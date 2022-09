V Praze začíná fungovat specializovaná agentura DDB Fresh

Agenturní síť DDB Europe startuje v Česku provoz agentury DDB Fresh, která slibuje „módní inovace pro značky z nemódních odvětví“. Podle DDB se zaměří na tvorbu produktů a kampaní, které „vytvářejí významné kulturní momenty a udržitelná řešení, a to prostřednictvím kombinace módy, funkčnosti a technologií“.

Podobně jako gamingová DDB FTW (For The Win), která vznikla koncem předloňska, bude i tato celosvětová iniciativa řízená z Prahy, a to pod vedením Darka Silajdžiće. Agenturu se sídlem v českém hlavním městě tvoří tým specialistů na módu a produktové inovace. Ti s sebou přinášejí zkušenosti s prací v oblastech módy, technologií, inovací, reklamy, gamingu a experience designu pro značky Adidas, H&M, McDonald’s či Riot Games.

„Za zrodem DDB Fresh stojí naše společná vášeň pro inovace a módu, a to, co dokážou světu přinést. Věříme, že každá značka může ovlivňovat změnu chování a mít pozitivní dopad na stále urgentnější problémy, které přináší klimatická krize. Naším cílem je proto měnit tyto značky v kulturní ikony a pomáhat jim zasloužit se o udržitelnější svět,“ prohlásil Silajdžić jako executive group chairman DDB Prague Group. Ta je součástí skupiny Omnicom, globální sítě firem, které poskytují marketingové a komunikační služby více než 5.000 klientů v 70 zemích světa.