Veronika Diamantová opustila Sazku, povede zahraniční komunikaci skupiny Sev.en

Na pozici head of communication skupiny Sev.en Global Investments přišla Veronika Diamantová. Zastřeší komunikaci ve všech zemích, kde Sev.en Global Investments investuje. Do portfolia skupiny patří jak energetické, tak těžební společnosti zejména v Austrálii, v USA a Velké Británii. „Díváme se zároveň po dalších dlouhodobých investicích v různých zemích i sektorech. Potřebujeme proto strategicky posílit v oblasti externí komunikace,“ uvedl Alan Svoboda, šéf Sev.en Global Investments.

Diamantová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dosavadních devět let působila v loterijní společnosti Sazka jako manažerka externí komunikace a od září 2021 taky jako tisková mluvčí. Mediální zkušenosti předtím sbírala během svého sedmiletého působení ve zpravodajství České televize jako ekonomická redaktorka a moderátorka.

Diamantová bude v Sev.en Global Investments vést komunikační a PR aktivity v zahraničních společnostech skupiny a mluvit za ně. Komunikaci tuzemských aktivit Sev.en bude mít nadále na starosti Eva Maříková, jejíž působnost se rozšíří o další činnosti - nově bude zastřešovat hlavní komunikační kampaně a rozvíjet grantové aktivity tuzemských firem grupy. Ředitelkou komunikace a mluvčí Sev.en zůstává Gabriela Sáričková Benešová, přednostně se bude věnovat komunikační strategii skupiny.