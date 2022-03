Universal Analytics od Googlu v červnu 2023 končí

Americký internetový gigant Google oznámil plány na ukončení rozšířené služby na analýzu webových dat Universal Analytics. Skončí k 30. červnu 2023. Definitivně ji nahradí novější verze Google Analytics 4, představená už v roce 2019. Obě služby budou ještě rok a čtvrt fungovat souběžně.

Služba Universal Analytics vznikla pro generaci online měření, založené na webu pro desktopy a na datech z takzvaných cookies. „Tato metodika měření rychle zastarává,“ uvádí Google na firemním blogu.

Google Analytics 4 naproti tomu funguje napříč platformami včetně mobilních a nespoléhá se výhradně na cookies. Současně má být nová služba ohleduplnější k soukromí lidí. „Důležité je, že Google Analytics 4 už nebude ukládat IP adresy. Tato řešení a kontrolní mechanismy jsou obzvláště potřebné v dnešním mezinárodním prostředí ochrany osobních údajů, kdy uživatelé očekávají stále větší ochranu soukromí a kontrolu nad svými údaji,“ prohlašuje globální hegemon digitálního reklamního trhu.

Uživatelé Universal Analytics po konci služby o svá dosud zaznamenaná data nepřijdou, nová ale už nepůjde sbírat. „Nejlepší cesta je teď takzvaný dual tracking. Doporučujeme klientům, aby si nasadili na svůj web Google Analytics 4 co nejdříve a nechali je rok běžet paralelně vedle Universal Analytics. Umožní to ještě rok používat starou analytiku, na kterou jsou zvyklí,“ doporučuje odborník z digitální agentury Taste Jan Tichý. „Vedle toho budete sbírat historii dat do nového systému, pomalu se s ním učit a osahávat si ho, postupně vylepšovat a rozvíjet jeho implementaci a konfiguraci a srovnávat rozdílné chování obou přístupů,“ doplňuje Tichý.

Platící klienti Google Analytics 360 dostanou o tři měsíce delší lhůtu. Pro ně podpora Universal Analytics skončí až 1. října 2023. „Nicméně mnohem důležitější u nich je, kdy jim během roku 2023 skončí jejich uzavřená roční smlouva. Google totiž už Google Analytics 360 kontrakty pro Universal Analytics na další rok neprodlužuje,“ říká Tichý.

Platící klienti Google Analytics 360 si už teď mohou nechat zdarma upgradovat své účty Google Analytics 4 na prémiovou variantu, i když zatím stále platí jen za staré Universal Analytics. Umožní jim to využít následující rok pro vyladění a nastavení celého měření do Google Analytics 4 v plném rozsahu a bez limitů. Po skončení starého Universal Analytics kontraktu mohou rovnou plynule přejít do placených Google Analytics 4.