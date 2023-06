V čele CNN Prima News končí Pavel Štrunc, zpravodajství Primy povede Martin Švehlák

Rychlou změnu v čele zpravodajství a publicistiky oznámila televize Prima. Dosavadní šéf zpravodajské stanice CNN Prima News Pavel Štrunc odchází a ředitelem zpravodajství a publicistiky skupiny Prima bude Martin Švehlák. Funkce se ujme k 13. červnu. Švehlák přichází od konkurence, řadu posledních let pracoval pro TV Nova a její mateřskou společnost CME, respektive skupinu PPF, která CME na podzim 2020 převzala.

Švehlák nejprve pět let působil jako generální ředitel zpravodajské agentury Mediafax, která fungovala pod CME, pak od roku 2012 vedl zpravodajskou redakci Novy, o rok později se stal ředitelem zpravodajství, publicistiky a sportu, tím byl až do roku 2018. Poté se stal mediálním konzultantem skupiny PPF a v regionech střední a východní Evropy analyzoval mediální trhy i navrhoval pro ně obsahové strategie. Koncem roku 2019 pak nastoupil do čela bulharské BTV Media Group, která rovněž spadá pod CME. Kariéru Švehlák začínal začal v časopisu Reflex, byl také ve vedoucích pozicích v deníku Blesk a šéfredaktorem deníku Šíp.

Generální ředitel Primy Marek Singer doufá, že Švehlák zpravodajskou CNN Prima News „posune zase o laťku výš“. „Naším cílem je nadále srozumitelně zpracovávat současná politická a společenská témata a dávat je divákům do kontextu, aby porozuměli, jaký dopad budou mít události na jejich život, a díky tomu si mohli udělat kvalitní vlastní názor,“ prohlásil Singer. Švehlák v týmu stanice vidí „obrovský potenciál“.

Pavel Štrunc vedl CNN Prima News od září 2020, vedení přebíral pět měsíců poté, co zpravodajská stanice Primy startovala.

CNN Prima News roste rychleji než její největší konkurence, veřejnoprávní ČT24. Té v době jejího startu v roce 2005 nekonkuroval na tuzemském trhu žádný jiný zpravodajský kanál, zároveň ale vzhledem k tehdy teprve budovaným digitálním sítím neměla zpočátku celoplošné pokrytí. V obecné cílové skupině diváků starších 15 let CNN Prima News dosáhla ve svém prvním roce 2020 podílu 0,20 %, v roce 2021 pak 0,93 % a v roce 2022 už 1,75 %. ČT24 měla loni podíl 4,91 %, ve druhém roce její existence 2006 to bylo 0,31 % a v roce 2007 pak 0,75 % a v roce 2008 činil share 1,37 %.

Rekordního podílu na publiku dosáhla CNN Prima News uplynulou neděli 4. června, kdy vysílala diskusní Partii Terezie Tománkové, do níž jako hosté přišli premiér Petr Fiala (ODS) a šéf opozičního ANO Andrej Babiš. Pořad vysílaný od 11 hodin přilákal v první hodině 564.000 diváků starších 15 let, při podílu 38 %. Druhou hodinu pořadu pak po poledni sledovalo 321.000 diváků při podílu téměř 21 %.