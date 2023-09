Vázne byznys s pneumatikami? Rozjeďte ho chytře s minimálními náklady!

Leží vám na skladě v servisu hromady pneumatik, děláte psí kusy, abyste je prodali a stále nic? Potřebujete do své dílny přitáhnout zákazníky, ale oni vás stále míjí a jste pro ně neviditelným? Změňte to – třeba jako pan Píchl, kterého si zahrál Petr Čtvrtníček. Ten na to šel chytře. Stačil jeden billboard a na dvoře má vymeteno!

„Měl jsem pocit, že ten můj byznys s gumama zavřu. Sice nevěřím na zázraky a tajemno, ale s Plakátovem mě snad něco osvítilo a nebyly to halogeny přijíždějícího auta. Prostě jsem zjistil, jak jednoduchý je mít svůj vlastní billboard a dostat k lidem moji nabídku. Pár kliků a mám krásnej billboard. A makám jak mourovatej. Peníze, co jsem do něj dal, mám dávno bohatě zpátky. Buďte osvícení jako já a rozjeďte svůj byznys,“ vysvětluje pan Píchl, majitel pneuservisu.

Je to celé jednoduché. Svůj byznys můžete nakopnout, když si na Plakátov.cz vyberete billboard v okolí své provozovny. Ceny uvedené na Plakátově jsou už konečné, včetně tisku a výlepu. Když budete potřebovat pomoct s výběrem plochy nebo i se zpracováním trefné grafiky, poradí vám.

A jaké jsou další výhody billboardu? Je prostě nepřehlédnutelný. Zaznamená ho každý, kdo kolem něj projde pěšky nebo projede autem nebo i veřejnou dopravou. Navíc je to nejrychlejší způsob, jak o sobě dát vědět svým zákazníkům.

Text je propagací e-shopu Plakátov.cz