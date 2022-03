VCCP globálně spouští svou herní divizi VCCP+

Skupina reklamních agentur VCCP Group celosvětově spustila novou divizi VCCP+ zaměřenou na gaming. Značkám a jejich marketérům chce nabízet propagaci v prostoru, který v narážce na koncept virtuálního metaverza provozovatele Facebooku označuje jako „gaming multiverse“, volně přeloženo „herní multiverzum“. Prostřednictvím počítačových her lze podle VCCP oslovit až 2,7 miliardy lidí. „Počet uživatelů, který čítá třetinu světové populace, je aktuálně větší než sociální síť Facebook a sledování herního obsahu na YouTube překonává čísla celkového publika platforem HBO, Netflix a Hulu,“ argumentuje agentura. Ta klientům slibuje řešení založená na datech a přinášející značkám dlouhodobou hodnotu.

„Koncepce VCCP+ jde otevřeně proti současnému fenoménu metaverza, v němž vidí zatím nejasnou budoucnost a rozptýlení od skutečné příležitosti, kterou dnes už herní svět představuje,“ uvádí VCCP. „Ten přitom dnes zdaleka nestojí jen na samotném hraní her. Jde o komplexní systém různorodých platforem, médií i kultur, který na sebe navazuje další sféry od obsahu po influencery, lifestyle, design, zábavu či e-sport.“

Novou nabídkou sleduje VCCP nový obchodní potenciál. Plánuje přimět značky zařadit tento kanál do jejich marketingových plánů a podílet se na tom. „Navzdory jeho popularitě a nespočtu příležitostí se značky, marketéři i agentury zatím do tohoto odvětví pouštějí nárazově a povrchově a investice do odvětví gamingu jsou aktuálně stokrát nižší než do komunikace na Facebooku,“ tvrdí VCCP.

Nová divize VCCP+ bude mít centrálu v New Yorku a jako jednu z hlavních služeb ji bude poskytovat klientům White Claw či O2. Nové služby budou nabízet všechny světové pobočky VCCP, včetně té pražské.