„Úsporné, ale všeříkající.“ Vítězem týdne je kampaň na BankID od Loosers

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 21. týden 2022 Loosers: Papírování patří do muzea. Budoucnost patří bankovní identitě (61 %)

značka: BankID, klient: Bankovní identita VCCP: Birell Radler (50 %)

značka: Birell, klient: Plzeňský Prazdroj BeefBrothers: Game changing numbers (42 %)

značka, klient: Livesport S5IVE: Dobrý soused (42 %)

značka, klient: Orlen Unipetrol

Kaspen/Jung von Matt: Zrozená k pohybu (32 %)

značka: Rajec, klient: Kofola ČeskoSlovensko S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 9 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Digitální občanka BankID v kampani od Loosers

Bankovní identita úspěšně funguje už druhý rok a podařilo se jí stát se jednotným standardem online ověřování totožnosti, který Česko posunul v digitalizaci výrazně kupředu. Aspoň jednou jí do této chvíle využilo více než milion klientů bank. Značka BankID nyní přichází s novou kampaní na podporu využívání bankovní identity. V nedávném výběrovém řízení si provozující společnost Bankovní identita vybrala na kreativní a produkční spolupráci agenturu Loosers. „Papírování, fronty na úřadech, vyplňování žádostí a formulářů nebo podepisování tištěných smluv propiskou, to všechno se stává díky moderní bankovní identitě historií. Budoucnost bude patřit digitálním řešením. Proto jsme papírování v jeho různých podobách v nadsázce umístili do muzea, abychom jasně ukázali, že BankID otevírá novou éru v komunikaci s úřady i firmami. Právě dokončená kampaň je důkazem, že si chytří a odvážní klienti vybírají chytrá a odvážná řešení,“ vysvětluje kreativní koncept Iva Bízová, CEO agentury Loosers. Kampaň poběží primárně online, a to ve dvou vlnách. První proběhne v květnu a v červnu, druhá se plánuje na podzimní měsíce. Primárním cílem kampaně budovat brand awareness BankID a pojmu bankovní identita. Lidem má přiblížit praktické využití bankovní identity a zvýšit počet těch, kteří si službu vyzkouší. Hlavní spot odehrávající se v muzeu rozvíjí série minimalistických produktových spotů o kratších stopážích. Spoty vznikly v inhouse produkci agentury Loosers pod kreativním vedením Ivy Bízové a art directora Pavla Bureše. Režie se ujal Jan Chramosta v úzké spolupráci s kameramankou Helenou Fikerovou. O mediální plánování kampaně se postará agentura Digital First Marketing Group. Komunikaci a PR značky BankID zajišťuje agentura Bison & Rose. Natáčelo se na zámku Bon Repos, který agentura „přestavěla“ na muzeum, pomohl s tím architekt Karel Kut. „Při produkci jsme se soustředili na kvalitní obsazení kampaně profesionálními herci,“ doplnila Iva Bízová. Úřednici představuje Jaromíra Mílová, klientem je Ivo Theimer, kustodka Jitka Smutná, kustod Antonín Hardt, maminka Charlotte Doubravová a malý syn Eda Nekuda, mimochodem vnuk zmíněné Jitky Smutné: „Role uličníka pro něj byla premiérou.“

Jednoduché. Výstižné. Minimalisticky čisté. Tak se mi to líbí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Trochu se peru s cílovkou, ale nápad super a řemeslné provedení dobré.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

V zemi, kde vyplníte online žádost, tu pak vytisknete jako PDF, podepíšete, necháte potvrdit na úřadu a pak to na jiný úřad pošlete doporučeně poštou... Jasně, BankID za to nemůže. Nicméně sdělovat v online světě lidem, že razítka patří do muzea, není možná ten nejlepší komunikační přístup.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Krásně navržená linka, která se prolíná celou komunikací, jednoduché zpracování, široké možnosti použití napříč různými médii a snadno pochopitelná message. Takhle se to řemeslo dělá. Moc pěkná práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Za mě výborná kampaň. Dobře zvolený insight, jasné sdělení, hezký kreativní koncept, který zaujme a perfektně komunikuje sdělení. Navíc kreativní koncept je i dobře škálovatelný skrze mediatypy. Za mě super práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Úsporné, ale všeříkající. Za mě vítěz týdne.

Jakub Hussar (Haze)

- Čoveče, já najednou dostal takovou dobrou náladu.

- Jako z čeho, Ondřeji, z tý reklamy?

- No jo, je super, jednoduchá, silnej nápad... Pamatuješ ještě tyhle časy? Razítka, papírování...

- Ne. A nechápu, jakej je v tom rozdíl od Excelu.

Ondřej Souček

Vím, že je to obtížné naskládat do třicítky, ale nestačí říct, že je tady něco nového. Musíte lidem ukázat, že zřízení je snadné pro každého. Jinak to strčí do šuplíku „těch internetů“ a konec.

Pavel Jechort (Mall Group)

Tolik doslovnosti snad ani nemuselo bejt... Když má papírování patřit do muzea, musíme vidět muzeum, vitríny, papíry a štemply. A ten sebejistý tón majitelů budoucnosti. Budoucnost patří bankovní identitě. K čemu by ti to bylo? To ti moc neřekneme, ale koukej si to, občánku, zapsat za uši. Jako bych ten ouřad slyšel.

Vilém Rubeš

2. Birell z kempu propaguje ochucené radlery

Značka Birell spouští kampaň věnovanou výhradně řadě ochucených radlerů. Zápletka v prostředí letního kempu má za cíl oslovit Čechy a Slováky a nabídnout jim radlery jako ideální letní nealko osvěžení pro dospělé. Kampaň, která v Česku běží od 12. května v televizi, online, na venkovních plochách a v místě prodeje, připravila agentura VCCP, se kterou značka spolupracuje třetím rokem. Spot režíroval Tomáš Bařina v produkci Boogie Films, vizuály nafotil Petr Krejčí. „Značka Birell má v každé ze zemí odlišnou tržní pozici, naší výzvou tedy bylo připravit komunikaci, která zafunguje na obou trzích. Proto se v kampani soustřeďujeme na setkávání lidí a propojování generací, ale stále zůstáváme věrni DNA značky a aktivnímu životnímu stylu. Stavíme na silném portfoliu obohaceném o inovace, díky kterému je produkt skutečně pro každého, tedy pro úplně všechny dospělé spotřebitele, což je naše výhoda i komunikační challenge zároveň,“ komentovala Lenka Trvalcová, senior brand manager Birellu. V rámci kampaně značka představí také letošní limitovanou edici nových příchutí, mezi nimiž jsou nově i produkty se sníženým obsahem cukru. Spot navazuje na dlouhodobé téma zážitků. „Jelikož je devízou Birellu osvěžení díky spojení chuti piva a ovoce, pracujeme se zápletkou, která běžné letní radovánky osvěží nečekaným sledem událostí a stmelí dohromady různorodé osazenstvo kempu. Sami známe, že někdy je to právě ta nepředvídatelná souhra náhod, která z běžného dne udělá výjimečný,“ dodal Dejan Štajnberger, executive creative director VCCP.

S tím popěvkem „Birell si dám“ tedy úplně nevím - přijde mi trochu „cringe“ a trochu zbytečný. Jinak pěkná práce a letní atmosféra. Více než spojení „Birell si dám“ se mi líbí „Když se to sejde, stojí to za to“.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hurá! Za mě pecka letní spot. Má to příběh, má to tempo, má to jiskru. U mě dobrý!

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Veselá historka z rodinného glampingu. Klidně, proč ne. Jen nechápu, proč to musí působit tak strojeně a prkenně.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Česká letní klasika. Kemp, rodinka a všechny ty malé lidské nehody s dobrý koncem. Not great, not terrible.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Klasická, milá, dobře provedená letní exekuce... nic víc, nic míň.

Tomáš Vacek (Contexto)

Milé, hezky české, konformní řempo. Baví mě ta lehkost i nepopiratelný cit pro filmařinu, ale ty doslovné reklamštiny ve stylu „tati, ty jedeš!“ a k tomu „jedoucí“ karavan mi přijdou kreativně za zenitem.

Jakub Hussar (Haze)

- Nepřipomíná ti tohle francouzský komedie ze sedmdesátek? Křidýlko nebo stehýnko, Rána deštníkem...

- Ondřeji, jako že to vymejšlel nějakej postarší kreativec?

- Vole!

Ondřej Souček

Co? Já to nepochopil, sorry. Není to ani vtipné, ani se to nemotá kolem nealka, ani kolem piva. Vůbec netuším.

Pavel Jechort (Mall Group)

Rádoby veselá historka ze života dementů. NKP. Místo Birellu tam mohlo být hafo jiných značek. A nic by se nestalo.

Vilém Rubeš

3. Livesport si po Petru Čechovi vybral Petru Kvitovou

Se začátkem hokejového mistrovství světa představila česká technologická společnost Livesport svého nového ambasadora. Tváří jejího rychlého sportovního zpravodajství, které měsíčně vyhledává kolem 100 milionů lidí po celém světě, bude dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. Po třech letech tak střídá fotbalového brankáře Petra Čecha, jehož Livesport angažoval do své marketingového komunikace od roku 2019. Tenistka je tváří nové kampaně Livesportu, která odstartovala v pátek 13. května spolu s mistrovstvím světa v hokeji. Je vidět v online komunikaci i v sérii televizních spotů, které ukazují život sportovní hvězdy mimo tenisové kurty. V situacích, které nemají se sportem nic společného – zdánlivě. Za konceptem kampaně, inspirovaným novou vizuální identitou Livesportu, stojí Ondřej Drábek z agentury BeefBrothers. „Věděli jsme, že máme Petru, a že máme velká čísla, která jsou klíčovým prvkem nové produktové identity Livesportu. A hledali jsme způsob, jak skrze ta čísla propojit svět Petry Kvitové se světem, ve kterém se dennodenně pohybují uživatelé Livesportu,“ říká. „Záměrně jsme volili poměrně přímočarý koncept, který ukazuje Petru jako běžnou uživatelku Livesportu – kterou také ve skutečnosti je,“ doplňuje. Místy, na která štáb finského režiséra Sakariho Lerkkanena v dubnu zavítal, byly štvanické kurty, pražské letiště a také hotel Hilton.

Profesionální práce. Působí to světově. Aby ne, když je to globální kampaň!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Když už máte Petru Kvitovou (zde obrovský respekt), chcete ji vidět v akci. Chcete vidět její pláč, smích, vztek, slávu i bolest! Jestli tyto spoty drásají emoce, tak já jsem čínský bůh srandy.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Když je jediným kreativním počinem sportovní celebrita, je to poněkud málo. Tohle jsem neviděl stokrát, ale tisíckrát.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Spot s módní přehlídkou beru, ale letiště jsem pořád nepochopil. Petra mi tam přijde trošku našroubovaná a oproti kampani s Petrem Čechem mě to celé baví tak nějak míň.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Pro mě těžko hodnotit, můj život opravdu není sledování sportu, v principu se o něj nezajímám. Takže, zřejmě postaveno na relevantním insightu, exekučně dobře zpracováno. Tradičně mi ve spotu chybí point of difference, respektive dozvím se komoditní info, že čísla jsou důležitá a Livesport mi je poskytne, proč si však pro to mám vybrat právě je, to nevím. No a ten make-up, co udělali Petře na přehlídku, se opravdu nepovedl, přidává tak deset let... Snad ji za to zaplatili!

Tomáš Vacek (Contexto)

Řemeslo v poho, ale vyznění jsem na první dobrou nějak nepobral. Ti levitující fotbalisti uvízli v časoprostorové smyčce?

Jakub Hussar (Haze)

- Vždycky jsem si myslel, že sport je o emocích nebo třeba z radosti z pohybu. Není to tak?

- Bejvávalo, Ondřeji, časy se mění. Sportovat se dá bez emocí, z gauče a ty čísla jsou možná na současnym sportu to nejzajímavější, takže dej minimálně třicku.

- Okey, kámo.

Ondřej Souček

Sportovci jsou, většinou, fakt špatní herci. Druhá věc je, že někteří prostě pásnou do konceptu sázkařů lépe (fotbalisti), jiní hůře (třeba tady Petra). Horší ale je, že kromě celebrity je koncept naprosto chromý a ani se to nepokouší maskovat.

Pavel Jechort (Mall Group)

Asi to jde k věci a říká pro cílovou skupinu věci podstatné, jen pořád nechápu, proč to musí být s celebritou. Aby bylo vidět, že je nabito v kešeni?

Vilém Rubeš

4. Jakub Žáček jako dobrý soused Unipetrol

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol spouští kampaň zaměřenou na své významné aktivity. Vznikla ve spolupráci s dlouholetým marketingovým partnerem, agenturou S5IVE (dřív Scholz & Friends). Dvouminutovým spotem provází populární herec Jakub Žáček. Kampaň, která proběhne primárně onlinu, vznikla ve spolupráci s produkcí Doit.films a režisérským duem Novák & Nguyen. „Cílem kampaně je ukázat Orlen Unipetrol trochu jiným způsobem, než tomu bývá v klasickém korporátním videu plném titulků, grafů a čísel. Chtěli jsme divákům zprostředkovat obyčejný lidský pohled do jednotlivých provozů rafinérie, do laboratoří, na síť čerpacích stanic Benzina Orlen nebo na stadion HC Verva Litvínov. Vše s lehkou nadsázkou a vtipem, který do spotu vnesl Jakub Žáček v roli průvodce,“ říká Barbora Hájková, client service director S5IVE.

Profesionálně udělaná práce. Zároveň dost popisná. Věty jako „chytré nápady pro udržitelnou budoucnost“ opravdu hodně šustí papírem a nutí nás k zívání. Hlavní hrdina mi přijde trochu posmutnělý... až zlomený.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Líbí, i když je to dvouminutový spot, který v době TikToku připomíná celovečerní biják. Nenudil jsem se a to je hlavní.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Na boardu v Unipetrolu se určitě plácají po ramenou. Z Varšavy sviští gratulace. Plán aktivit korporátní komunikace splněn. Celé to šustí papírem. Že by kreativní myšlenkou byl chlapík s helmou? A pak se divme, že lidi přetáčejí reklamu.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Natočené hezky, ale že bych měl na konci ze značky nějak výrazně dobrý pocit, to nemohu říct. Působí to, jako když mě mafiánský boss provází po svém teritoriu. Tak bacha, protože: „Mít dobrého souseda se vyplatí. U nás na severu to znamená hodně.“

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Za mě je to k neukoukání. Ty dvě minuty jsou opravdu dlouhé, asi čtyřikrát jsem si říkal, kdy už bude konec. Vlastně ani nevím, co si z toho komunikačně odnést, kromě toho, že se Orlen snaží být lidský. Pokud to má být hlavní sdělení, ok. Nicméně v reklamě vždy platilo méně je více a zde se obávám, že to platí dvojnásob.

Tomáš Vacek (Contexto)

Milý herec, unylá hudba. Fajn nápady, ale rozpačité flow. Hudba generická až na půdu. Zdá se mi to, nebo se Jakub při tom závěrečném odletu kamery otáčí vymočit do trávy?

Jakub Hussar (Haze)

- Takže, jak to mám chápat? Ten Orlen je jako můj soused? Jako soused od vedle?

- Hele Ondřeji, a nemyslej oni souseda, jakože jsou z Polska? Takový česko-polský přátelství?

- Tak to je big, kámo, big.

Ondřej Souček

Hrozně se to vleče, rychle na mě skočila nuda, takže bych vám zdrhnul, kdybych nemusel dokoukat. Nevím, jestli o výhodách polského přístupu přesvědčí Čechy dlouhá a nudná agitka, rámovaná sporem o důl, který, díky bohu, překryly jiné katastrofy.

Pavel Jechort (Mall Group)

Tam je všechno. úplně všechno. Veselí zaměstnanci, dvojsmysle, korporátní zastrašování, módní ekologie i mapky zemiček. Jenom mi u toho nudou padla hlava. NKP.

Vilém Rubeš

5. Rajec vizuálně propojuje lidské a zvířecí tělo

I v roce 2022 se značka Rajec, vlajková loď kategorie vod společnosti Kofola ČeskoSlovensko, hodlá věnovat tématu pohybu a motivaci lidí k aktivnímu životnímu stylu. Ve výběrovém řízení pro letošní kampaň uspěla agentura Kaspen/Jung von Matt, která v minulosti pro značku už pracovala. „Rajec je nejprodávanější značkou v rámci segmentu impulzního formátu takzvaně on-the-go a my máme ambici toto líderství ještě posílit a komunikačně podpořit přes spojení pohybu a unikátního DNA značky pramenícího v nedotčené přírodě. A Kaspen nám přesně toto nabídnul,“ prohlásil Martin Brázda, junior brand manager Kofoly. V květnu a červnu bude kampaň k vidění především na venkovních nosičích v českých a slovenských městech a dál v digitálním prostředí v podobě bannerových ploch a videí na Youtube, Facebooku a Instagramu. „Spojením lidského těla a zvířete v pohybu jsme dramatizovali roli produktu i prostředí, ze kterého pochází. A rajecká liška je tím nejlepším možným představitelem původu této pramenité vody. Zrozená k pohybu je tak jednoduchým, avšak vizuálně výrazným spojením reality s fikcí,“ popisuje Lester Tullett, kreativní ředitel Kaspen/Jung von Matt. V kampani se agentura rovněž rozhodla navázat na loňskou spolupráci ze Seznamem, kdy kampaň doplní sportovní výzva na Seznam Native ve spolupráci s influencery a rovněž síť „outfitek“, pomocí kterých si může každý najít místo ke sportování ve svém okolí na Mapy.cz.

Liška ukrytá v těle ženy. No dobře. Ale čekala jsem víc.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Koho proboha napadlo namontovat to vycpané zvíře na zřejmě nahé tělo nebinární osoby? To už si raději zajdu na Janáčkovu Lišku Bystroušku, kde si obtloustlé operní hvězdy hrají na zvířátka. To je ale umění, tam to má být divné z principu. Ale tady?

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Ta idea mne baví. Proč zrovna takováto exekuce, to je mi záhadou. Nějak mi ten modrý panďulák připomíná nejodvařenější demo doplňku stravy. Ale třeba to kouzlo je v influencerech a outfitkách. A já jako lázeňsko-kavárenský boomer netuším, co je outfitko.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mám kampaně s nádechem umění rád a moc bych si přál, aby to komunikačně fungovalo. Fakt moc. Ale bojím se, že tohle nebude ten případ.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tady zřejmě potřeboval někdo na produkci hodně ušetřit, nemyslím si, že to vzhledem k potenciální výši mediální investice bylo správně. To prolnutí lišky s tělem opravdu není moc vydařené a „čitelné“...

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to freaky. Ta liška přece při porodu nemůže projít pánevním dnem!

Jakub Hussar (Haze)

- Tohle moc nedávám. Je to takový popisný. A ta kuna...

- To je liška, Ondřeji.

- Kuna je to.

Ondřej Souček

Rajci fandím, protože dělají léta jeden koncept, drží se archetypu neviňátka jak helvétské víry a chápou, že kontinuita má jasné výhody. Tady se můžete učit.

Pavel Jechort (Mall Group)

V kategorii Oživlý PowerPoint jistě nejméně shortlister. NKP.

Vilém Rubeš

