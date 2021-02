Týdeník Euro ožije, kupuje ho New Look Media

Ekonomický týdeník Euro se znovu vrátí na trh. Měsíc poté, co značku Euro získalo v rámci akvizice online divize Mladé fronty vydavatelství Internet Info Marka Antoše, mění tradiční titul opět majitele. Kupuje ho vydavatelská firma New Look Media Miloše Štěpaře, která už vydává měsíčník Muži v Česku a od loňska také lifestylový magazín Dolce Vita. Antošovo Internet Info kupovalo online divizi Mladé fronty za 15,8 milionu Kč. Kolik dal Štěpař za Euro, strany nezveřejnily.

„Jde o jeden z nejčtenějších týdeníků ve svém segmentu a má stále velký potenciál, byť se jej v posledním roce bohužel nedařilo naplňovat, a to ne proto, že by titul nebyl kvalitní,“ řekl Médiáři nový vydavatel Miloš Štěpař. Ten první obnovené vydání Eura chystá na pondělí 22. března. V čele redakce pokračuje Ondřej Hergesell, jména další redaktorů mají být oznámena v průběhu příštích týdnů. Týdeník se má vrátit také do výkazů oficiálních čísel kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR.

New Look Media byla jednou z firem, které v lednu podaly nabídku na koupi Eura přímo Mladé frontě. Mladá fronta vydávala Euro přes 22 let, ale týdeník koncem loňska přestala tisknout a po roční insolvenci teď v konkurzu rozprodává svůj majetek. Do finále dražby online divize, včetně ochranných známek Eura a předplatitelského kmene, šla dvě vydavatelství, kromě Internet Infa ještě A 11 Aleše Zavorala. Internet Info vyhrálo s nabídkou 15,8 milionu Kč, kterou původně podala i New Look Media. „Aukce jsme se nezúčastnili, protože ve finále nebyl důvod - naše zájmy se nekřížily se zájemcem, který, jak jsme očekávali, nakonec dražbu vyhrál,“ komentuje to Štěpař.

Kromě tištěného vydání počítá nový vydavatel Eura také s webem. Doména Euro.cz nicméně zůstane Antošově Internet Infu, obnovený časopis tak využije doménu TydenikEuro.cz. Obsah by měl být za paywallem. „Naší ambicí není sekundovat volně přístupným zpravodajským webům, ale přinášet původní texty pro předplatitele,“ plánuje Miloš Štěpař.

„Web Euro.cz budeme provozovat jako samostatný ekonomický magazín, nezávislý na časopisu Euro. Obsahově se bude věnovat především byznysu a podnikání, ale také technologiím, vědě a výzkumu, automobilům, architektuře a zdraví,“ doplnil majitel vydavatelství Internet Info Marek Antoš.

New Look Media se chystá oživit i speciály pod hlavičkou Top, které v Euru vycházely šestkrát do roka (Top miliardáři, Top advokátní kanceláře, Top restaurace, Top české pivo, Top osobnosti či Top podnikatelka), a také lifestylový dvouměsíčník Esence. S doprovodnými konferencemi a dalšími eventy počítá případně až s uvolněním protiepidemických opatření.