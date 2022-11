Vánoce jsou za rohem a vendoři mohou na Zboží.cz zvýšit své konverzní poměry

Oblast e-commerce se v posledních několika letech vyvíjí dynamicky a uživatelé chtějí o zboží a produktech vědět přímo z webu, kde produkty nakupují, mnohem víc než dříve. Jak jdete tomuto trendu naproti?

Intenzivně pracujeme na rozšiřování naší produktové databáze i její obsahové kvality. Nově jsme zařadili i možnost mezi produkty na Zboží.cz zařazovat privátní značky, které jsou mezi lidmi čím dál oblíbenější. Také pracujeme na rozšíření obsahu pro uživatele přímo od vendorů. Lidé mají zájem o maximum relevantních informací o produktech, které nakupují. Stále roste podíl hledání v mobilech, a proto tyto změny v uživatelském chování zohledňujeme i v novém redesignu Zboží.cz, který v těchto dnech nasazujeme do provozu. Jdeme strategií mobile-first.

Jak se tato strategie na Zboží.cz konkrétně projevuje?

Začínáme mobilním webem. Prezentujeme na něm lépe mimo jiné fotky v galeriích produktů, protože je to jedna z nejproklikovějších částí produktového detailu.

Nově také letos dáváme vendorům více prostoru pro to, aby dokázali ze svých značek díky novým možnostem na nákupním rádci a srovnávači Zboží.cz vytvořit lovebrandy. Zaměřili jsme se na rozvoj produktů, které mají vendorům pomoci prodávat jejich zboží v rámci online prostředí, a zároveň mají zlepšit našim uživatelům nakupování díky detailnějším informacím o produktech. Vendoři si díky této možnosti mohou zvýšit konverzní poměry napříč ekosystémem Seznamu. Mohou ukázat, co všechno jejich produkty umí a detailněji představit své značky.

Jaké možnosti a příležitosti jim k tomu nabízíte?

Zástupci značek mohou nově vylepšit prezentaci svých produktů prostřednictvím rich popisů produktů, zapojit video či připojit popisy vendorských kategorií a samotného vendora. Využít mohou také prezentaci v Seznam ekosystému v rámci co-brandových display kampaní, které jsou úplnou novinkou. Tou je také možnost přednostního založení produktu na Zboží.cz. Jakmile tedy mají nějaké nové produkty, mohou o nich dát nakupujícím vědět a mohou dostatečně popsat veškerá pozitiva nabízeného produktu. Uživatelé jsou náročnější, požadují více informací a tomu se musí produktová inzerce přizpůsobit, pokud chce být efektivní. E-shopy zase oceňují možnosti využití inzerentského rozhraní Skliku, které jim umožní snadno plnohodnotně inzerovat produkty. I z toho důvodu jsme letos slučovali produktovou reklamu v Skliku a ve Zboží. Každým dnem nám přibývají inzerenti, kteří takto produktovou inzerci obsluhují.

Jaký zásah produktovou inzercí v síti Seznamu můžete zadavatelům nabídnout?

Zásah našich webů s produktovou inzercí na českém internetu prostřednictvím vyhledávání na Seznamu, Zboží.cz, Sbazar.cz a Obrázky.cz stoupá. Podle říjnových dat výzkumu NetMonitor (SPIR/Gemius) zásah jejich prostřednictvím aktuálně dosahuje 64 % internetové populace. Pokud bychom brali v potaz i dynamický banner a retargeting v obsahové síti, tak máme zásah na více jak 95 % české internetové populace.

Jak se produktová inzerce na Seznamu změnila?

Produktové inzeráty Skliku byly postupně zcela nahrazeny Zboží inzeráty. Ty jsou schopné doručit zadavatelům vyšší výkon a lepší konverzní poměry. Zboží inzeráty jsou teď tedy jediným zdrojem produktové inzerce ve vyhledávání na Seznam.cz. Zadavatelé to tak mají mnohem jednodušší a mohou inzeráty obsluhovat v rámci jednoho systému. Zásadní je ale rozšíření výkonu produktové inzerce, ke kterému v rámci Seznamu dochází.

O jaký objem se jedná?

Ještě o prázdninách znamenala většina produktové inzerce na Seznamu inzerci na Zboží.cz. To se ale v posledních měsících zásadně změnilo. Díky rozšíření produktové inzerce v rámci výsledků Vyhledávání a jejímu sjednocení představuje dnes produktová inzerce mimo Zboží.cz nadpoloviční většinu výkonu naší produktové inzerce.

Ukazuje to, jak dramaticky produktová inzerce na Seznamu roste a žádný z e-commerce klientů by to neměl opomenout. Je tedy vhodné v rámci plánování rozpočtů na kampaně tento extrémní růst zohlednit, protože výkon u nás dramaticky vyrostl, a to zejména na mobilech.

Vánoční sezóna už začala. Co byste zadavatelům, kteří chtějí prodat co nejvíce a vyzkoušet i nějaké novinky, poradil?

Doporučil bych jim vyzkoušet dynamický retargeting návštěvníků Seznamu. Ten pracuje ryze s 1st party daty Seznamu, a není tak k jeho použití potřeba předchozí návštěva a souhlas uživatele na webu inzerenta. Cílení je postavené na datech Zboží.cz a seznamáckém Vyhledávání a nabízí nová relevantní publika, která splňují podmínky hledání konkrétního produktu v Seznam.cz Vyhledávání nebo zobrazení detailu produktu na Zboží.cz. Pokud třeba prodáváte pračky, můžete s námi oslovit uživatele, kteří se o nákup praček v ekosystému Seznamu zajímají. Je to vysoce efektivní pro akvizici nových zákazníků.

Před Vánoci přijde klientům vhod i cílení na vlastní seznamy návštěvníků. V Skliku mohou využít vlastní e-mailové seznamy pro oslovení svých registrovaných, stávajících nebo potenciálních zákazníků. Zákazníci, kteří už s nákupy na e-shopech mají zkušenost a vědí, že jim zboží přišlo třeba včas a bylo kvalitní, budou mít tendenci u nich nakoupit znovu. A samozřejmě bych doporučil, aby optimalizovali své reklamy. Vánoční sezóna je totiž v řadě ohledů specifická.

Text je placenou propagací společnosti Seznam.cz