Václav Prchlík v Graylingu povýšil

V oddělení public relations české pobočky komunikační agentury Grayling byl povýšen Václav Prchlík. Jako seniorní konzultant vede od ledna tým zaměřený na finančně nebo technologicky orientované klienty, mezi něž patří Visa, Korea Hydro Nuclear Power či Backbase. Do Graylingu nastoupil Prchlík v roce 2016. „Patří dlouhodobě mezi klíčové členy PR týmu a má mnohaleté zkušenosti s vedením klientů z oblasti IT nebo s lifestylovými projekty. Jeho postup do seniorní role je dalším krokem v rozvoji agentury a umožní nám rozšířit aktivity zejména u fintech klientů,“ uvedla Kristýna Hájková, head of public relations Grayling Czech Republic.