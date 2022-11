Unikátní světelný park ve Žlutých lázní se rozsvítil desítkami tisíc energeticky úsporných světel

Areál Žluté lázně v pražském Podolí se proměnil ve vánoční park s názvem Světla vyprávějí. Téměř 400.000 úsporných led diodových žárovek denně až do konce roku nabídne úchvatnou podívanou, která návštěvníky zavede do předvánočního pražského parku, kde uvidí přes 300 světelných instalací. Diváci budou procházet světelnou expozicí plnou zvířat z českých lesů a parků, ale také výjevů z pražských ulic či vánočních symbolů. Výstava je otevřená denně od 16 do 20 hodin, vstupenky je možné koupit i online.

Expozice nabízí scénicky ztvárněný svět, připomínající ve formě 2D i 3D světelných dekorací vánoční příběh a kouzelný kraj vytvořený motivy s odkazem na symboly Prahy. Procházka vánočními Žlutými lázněmi potrvá návštěvníkům nejméně hodinu. V areálu připravili dekoratéři celkem 311 světelných instalací, které díky tvaru led diody rozprostírají světlo do prostoru a celkově mají minimální spotřebu. Dekorace pouze v bílých barvách, zejména teplé bílé, svítí díky 40.000 metrů kabelů. Autoři projektu ze společnosti Decoled chtějí ukázat, že vánoční osvětlení nemusí být jen kýčovité, ale požadované dovednosti k výrobě takové dekorace, povyšuje výrobek průmyslového designu na umělecké dílo. Zároveň chtějí upozornit na to že, pokud se použijí úsporná ledková světla, nemusí se nikdo bát energetické a ekologické náročnosti.

Vánoční park ve Žlutých lázních má spotřebu 8 kW na hodinu. Spotřeba elektřiny tak na jeden otevírací den vyjde zhruba na 200 Kč. „Spotřeba světelné expozice s ohledem na maximálně úsporné led diody a použití nízkovoltových systémů je poměrně zanedbatelná. Důsledky nesystémového přístupu mohou být mnohem nákladnější. Nelze opominout symbolickou rovinu – zejména v takové době, v jaké žijeme. Světlo proti tmě, proti tmě všeho druhu,“ říká Eva Poláčková, jednatelka společnosti Decoled.

Ve vánočním parku se objeví zvířata z českých lesů a parků jako jsou koloušci, holuby, rackové, orel či labutě, které se navíc předvedou i s animací za doprovodu úryvku Smetanovy skladby Má vlast. Tvory doplní symboly Prahy a české státnosti, jako je silueta koruny, fontána a světelný lev. Chybět nebudou typické vánoční motivy – například krystaly, zvony, světelné brány, hvězdy, vločky, anděl či koule.

Součástí parku je také naučná stezka především pro děti s vánočním kvízem o hodnotné ceny, která je připravená v rámci platformy iHřiště a vede celou expozicí.

V době adventu mohou návštěvníci přijít také na doprovodný vánoční program a do Žlutých lázní bude jezdit svátečně vyzdobená tramvaj a loď.

Text je placenou propagací společnosti Decoled