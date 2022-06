Unie vydavatelů a SPIR pracují na kolektivním správci, který bude vybírat peníze od platforem

České oborové organizace Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) zakládají výbor, z něhož by měl vzejít kolektivní správce, který bude pro média vybírat peníze od digitálních platforem typu Google. Výběr poplatků od vyhledávačů, sociálních sítí či agregátorů zpráv umožňuje evropská směrnice o autorském právu, jejíž českou podobu začali poslanci projednávat letos na jaře. Zatím přitom není jasné, jestli projde navrhovaná varianta, která počítá s automatickým zastupováních všech médií, nebo se média budou moci sdružovat dobrovolně.

V obou případech vznikne největší kolektivní správce na půdorysu Unie vydavatelů a SPIR, byť půjde o nový subjekt. „Unie vydavatelů se přípravou vzniku ‚českého národního kolektivního správce vydavatelských práv‘ zaobírá už déle než tři roky, takže je zcela logické, že podkladové materiály budou vycházet z naší technické, organizační a legislativně-právní podpory, kterou budeme tomuto subjektu i nadále poskytovat,“ vysvětluje pro Médiář Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Vydavatelé se na práci takzvaného přípravného výboru mohou podílet aktivně, anebo pasivně. Pro druhou možnost stačí registrace, na základě níž budou informováni o dosavadním vývoji. „Až bude kolektivní správce založen, postačí pouze definovat rozsah zastupovaných práv vydavatele a nechat se kolektivním správcem zastupovat,“ přibližuje Mach. Pro aktivní členství se musí vydavatelství stát členem Unie vydavatelů či SPIR a podílet se na chodu výboru personálně i finančně. Za to budou mít možnost ovlivňovat podobu budoucích pravidel.

„Zástupci aktivních členů musí společně vytvořit a veřejně připomínkovat jednotlivé návrhy dokumentů, které potom kolektivní správce využije při podání žádosti o registraci u ministerstva kultury,“ říká výkonný ředitel Mach. Půjde podle něho o sazebník licenčních poplatků, návrh znění vzorové licenční smlouvy, rozúčtovací mechanismus správce nebo interní kontrolní mechanismy.

Peníze mají dostat i novináři

Na práci výboru se bude podílet i Asociace online vydavatelů (AOV), do níž patří Echo 24, Hlídací pes, vydavatelství Extra Online Media a nově také Euractiv. AOV se s Unií vydavatelů neshoduje na ideální podobě zákona. Unie vydavatelů, která zastupuje velké mediální domy jako Czech News Center či Vltava Labe Media, by ráda viděla model takzvané rozšířené kolektivní správy. V takovém případě kolektivní správce automaticky zastupuje všechna média, až na ta, která to explicitně odmítnou. To navrhuje ministerstvo kultury a model podporuje i Seznam.cz, který není členem Unie vydavatelů. AOV naopak – stejně jako koaliční Piráti, kteří se vymezují proti návrhu připraveného ještě minulou vládou – podporuje dobrovolnou kolektivní správu, kdy kolektivní správce zastupuje pouze ty, kteří o to explicitně zažádají.

Libor Matoušek, předseda AOV a majitel regionálních Drben, se připravuje na obě varianty. „Pokud zůstane navrhovaná rozšířená kolektivní správa, budou nás zajímat vnitřní orgány kolektivního správce nebo vyrovnávání se s novináři. To je důležitý aspekt, oni budou mít také nárok na odměnu,“ přibližuje Matoušek. Stejně tak očekává vyjednávání o kritériích, podle nichž se budou peníze od platforem rozdělovat. „Budeme lišit v tom, že Unie vydavatelů, když to řeknu zjednodušeně, má blíž k printovému a my k online světu. Budeme muset ladit pozice, abychom došli ke kompromisu, který nebude nikoho diskriminovat,“ míní předseda AOV.

Druhé čtení návrhu přijde pravděpodobně v září, do konce roku by měl být zákon schválený. Na transpozici kontroverzní směrnice schválené v březnu 2019 měly členské státy Evropské unie čas do 7. června 2021, do té doby to ale stihly pouze tři z nich.