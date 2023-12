Vánoční pohádku Klíč svatého Petra sledovalo dva a půl milionu diváků

Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne byla pohádka Klíč svatého Petra. Vidělo ji 60 % všech dospělých, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi, což bylo 2,32 milionu diváků starších 15 let, a k tomu 165.000 dětí ve věku od 4 do 12 let (v této cílové skupině činil podíl na publiku 52 %). Oznámila to Česká televize, které na Štědrý den patřilo deset nejsledovanějších pořadů.

Druhým nejsledovanějším pořadem dne byla pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou si nenechalo ujít celkem 1,9 milionu diváků (při podílu na sledovanosti 48 %). Třetí příčku obsadily Pelíšky, které sledovalo 1,6 milionu diváků, tedy 56 % těch, kteří měli zapnutou televizi.

U dětí bodovala také Popelka, která se po Klíči svatého Petra umístila druhá, sledovalo ji 150.000 diváků od 4 do 12 let (share 47 %), třetí nejsledovanější bylo Tajemství staré bambitky, které si nenechalo ujít 140.000 dětí (share 50 %).

