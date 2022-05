Vedení Mark BBDO přebírají Zdeněk Mikeš a Martin Mareš

Dosavadní šéfové Leo Burnett, někdejší managing director Zdeněk Mikeš a bývalý creative director Martin Mareš se nově postavili do čela agentury Mark BBDO. Mikeš, který Leo Burnett ze sítě Publicis Groupe vedl poslední tři roky, přichází do Mark BBDO jako CEO a ve vedení agentury střídá Pavlínu Erbanovou. Ta se posouvá na pozici business director a soustředí se zejména na vztahy se stávajícími i novými klienty. Mareš, dosavadní lídr kreativního týmu Leo Burnett s klienty jako Philip Morris, Nestlé či Makro, přebírá vedení kreativního týmu Mark BBDO od Richarda Kolbeho.

„Přijal jsem nabídku od Mark BBDO s ambicí zajistit agentuře návrat mezi velké hráče, jak se to díky velkému úsilí a mnoha talentům mých bývalých kolegů podařilo v Leo Burnett,“ říká ke své nové roli Zdeněk Mikeš. „Byly to roky plné stabilizace a dynamického růstu agentury, aktivit spojených s integrací v Publicis Groupe a mnoha výběrových řízení. Ale také velkého odhodlání a dodání spousty kvalitní práce, která v roce 2021 generovala agentuře trojnásobný příjem oproti roku 2019,“ rekapituluje.

„Přicházím dělat v podstatě totéž, co se mi dařilo poslední čtyři roky: postavit kreativní agenturu na lidech, kultuře a silném vztahu s klientem. Agentura jsou lidi. Práce agentury je založená na kruciální znalosti lidí tam venku mimo marketingovou bublinu. Proto neměním spolehlivého kolegu, ale prostředí,“ doplňuje Mareš. „Přicházíme do jednodušší vlastnické struktury, což znamená vyšší flexibilitu, méně byrokracie a vyšší osobní zodpovědnost ruku v ruce se svobodou. Nejdeme stavět na zelené louce. BBDO má samozřejmě lákavé know-how a svojí globální pozici. My máme reálný lokální úkol, na který víme jak jít.“

Navázat na dřívější úspěchy známé agenturní značky na českém trhu chtějí Mikeš a Mareš také díky synergii mezi týmy Mark BBDO, agentuře zaměřené na kreativu a strategie, a Proximity, což je sesterský dodavatel datových a technologických řešení. „Potřeba klientů dnes zahrnuje marketingová řešení s využitím práce s daty a software developmentem, a to už díky komplexnosti kompetencí Mark BBDO a Proximity nabízíme. Reálný dopad na marketing a obchodní výsledky deklarujeme na klientech jako P&G nebo Mercedes-Benz,“ říká Mikeš.

K hlavním klientům Mark BBDO se řadí i Dr. Oetker, Seeberger nebo Frosta. Proximity sdílí vybrané klienty Mark BBDO, jimž zajišťuje direct marketing, věrnostní programy či vývoj aplikací, a navíc pracuje pro zmíněný rychloobrátkový gigant Procter & Gamble nebo pro Český rozhlas. Mark BBDO i Proximity patří Petru Šecovi, v Proximity má pětinový podíl Vladislav Svoboda. Obě jsou partnerskými agenturami Omnicom Group, kterou byly dříve vlastněny.