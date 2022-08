Unikátní mapa kvality života v Česku: ve volebním vysílání CNN Prima News jste na prvním místě vy!

Volby v televizi i na webu jinak, než jste zvyklí. V hlavní roli nebudou politické strany, ale vy - obyvatelé měst a vesnic po celém Česku.

Díky unikátnímu průzkumu, který vznikl ve spolupráci se střediskem empirických výzkumů STEM, víme, jak se v obcích v Česku žije. A spolu s obyvateli i politiky budou moderátoři a reportéři CNN Prima News hledat možnosti, jak to zlepšit. Od pondělí 5. září dostanou naši diváci a čtenáři každodenní volební servis v kontinuálním zpravodajství, publicistice i speciálních formátech, jako jsou jedinečné superdebaty s otázkami diváků ve studiu.

„Žijeme v období, které je pro mnohé obyvatele nejtěžší v porevoluční historii Česka. Lidem se snižuje životní úroveň a mají strach z budoucnosti. I proto jsme se v našem předvolebním vysílání rozhodli zaměřit na konkrétní příběhy lidí z různých obcí. Umožnil nám to unikátní průzkum od STEM, díky kterému jsme mohli rozlišit tisíce obcí v Česku na šest základních typů podle kvality života,“ říká šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc.

Na prvním místě jste vy

Proč se vám žije lépe nebo hůře než vašim sousedům? CNN Prima News má k dispozici exkluzivní data od STEM, díky nimž bylo možné rozdělit obce v Česku na šest kategorií podle kvality života. Na speciální interaktivní mapě na webu CNNPrima.cz i ve vysílání tak jednoduše zjistíte, jestli se ve vaší obci žije lépe než v té sousední a jak si vede v celorepublikovém měřítku. Regionální reportéři v čele s Markétou Fialovou se také rozjedou do řady obcí různých typů, aby ukázali problémy, které tamní obyvatele nejvíc trápí, a vysvětlili, jak se skrz komunální volby může jejich život posunout k lepšímu. Právě speciální rozšířená vydání Zpráv z regionů se stanou jedním z pravidelných pořadů, ve kterých diváci unikátní data uvidí.

Zprávy z regionů a 12 příběhů českých obcí

Jezdíte po rozbitých silnicích a nemáte doma kde zaparkovat? Trápí vás nedostatek míst ve školách a školkách? Řešíte problémy s dostupným bydlením? Nebo se ve vaší obci necítíte bezpečně? Přesně to jsou témata, která detailně rozeberou speciální předvolební vydání Zpráv z regionů každý všední den od 16.55. Markéta Fialová a Petr Suchoň umožní nahlédnout do dvanácti modelových měst a vesnic, převypráví jejich příběh, ukážou silné a slabé stránky a nabídnou návod na to, jak tamní život zlepšit. „Můžu s klidným srdcem říct, že i když naši reportéři nenatáčeli přímo ve vaší obci, určitě uvidíte jasnou paralelu s místem, kde žijete nebo odkud pocházíte,“ popisuje šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc.

Diváci budou mít možnost zapojit se do vysílání a zasílat příběhy ze svých měst a vesnic do redakce CNN Prima News, a to přes web CNNPrima.cz, kam diváky zavede i QR kód, který znají z našeho vysílání. Jednoduše tak můžou ukázat, na co jsou v jejich obcích hrdí a co je naopak štve.

Předvolební superdebaty

CNN Prima News chystá sérii superdebat zástupců největších stran a hnutí kandidujících v nadcházejících komunálních volbách. Ve studiu s obří širokoúhlou obrazovkou nebudou chybět diváci v hledišti, kteří budou politikům klást otázky. Jednotlivé strany do debat redakce vybere na základě preferencí po zprůměrování relevantních předvolebních průzkumů do konce srpna.

11. 9 . a 18. 9. – debaty se zástupci politických stran s celorepublikovým dosahem, moderuje Terezie Tománková a Petr Suchoň

moderuje Terezie Tománková a Petr Suchoň 21. 9. – Bitva o Prahu (debata lídrů pražských uskupení), moderuje Pavlína Wolfová a Michal Půr

Diváci u obrazovek nebo na webu CNNPrima.cz budou moci přes QR kódy a SMS zprávy hlasovat o tom, který z politiků byl v dané debatě nejpřesvědčivější.

Senátní volby

CNN Prima News se paralelně zaměří i na volby do třetiny Senátu. Kandidáti z jednotlivých volebních obvodů budou každý pátek od 18.00 pravidelně diskutovat v pořadu Divoká karta. Zároveň se uchazečům o senátorská křesla budou věnovat moderátoři Pavlína Wolfová a Michal Půr v publicistickém pořadu 360°, který začíná každý všední den ve 21.30. Televizní vysílání bude doplněno živými přenosy na sociální síť TikTok, které budou jednotlivým pořadům předcházet. Naši moderátoři se tak budou snažit zatraktivnit volby pro mladé a v ideálním případě přilákat k urnám prvovoliče.

Volební studio

Na oba volební dny bude nachystaný speciální Nový den se souhrnem všech důležitých informací týkajících se hlasování.

V sobotu 24. září v 11.00 pak odstartuje živé volební studio s moderátory Terezií Tománkovou, Markétou Fialovou, Petrem Suchoněm a Petrem Převrátilem. Komplexní informace, předběžné výsledky i živé vstupy z volebních štábů a obcí v krajích a následně analýzy s experty bude CNN Prima News vysílat až do nočních hodin.

Sledujte klíčové souboje letošních podzimních voleb. Od 5. září každý den ve vysílání CNN Prima News.

