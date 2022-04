Václav Pavelka předal žezlo, agenturu Native PR nově vede Tomáš Kubík

Výkonným ředitelem komunikační agentury Native PR se k 1. dubnu stal Tomáš Kubík. Jeho hlavním cílem bude konsolidovat potenciál zavedené značky a nasměrovat ji k dalšímu růstu. Kubík roli převzal od zakladatele a řídícího partnera Václava Pavelky. Ten zůstává jediným majitelem Native PR, agentury, jež na českém trhu působí od roku 1993 a specializuje se na korporátní komunikaci, issue management a employer branding.

„Mojí nejsilnější rolí je poradenství, baví mě hledat řešení problémů, vytvářet strategie a vize. Řízení agentury jsem se věnoval vždy spíše z donucení a jsem rád, že se mi podařilo v Tomášovi najít někoho, kdo to bude dělat daleko lépe než já a zároveň jsme schopni spolu vytvořit silný tandem,“ prohlásil Pavelka. Ten nově zastává pozici šéfkonzultanta agentury, ve které se bude věnovat konzultační činnosti pro klienty, rozvoji znalostí a dovedností agenturního týmu a rozvoji obchodu. Vedle toho působí ve vedení profesní asociace APRA.

Kubík pracuje v oblasti firemní komunikace 16 let. Do Native PR přišel z pozice vedoucího interní komunikace největšího světového výrobce gramofonových desek GZ Media. Dřív působil sedm let ve společnosti Ikea, kde byl odpovědný za vedení a rozvoj regionálního komunikačního týmu, firemní komunikaci a positioning této značky v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Zároveň byl členem regionálního vedení této švédské nábytkářské firmy. Sedm let také pracoval v agenturním prostředí, kde se věnoval produktové i korporátní komunikaci.