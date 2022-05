V Czech News Center založili odbory. Plánují spolupráci i s těmi veřejnoprávními

Ve vydavatelství Czech News Center, pod nějž patří Blesk či Reflex, vznikly odbory. Předsedou odborové organizace se stal Michal Šidlof, který pracuje v obchodním oddělení mediálního domu patřícího Danielu Křetínskému. Počet členů v odborech Šidlof zveřejňovat nechce. Zákon stanovuje, že pro založení odborů v Česku stačí tří zaměstnanci.

„Domlouváme se se zaměstnavatelem na první schůzce, kde budeme dojednávat kolektivní vyjednávání. Věříme, že povedeme konstruktivní sociální dialog,“ říká Šidlof. Nápad na vznik odborů podle něho částečně reaguje i na probíhající digitální proměnu firmy, o níž hovoří šéfové vydavatelství. „V Czech News Center probíhá velká transformace, i na základě toho byly založeny odbory,“ doplňuje předseda. Inspirací byla i praxe v zahraničních médiích: „Francouzská média, která patří pod [Křetínského] holding, mají silné odbory, které musejí respektovat.“

Odbory podle předsedy nejsou nepřítelem zaměstnavatele, ale jeho partnerem. „V mnoha ohledech mu mohou pomoci. Jedná-li zaměstnavatel s odbory, jedná tak se zástupcem všech svých zaměstnanců, což je praktické i pro něj,“ soudí Šidlof.

Nová organizace chce do ČMKOS

Odborová organizace zaměstnanců společnosti Czech News Center se chystá sdružovat i napříč. Podala přihlášku do OS Media, organizace zastřešující odbory České televize a Českého rozhlasu. Rozhodnutí o přijetí padne na podzim, kdy bude OS Media volit předsedu, vysvětluje publicista Radko Kubičko, předseda odborů Českého rozhlasu. Sdružení OS Media podle Kubička nikdy nepočítalo, že by se jeho členem staly i odbory komerčních vydavatelství, vstup nového člena by ale uvítal.

„Na podzim se poradíme, jestli se budeme rozšiřovat. Jak stávající předseda OS Media Jiří Hubička, tak předsedové obou organizací jsme nakloněni rozšíření,“ říká Kubičko. OS Media je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), kterou vede prezidentský kandidát Josef Středula.

„Novináři o sdružování nestojí“

Odbory veřejnoprávní televize a rozhlasu jsou na mediální scéně zdaleka nejviditelnější. V soukromých vydavatelstvích odbory buď neexistují, nebo nejsou téměř aktivní. Podle Zdeňka Frieda, grafika z vydavatelství Economia, který vede tamní odbory, není o sdružování zájem. „Redaktoři o odbory zájem příliš nemají. Obory jsou dnes sice co do pravomocí okleštěné, pořád jde ale o jedinou sílu, která může se zaměstnavatelem komunikovat. Máme díky nim kolektivní smlouvu,“ říká Fried.

Kubičko věří, že sledujeme změnu. „Tohle je první vlaštovka. I zaměstnanci médií si uvědomují, že pro ně odbory mohou něco udělat,“ říká rozhlasový předák.

Fried vidí smysl odborů také v potýkání se s takzvaným švarcsystémem, „zaměstnáváním“ na fakturu, díky kterému zaměstnavatel protizákonně šetří na odvodech. „Když někdo chce být zaměstnanec, snažíme se tlačit na vedení firmy, aby je převedlo na pracovní poměr. Bez odborů se to jednotlivci spíš nepodaří,“ soudí Fried.

Externě pracuje v Česku až pětina novinářů, uvádí studie Čeští novináři v komparativní perspektivě, kterou v roce 2017 vydali mediální výzkumníci Jaromír Volek a Marína Urbániková. Jde o výrazně vyšší podíl než v zemích západní či jižní Evropy, kde externě působí pouze jednotky procent žurnalistů. Naopak nižší je v Česku podíl novinářů, kteří jsou členy některé ze stavovských organizací. Výzkumy zájmu o odbory mezi českými novináři neexistují. Kdo a kolik lidí je členem odborů, nemá právo vědět ani zaměstnavatel.