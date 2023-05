V Česku vysílá přes 20 sportovních kanálů, téměř výhradně jsou placené

Podíl sportovních kanálů na celkové době sledování televize se po covidovém poklesu na tři procenta vrátil na dlouhodobých pět procent. Počet těchto kanálů na českém trhu v posledních letech navíc stále roste a v současnosti jich je přes 20. ČTK to sdělila společnost Atmedia, která na trhu zastupuje 30 tematických stanic.

Nejen větší počet sportovních kanálů, ale také rostoucí ceny za vysílací práva dělají podle zástupkyně společnosti Tatiany Bizovové celý trh více konkurenční. „Jednotlivé sportovní soutěže jsou vlajkovými loděmi televizních stanic, které jsou téměř výhradně dostupné jen v nabídce operátorů placené televize,“ uvedla. Výjimku tvoří především ČT Sport, sportovní kanál veřejnoprávní České televize, který měl v prvním letošním čtvrtletí podíl na publiku 3,6 %.

Na placených televizích jsou dostupné například závody Formule 1, které nabízí svým divákům exkluzivně televizní stanice Sport 1 a Sport 2 ze skupiny AMC. Grandslamové turnaje Australian Open a US Open nebo cyklistické etapové závody Giro d’Italia a La Vuelta jsou zase výkladní skříní televizní stanice Eurosport 1 ze skupiny Warner Bros Discovery. Na nejvyšší anglickou fotbalovou ligu Premier League pak sází nový hráč na českém trhu – Canal+ Sport ze skupiny Canal+. Italská Serie A nebo francouzská Ligue 1 je pak k dispozici divákům televizních stanic Nova Sport.

„Se sportovními soutěžemi je to nyní podobné jako s placenými službami videa na vyžádání (VOD), které nabízí svým divákům exkluzivní obsah. Pokud by chtěl divák sledovat všechny pořady, o kterých se zrovna nejvíce mluví, musel by si předplácet všechny streamovací služby. Se sportovním obsahem je to stejné,“ dodala Bizovová.

Díky atraktivní cílové skupině tak představují zajímavou příležitost pro zadavatele televizní reklamy, největší sportovní události na placených kanálech totiž pravidelně osloví až půl milionu sledujících, dodala. Určit výsledky televizní sledovanosti jednotlivých sportovních kanálů je ale podle ní těžké. Do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti jsou vedle veřejnoprávní ČT Sport zapojeny jen Eurosport 1 a Sport 2.