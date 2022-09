„Uvidí se v tom hodně mužů. I žen.“ Nešikovný manžel Kotek to Bauhausu vyhrál

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 36. týden 2022 Jinej gang: Široký sortiment, odborná pomoc (66 %)

značka, klient: Bauhaus studenti MKPR FSV UK: Be a gamer s Jirkou Babicou (56 %)

značka: CZC.cz, klient: Mall Group WMC Grey: Ženy auta půjčují (49 %)

značka: HoppyGo, klient: Škoda Auto

VCCP Prague: Nature’s Promes Kids (47 %)

značka: Albert, klient: Albert Česká republika Jandl Praha: Hledáš místo (38 %)

značka: Decathlon, klient: Decasport S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 10 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Vojta Kotek na podzim zase kutí

Hobbymarket Bauhaus navazuje na svou jarní kampaň Nešikovný manžel a spouští další, podzimní verzi. V hlavní roli se opět objeví Vojta Kotek, který se ujal i režie. Ve spotech vystupuje vedle Kotka herečka Eliška Jansová (Divadlo F. X. Šaldy) a Zdeněk Charvát (Divadlo v Celetné). Na podobě komunikace opět spolupracovaly společnosti Knowworks a Stink Films. Za kreativními návrhy stojí Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej gang. „Jarní kampaň zaznamenala u diváků úspěch a věříme, že podzimní kampaň bude neméně úspěšná, budeme pokračovat s konceptem nešikovného manžela, diváci se dočkají nových scének. Důraz klademe na klíčové sdělení – v odborných centrech Bauhaus najdou zákazníci vše potřebné pro dílnu, dům a zahradu, a to včetně odborného poradenství, bez kterého se to, jak bude patrné ve spotech, občas neobejde,“ říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu Bauhausu. Podzimní část kampaně bude k vidění na televizních stanicích skupin Nova Group, Prima Group i ČT. Spolu s třicetisekundovými spoty budou vysílány desetisekundové remindery a sponzorské vzkazy, pro online jsou připraveny i dvaceti- a šestisekundové verze spotů. Kampaň doplní komunikace napříč dalšími mediatypy včetně rádia, printu nebo out-of-home. Probíhat bude také přímo v prodejnách.

Tam, kde Hornbach ukazuje umanutost a vůli, jako by Fitzcarraldo táhnul parník přes hory, Bauhaus vykresluje milého nešiku z českých komedií. Neuráží to, ale ani nenadchne. Narozdíl od Hornbachu a jeho Fitzcarraldů zapomenu do čtvrt hodiny...

Vilém Rubeš

Myslím, že nešikovný manžel se celkem šikovně strefuje do vkusu cílovky. Ve spotu se nejspíš uvidí hodně mužů (i žen).

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ježiš, já jsem se v tom spotu tak moc našel, až se trochu stydím. Už první spot mě bavil, a tohle je kvalitní pokračování. Závěrečný voiceover je sice trošku nahuštěný, ale snad to diváci poberou.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Za mě je toto pokračování rozhodně lepší než letní díl. Story dobře prodává produkt a benefit. Navíc je to vtipné a dobře zahrané, nicméně humor nepřebíjí samotné sdělení. Dobrá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Kdybych byl tak pěknej jako Vojta Kotkůch, věřil bych, že je to vídeo natočený, když pracuju takhle já. Taky vrtám tak šikovně, že najednou tou dírkou svítí sluníčko od sousedů. Tímhle je mi Bauhaus tak nějak blízko. Takže danke!

Petr Laštovka

Za mě opět vtipné. Zpráva doručena, Kotek dobrý. Jednoduché a příjemně absurdní situace. Nic extra nového, alespoň mi škubne koutky. Líbí se mi také to, že tam není žádná zbytečná groteskní hudba, která by to táhla dolů.

Mario Poór (Effe Praha)

Lehkost, humor a vtip, to mají kutilové rádi. Jinej gang svou jarní kampaňovou myšlenku dále rozpracoval, uhladil, odstranil sexismus, a výsledkem je pokračování ve stylu Pat & Mat, které potěší nejednoho nešikovného manžela. Mě tedy potěšilo.

Filip Huněk (Actum Digital)

Výborný, pustil jsem si třikrát. Nápad samozřejmě neoriginální, ale to vůbec nevadí. Kotek mi vlastně do těch začínajících kutilů pěkně pasuje.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Naprosto ze života. Líbí se mi, jak decentně je do spotu zapracovaná odbornost prodejců. Škoda, že chybí na vizuálech.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Nejzajímavější mi přijde to zapískání, jinak je to na mě trochu moc lineární a popisný a nezbyl tam prostor na rozehrání nějakýho výraznějšího fóru. Ne že by to bylo blbý, ale zejtra ráno už si to nevzpomenu.

Ondřej Souček

2. Neměli Forejta, tak tam dali Babicu

„Lidový“ kuchař Jiří Babica známý mezi geeky kuchařkou Ich bin ein Gamer povýšil své legendární kulinářské umění pro hráče na novou úroveň: ultimátní herní toasty zapéká přímo v notebooku, pro herní myši vaří lahodné herní podložky a nechybí ani Kapr Strike odkazující na známou střílečku Counter-Strike. Tyto a další recepty navařil v kampani Be a Gamer e-shopu s elektronikou CZC, která potrvá celé září, a kromě slev na elektroniku nabízí i soutěž o herní vybavení v hodnotě 100.000 Kč. „Neměli jsme na Forejta, tak jsme tam dali Babicu,“ glosuje s nadsázkou novou kampaň marketingový ředitel CZC Milan Duda. „Baví nás dělat marketing hraně, a přesně o tom je série videí pro kampaň Be a Gamer, která po pár letech potřebovala trochu okořenit. Jirka Babica je díky své kulinářské show Ich bin ein Gamer mezi herní komunitou legendární, takže bylo jasné, že recept, ve které propojíme jeho kulinářský svět s naším světem elektroniky, bude mezi hráči rezonovat,“ říká Duda. „Pro fajnšmekry, kteří si na Jirkovi ujíždějí podobně jako my, navíc máme v nabídce herní trička nebo samolepky s nápisem Pařím líp než vařím.“ Z připravené série videí jsou publikovaná zatím dvě. Videa budou postupně vycházet celé září na sociálních sítích CZC včetně YouTube, Facebooku, Instagramu a nově i na TikToku. Babicova tvář se objeví i na vizuálech ke kampani, v online kanálech včetně displejové reklamy a na webu CZC. Kampaň vznikla ve spolupráci s produkcí Fame Factory, spadající pod agenturu DDB. Pod konceptem jsou podepsáni studenti oboru Marketingová komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jmenovitě Anna Hrušková, Vojtěch Kajtman a Vít Zákostelecký. S nápadem na kampaň přišli letos na jaře v rámci účasti na workshopu Creative Camp, kde bylo CZC klientem. Creative Camp je workshop pořádaný platformou CreativeC, který propojuje studenty marketingových oborů právě s klienty z řad zadavatelů reklamy a komunikace. Firmám nabízí šanci si vyhlédnout talenty z řad studentů a získat zajímavé nápady pro své kampaně.

Patlámo, patlámo. Chtěli Babicu, dostali Babicu. Pro CZC příhodnější maskot než dva Hezučtí.

Vilém Rubeš

Slušná haluz! Nejdříve jsem si říkala WTF, ale nakonec se z toho stalo velké wow. Zdravím všechny, kdo se na kampani podíleli, a zvláště pak pana marketingového ředitele, který to celé nezastavil a neřekl: „Pánové a dámy, tohle už je trochu moc.“ Super!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Babica s pořádnou vařbou? A vlastně proč ne? Je to takový bizár, že to bude i funkční. Navíc je v tom taková ta správná studentská přidrzlost, a to já rád.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak Jirka to moc dobře nehraje, ale zase je autentický. Navíc ano, je to vtipné, upoutá to a jde to produktu. Za mě palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Press F to pay respects.

Petr Laštovka

Uf, tak tady zjevně nejsem cílovkou. Ano, je to levně vypadající, záměrně „lame“, jakože vtipné. Ani to nechci dokoukat. Takže se v konečném důsledku ani nedozvím pointu.

Mario Poór (Effe Praha)

Babica aneb poznej svoji cílovou skupinu. Jasně, že můžeme mít řadu výhrad co do kvality scénáře, technického zpracování či hereckého výkonu protagonisty. Ale stejně z toho mám pocit, že když se něco dělá s láskou a autoři se neberou příliš vážně, pak se mohou i studenti MKPR směle měřit s leckterou namistrovanou kreativní agenturou. Palec nahoru za odvahu CZC dávat prostor mladým talentům.

Filip Huněk (Actum Digital)

Já nevím, na mě už by to bylo moc divný, ale beru, že mezi gamery to cinknout může, jsou to docela divný lidi, stejně jako Jirka a ta produkce.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kampaně na takhle speciální cílovky jsou vždycky o hubu. Bude to autentické, nebo hrozný trapas? Tady se podle mého studenti z MKPR opravdu trefili. Jen vtip s Dotou a Lolkem měl být naopak.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tohle je ta pravá zombie párty. Bizár včetně toho sípavýho smíchu. Nevim, jak to může mít výsledek, ale klient se směje a já s ním.

Ondřej Souček

3. Aby si auta mohly půjčit i samoživitelky

Zmapovat a narušit mýty o ženách a automobilitě a zpřístupnit mobilitu znevýhodněným skupinám chce projekt Ženy auta půjčují platformy pro sdílení vozů HoppyGo, jež je součástí Škoda Auto DigiLab. „Překvapilo nás, kolik stereotypů a genderismů rezonuje kolem témat spojených s ženskou mobilitou na našich sociálních sítích a v českém veřejném prostoru celkově. Proto jsme se rozhodli podrobněji prozkoumat aktuální situaci v této oblasti a dali si za cíl vše ideálně obrátit v celospolečensky prospěšnou iniciativu,“ popisuje Radka Jenka Šubířová, šéfka marketingu HoppyGo, která projekt spoluiniciovala s pražskou agenturou WMC Grey. PR komunikaci následně zajistila agentura Brainz Narrative. Označení celé kampaně vychází z tvrzení „ženská a auto se nepůjčuje“ a převrací ho do pozitivně laděného titulu „ženy auta půjčují“. HoppyGo tak chce motivovat české řidičky, aby ukázaly, že jsou také majitelkami vozů a sdílely svá leckdy ne plně využitá auta a pomohly tak dalším, kteří to skutečně potřebují. Za každé takové auto přidá HoppyGo 1.000 Kč na zapůjčení vozů pro znevýhodněné skupiny zdarma. Do projektu je též zapojena dárcovská online platforma Znesnáze21, která otevřela sbírku na pohonné hmoty, a Nadace Kooperativy, která připojila dar 100.000 Kč na pojištění. „Díky iniciativě Ženy auta půjčují se tak budou moci neúplné rodiny v tíživé situaci nebo neziskové organizace dostat k zapůjčení vozu, který bude plně pojištěný, s plnou nádrží a zcela zdarma,“ uvádí firma. „Půjčení vlastního auta cizí osobě znamená někoho pustit do svého intimního prostoru. Jelikož cílem kampaně bylo přimět ženy, aby tento krok udělaly, potřebovali jsme přijít s myšlenkou, která pro ně bude působit jako silný aktivizační prvek a upozadí či převáží případné obavy ze zápůjčky. K tomu jsme využili odkaz na známou a emoce budící, stereotypizující hlášku, proti kterému jsme dali naší cílové skupině možnost vyhranit se a dokázat, že podobná prohlášení jsou dnes definitivně minulostí,“ říká brand experience strategist Jan Kořán z agentury WMC Grey. Ta v rámci projektu stojí za kreativní myšlenkou i za brandingem kampaně, kterou ve spolupráci s výkonnostní agenturou Digital Ant kreativně spravuje na sociálních sítí HoppyGo. PR komunikaci zaštítila pražská agentura Brainz Narrative ze skupiny Brainz Studios, jež celou iniciativu odstartovala konferencí Ženy a mobilita. Jejím cílem bylo na jednom místě propojit zajímavé osobnosti, které se snaží upozorňovat na výzvy z oblasti mobility jako takové a také na specifika spojená s ženami. Pozvání přijali Olga Roučková, závodnice Rallye Dakar a držitelka Ceny Elišky Junkové, Barbora Herrera Castro z Moderní sebeobrany nebo předseda expertní rady Vize 0 Roman Budský. Komunikačně kampaň podpořila i Viola Hejlová známá pod pseudonymem Mazaná matka, časopis Heroine a online magazín Akční ženy. Součástí konference zároveň bylo představení nejnovějšího průzkumu veřejného mínění k tématu žen za volantem.

Možná kdyby nebojovali se stereotypy a vybalili svou nabídku rovnou, došli by rychleji k cíli. Ta nabídka je príma, ale, upřímně řečeno, když web ukážu někomu, kdo si to půl hodinky nenastudoval, ví celkem kulové. A to je škoda. Méně je více.

Vilém Rubeš

Pěkný projekt s výraznými a srozumitelnými vizuály = dobrá práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Dávám spoustu bodů za ten nápad, kterej podle mě nemá chybu! Tak snad to pojede! Držím palec.

Petr Laštovka

Chvályhodná iniciativa a z ní vycházející komunikace. V tomto případě bych však spíše hodnotil produkt. U kampaně mi chybí ukázka kratších formátů a větší přehled komunikačních kanálů. Jak to vypadalo v realitě. Vidím webstránku (celkem přehledná), nějaké PR výstupy a delší video, které sice někdo může dokoukat, ale jen za předpokladu, že ho zaujme produkt hned v začátku. Takže se mi to těžko hodnotí.

Mario Poór (Effe Praha)

Příjemně překvapilo. Zejména oceňuji designové zpracování s využitím barev, ze kterých by mnohé muže bolely oči, zatímco pro ženskému oku mohou lahodit. Stejně jako jednoduchou a údernou PR kampaň s jasným sdělením i cílením. Ženy ženám a společně pro dobrou věc.

Filip Huněk (Actum Digital)

Sdílení aut je fajn, mobilita je problém, zdaleka nejen u žen. Většina populace se ještě ani nezamyslela, zda své auto s někým sdílet, a už řešíme gender. Jestli to není moc hop.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hezká myšlenka, hezké provedení, výborné využití už existující služby. Oceňuju, že místo přidání další životní situace do sady bannerů se klient s agenturami pustil do eventu, spolupráce s nadacemi, influencery a zařídil reálnou pomoc.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Já v tom cítím trochu diskriminaci.jednoho pohlaví. Jsou i muži, kteří vychovávají sami své děti a mají hluboko do kapsy. Zrovna včera jsem jednoho potkal. Žije u kamarádky v domě se sedmiletym synem a zrovna on by takovou pomoc uvítal. Reklamu nehodnotim.

Ondřej Souček

4. Albert zavádí novou řadu výrobků pro děti

Maloobchodní řetězec Albert uvádí na trh produktovou řadu Nature’s Promise Kids, neobsahující stovku látek běžně používaných v potravinách jako umělá barviva či aromata, pro děti od 4 do 12 let. Doprovodná kampaň od agentury VCCP navazuje na letos uvedený komunikační koncept Lepší jídlo je lepší pro všechny a zaměřuje se na zdravý růst dětí. „Pro všechny rodiče je důležité, aby jejich děti zdravě rostly. Naším dlouhodobým cílem je nabízet kvalitní, pestrou a vyváženou stravu, která je v tomto podpoří. Nová řada Nature’s Promise Kids je ideálním řešením, především na svačinu do školy či na výlet,“ popisuje Tereza Tláskalová, brand communication manager Albertu.„Pro zdravý růst dětí je strava velmi důležitá, ale každý rodič ví, že ne vždy je s dětmi ohledně jídla snadná domluva. I děti ale rozumí tomu, že když budou správně jíst, budou také růst. A pokoření růstových milníků je pro děti tou největší odměnou,“ komentuje motiv nové kampaně Luboš Jahoda, business director VCCP. „Každý rodič má také vyzkoušeno, že dítě jí hlavně očima a je mnohem opatrnější v ochutnávání nových potravin. Proto mají například křupky tvar delfínků, sušenky tvar roztomilých zvířátek a hravé jsou i designy obalů. Například veselé ovoce hrající badmiton se tak stalo výraznou součástí celé kampaně,“ uvádí agentura. Kampaň běží v televizi, online, tisku, na venkovních nosičích i v místě prodeje. Televizní spot vznikl v produkci Armada pod režijním vedením Tomáše Řehořka.

Další malá šišla. Naštěstí už neřeší životní prostředí a budoucnost planety, takže se to dá snést, je to k věci. Ale je to banál potisící viděný.

Vilém Rubeš

Natočené je to pěkně, kampaň působí přirozeně a tak nějak přesvědčivě.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Cením, že v Albertu už snad úplně opustili smutné děti a dramatickou hudbu a pustili se do rozvoje kampaně tímhle odlehčeným směrem. Za mě fajn pokračování.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nudná klasika, nicméně jak víme, děti fungují. Mě osobně to k nákupu v Albertu nepřesvědčí, to radši půjdu do vtipného Lidlu, ale snad někoho na tu reklamu „chytne“.

Tomáš Vacek (Contexto)

Péťovi jsou už zase malý boty! To bude tím, že se pořád hejbu a zdravě jím. Eh. Nech toho, Laštovko. To je jinej Péťa, ani ta z Českýho vlaku, tohle je Péťa, velkej sportovec. A Albert mu prodá ty nový boty? Já se v tom nějak ztratil, kamarádi. Ale líbí se mi už dlouho ten albertí slogan, takovej normální a sympatickej.

Petr Laštovka

Njn. Zpráva sice doručena, ale v obraze poněkud přemotivované. Příliš mnoho akce a pozornost odchází. Jakoby byly na začátku dva koncepty a klient je spojil. A do toho ještě i ty obří titulky v obraze. Hodně je někdy málo.

Mario Poór (Effe Praha)

Řemeslně v pořádku, cílová skupina správně definována, hlavně nikoho neurazit a vyhnout se kontroverzi. Klasická tuctová kampaň na jeden z obchodních řetězců. Schválně zkuste jednoduchý test. Mrkněte na reklamu, běžte si udělat kafe, a po pár minutách zkuste říct, jestli to byla reklama na Albert, Lidl, Kaufland nebo Penny.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nemá to moc hlavu ani patu, někdo cosi slepil, snažil se tam vrznout jakési poselství, že děti rostou proto, že zdravě jí. To si nejsem jistej, že i v případě mozkové smrti během reklamního breaku můj mozek vyhodnotí jako něco hodné pozornosti. Děti prostě rostou z povahy věci. Zdravá strava je úplně jiný příběh.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pouštěl jsem si video dvakrát a pořád nerozumím voiceoveru „tak už jsou malé boty Péťovi, velkému sportovci“.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Vlastně se mi to líbí. Jíst hravě zdravě je kreativní copywriting, kterej oceňuju.

Ondřej Souček

5. Decathlon rozjel náborovou kampaň

Prodejce sportovního vybavení Decathlon si od svého vzniku klade za cíl dělat sport dostupný pro každého, možnosti nabízí zákazníkům a stejně tak přistupuje i k zaměstnancům. Hlavní myšlenkou náborové kampaně s názvem Hledáš místo je, že Decathlon umožňuje spojit lásku ke sportu s prací. Současně svým lidem dává prostor k profesnímu růstu a dalšímu rozvoji. Kreativní zpracování stojí na vybraných sportovních aktivitách fungující coby paralela k přístupu k zaměstnancům. Právě skuteční zaměstnanci byli do aktuální kampaně také obsazeni. „Velká část našich kariérních posunů se odehrává právě interně, kdy ze studentů, kteří hledali brigádu při škole, se stávají budoucí ředitelé. To je něco, co jsme chtěli vyjádřit i touto kampaní. Není důležité, kde začínáš, ale kam se chceš dostat,“ říká Zuzana Cibulčíková, HR leader Decathlonu. Natáčení a fotografování kampaně probíhalo v největší tuzemské prodejně Decathlonu v Brně - Modřicích. Aby nemusel být omezen provoz, natáčelo se celou noc až do časných ranních hodin. Kampaň odstartovala 1. září, hlavními kanály jsou online, out-of-home, prodejny Decathlon a PR. Za kreativou kampaně stojí Jandl Praha, která spolupracovala s IS Produkcí.

Uf, kategorie Rozhýbané korporátní floskule dnes dosáhla významného vítězství. NKP. Ale jako výběr intonačních prohřešků video přímo instruktážní. Plakáty mají hypnotický potenciál. Nedočtu, usnu.

Vilém Rubeš

Kampaně se zaměstnanci se většinou pohybují na tenkém ledě. Decathlonu se to podle mého názoru podařilo jakž takž vybalancovat. Printy fungují dobře.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Je tam spousta dobrých nápadů, printy jsou pěkné a i závěrečný claim ve spotu je v pohodě. Ale jinak je to promarněná příležitost. Oceňuji snahu zapojit zaměstnance, ale bohužel působí v některých částech trochu divně a doteď jsem třeba nepochopil, co dělá ten (ne)blokující hráč basketu. Na náborové video asi dobrý, ale pokud by tomu někdo dal trochu péče navíc, mohlo to být lepší.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Klasické, prvoplánovité náborové video. Pokud je tato kvalita určena pro umístění na web společnosti sekce kariéra či instore TV, považuji to za akceptovatelné. Pro kampaň, míněno do televize, bych to samozřejmě nepoužil, to by značce spíše uškodilo.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jé, simvás, jako Západočech jsem si to musil pustit víckrát, anžto se mi zalíbila ta krásná měkká čeština tich ogarů a galáneček. Ale nepřipojím se, jestli to nevadí.

Petr Laštovka

Poněkud křečovité, ačkoli to chtělo být autentické. Ale to se s neherci stává poměrně často. Trochu mi vadí i odlišný barevný grading ve spotu a na vizuálech. Každopádně, nic moc, co by svítilo.

Mario Poór (Effe Praha)

Jako vážně? Nejprve jsem si myslel, že se jedná o propagaci nějaké vysoké školy pro zájemce o studium. Decathlon je můj love brand, ale fakt dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, co se mi reklama vlastně snaží říct. Nechci nikoho urazit, ale tyhle reklamy nedodržují základní principy marketingové komunikace (jako je afinita ke značce nebo jasně komunikované sdělení).

Filip Huněk (Actum Digital)

Na náborovou kampaň celkem ok. Nejsem personalista, takže netuším, zda vášeň ke sportu je hlavní trigger, na základě kterého hledáte práci. Ale tak snad to ví zadavatel.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Správně udělaná náborovka. Prodejci v Decathlonu jsou sportovci, takže strategicky správně, dvojsmysly mají význam a řemeslně v pořádku. Nic víc, nic míň.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Já bych šel snad radši prodávat langoše. No, ale asi nejsem cílovka... I když jedna věc mě v té HR mluvě zaujala: můžeš se tam naučit nové triky. Třeba jak přesvědčit seniora, že pro důchod na poštu se běhá zásadně v maratónkách Adidas?

Ondřej Souček

