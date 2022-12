Videoportál Stream.cz: nejvíc táhne zábava a rozhovorové pořady, daří se získávat i mladší

Služby videa na vyžádání (VOD) zažívají v posledních letech boom, a to zejména u mladší generace. Jaká cílová skupina Stream.cz dnes sleduje?

V posledních dvou letech se diváci Streamu proměňují, výrazně stoupá počet žen. Díky bohaté nabídce například pohádkového obsahu se nám daří navyšovat počty uživatelů z řad mladé populace a populace rodičů. Tyto skupiny se na Stream.cz výrazně rozšiřují. Novým obsahem se neustále snažíme naší cílovku omlazovat. Stále velké zastoupení ale máme i v cílové skupině 40+.

Kolik je momentálně na Streamu videí ke zhlédnutí a jaké typy videí to jsou?

Na Streamu máme stovky tisíc videí, zhruba 1.500 pořadů, 300 filmů a seriálů. Nejoblíbenějším žánrem byla, je a myslím, že i zůstane, zábava.

Prostřednictvím partnerského programu nabízíte ke zhlédnutí i obsah třetích stran, který pomáháte svým partnerům monetizovat. Jaký podíl nyní tento obsah poměrově tvoří?

V nabídce Stream.cz už partnerský obsah nějaký čas převažuje, aktuálně tvoří zhruba dvě třetiny nově publikovaných videí.

Kteří partneři v poslední době rozšířili nabídku Streamu?

Každý měsíc ji rozšiřují desítky nových partnerů. Jeden z těch nejnovějších je Čestmír Strakatý, který u nás už pod hlavičkou Czech News Center publikuje úspěšný rozhovorový formát Prostor X, teď ale přidal i sólový projekt Čestmír Strakatý podcast. Další novinkou je například Knihovna Václava Havla, která v pořadu Svobodná akademie na Streamu zveřejňuje své přednášky. Nebo nadšená skupina mladých zapálených lidí z WS Production, která tvoří amatérský filmový projekt The Witcher Stories. Brzy divákům nabídneme i dokument o známé influencerce Not So Funny Any.

Jaké pořady třetích stran jsou u uživatelů oblíbené?

Z partnerských pořadů se na Streamu daří zejména receptům. Pro zajímavost, loňským nejklikanějším videem byl recept na kuřecí řízek, letos je v popředí statistik vepřový řízek. Daří se rozhovorům, pořadům o tajemných místech, sestřihům ze známých televizních pořadů jako je Prostřeno, Love Island, Ulice. V poslední době však nejvíce táhnou filmy a pohádky. Na Streamu máme už na tři stovky filmů, seriálů i dokumentů a nabídku každý týden rozšiřujeme o nové tituly. Veškerý obsah, včetně zmíněných celovečerních filmů nabízíme divákům zdarma.

A které vlastní pořady vám z hlediska sledovanosti fungují nejlépe?

Z těch krátkostopážových si jednoznačně skvěle vede pořad z produkce Stream Originals Jak nás vidí svět. I hvězdně obsazený seriál Lajna vždy vévodil statistikám sledovanosti. Také každý díl politické satiry Šťastné pondělí z produkce Seznam Zpráv vždy naše uživatele zaujme. Z těch novějších pořadů se skvěle daří například Kokotům na neděli s famózní herečkou Terezou Dočkalovou nebo tvorbě Karolíny Vrbasové v pořadech Dvorana slámy či Nestydatá data.

Teď netrpělivě vyhlížíme premiéru zbrusu nového komediálního seriálu z mysliveckého prostředí Revír. Ta proběhne na jaře na terestrické Televizi Seznam a poté na Stream.cz.

V kategorii streamovacích přehrávačů má video na Seznamu největší návštěvnost, počet zhlédnutí i strávený čas. Jak pracujete na tom, aby uživatele reklama ve videích nerušila?

Naši diváci mají možnost sledovat veškerý obsah bez reklam, a to díky využití služby Seznam Premium, kterou mají diváci k dispozici už od roku 2021. Obecně se snažíme uživatele reklamou nezahlcovat a nabízet jim prostřednictvím cílení zejména takovou reklamu, která je pro ně užitečná. Víme, že uživatel u nás hledá primárně obsah a tak v případě zobrazování videí v Newsfeedu na hlavní stránce Seznam.cz se třeba první reklamní spot rozjede až ve třinácté sekundě.

Na kterých zařízeních sledují uživatelé obsah Streamu nejčastěji?

Desktop stále vévodí počtu sledování. V průměru 60 % našich uživatelů si videa na Streamu pustí na počítači. Nezanedbáváme ale ani jiná zařízení. Uživatelé si mohou například stáhnout do mobilu jednu z našich aplikací - Stream nebo Pohádky s dětským obsahem. V chytrých televizorech si mohou stáhnout aplikaci Seznam.cz a také Pohádky.

Text je placenou propagací společnosti Seznam.cz