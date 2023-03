Ve finále AppParade se utká osm mobilních aplikací, v kategoriích Starters a Runners

Do finále soutěže mobilních aplikací AppParade postoupilo osm favoritů, kteří se během pondělního večera 27. března v Holešovické tržnici představí ve dvou kategoriích - Starters a Runners. Mezi starters se řadí aplikace FlyAway, Mamio, Safe by Frenkee a Tlappka, mezi runners pak aplikace Nepanikař, Qerko, Settle Up a Zásilkovna.

Soutěžící bude hodnotit porota v čele s CEO MeguMethod a pořadatelem soutěže Vratislavem Zimou, dále v ní zasedne Ondřej Krátký, Oldřich Bajer, Luboš Paroulek či Dalibor Purkert. Hlavním partnerem finále je Livesport, dalšími O2, Samsung, BankID, Pronajmisito.cz a Paralelní Polis.

„Od březnového kola AppParade očekávám hodně a věřím, že to s kolegy z poroty nebudeme mít v rozhodování jednoduché. O jednom vítězi samozřejmě rozhodnou i diváci, pro které máme díky našim partnerům připraveny skvělé výhry. Někdo si domů odnese nový smartphone nebo sluchátka,“ říká Vratislav Zima, CEO vývojářské společnosti MeguMethod.

Rezervujte si své místo přes Eventbrite (vstup je po registraci zdarma)

Finalisté AppParade 35 Starters Aplikace FlyAway uživatele upozorňuje na nové akční letenky z rezervačních systémů aerolinek. Díky rychlým notifikacím dokáže uživatel pořídit zpáteční letenky i za 250 Kč.

uživatele upozorňuje na nové akční letenky z rezervačních systémů aerolinek. Díky rychlým notifikacím dokáže uživatel pořídit zpáteční letenky i za 250 Kč. Mamio zase propojuje matky podle věku dítěte a lokace a vytváří bezpečný prostor pro vzájemnou podporu.

zase propojuje matky podle věku dítěte a lokace a vytváří bezpečný prostor pro vzájemnou podporu. Safe by Frenkee funguje jako digitální finanční poradce v kapse, který uživatelům pomůže lépe kontrolovat jejich finanční situaci a postupně také zlepšovat finanční gramotnost.

funguje jako digitální finanční poradce v kapse, který uživatelům pomůže lépe kontrolovat jejich finanční situaci a postupně také zlepšovat finanční gramotnost. Tlappka pak poskytuje veterinářskou pomoc s možností konzultace s veterinářem nonstop. Runners Aplikace Nepanikař poskytuje první psychickou pomoc zdarma pomocí aplikace pro chytré telefony. Dostupnost má v 11 jazycích ve 180 zemích světa a dosahuje 450.000 stažení.

poskytuje první psychickou pomoc zdarma pomocí aplikace pro chytré telefony. Dostupnost má v 11 jazycích ve 180 zemích světa a dosahuje 450.000 stažení. Qerko zase zařídí bleskovou QR platbu v restauracích, kavárnách a bistrech.

zase zařídí bleskovou QR platbu v restauracích, kavárnách a bistrech. Settle Up spravuje skupinové výdaje a má přes 400.000 MAUs po celém světě.

spravuje skupinové výdaje a má přes 400.000 MAUs po celém světě. Aplikace Zásilkovna umožňuje lidem posílat a vyzvedávat jejich zásilky a řadí se mezi pět nejstahovanějších aplikací v Česku.

Soutěž a přehlídka mobilních aplikací AppParade se koná už dvanáctým rokem. Médiář je od počátků akce mediálním podporovatelem.