) pic.twitter.com/0ewNRJloLu

— scott barolo, phd (@sbarolo) September 3, 2018