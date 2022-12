Videotéka České kino chce nabídnout všechny tuzemské filmy na jednom místě

Na českém trhu odstartovala další služba videa na vyžádání. Online videotéka České kino má ambici nabídnout všechny snímky tuzemské kinematografie, které kdy vstoupily do kinodistribuce, a postupně se tak stát co nejkompletnější audiovizuální encyklopedií českého filmu. Zprvu bude k dispozici za měsíční předplatné 99 Kč. Zaváděcí cena, která včas přihlášeným vydrží, dokud se neodhlásí, je nabízena do konce ledna 2023, od února se pak zvýší na 129 Kč za měsíc.

Platformu provozuje pražská společnost Centrum českých filmů. Tu spoluvlastní producent Miloslav Šmídmajer a jeho syn Pavel, někdejší obchodní ředitel České televize Pavel Krumpár a firma Climb4 Karla Krčmáře, který stojí za technologickým řešením projektu. Poradcem projektu je Jan Jurka, spoluzakladatel rodiny televizních stanic kolem CS filmu. Jak řekl Krčmář na pondělní tiskové konferenci, tvůrci do projektu zatím investovali jednotky milionů korun. Očekávají přitom, že během prvního roku provozu k platformě přilákají 10.000 předplatitelů, což by znamenalo tržby zhruba kolem milionu korun měsíčně.

České kino začíná s 650 snímky, do konce ledna jich chce nabízet kolem 800, postupně hodlá přidávat další a ideálně jednoho dne nabídnout všechny české filmy, které byly v kinech. „Musíme si najít cestu k České televizi a dalším producentům, abych tuto vizi mohli naplnit,“ zmínil producent Miloslav Šmídmajer klíčového koproducenta tuzemských snímků, který podle něj ale zatím na výzvy ke spolupráci nereagoval.

Šmídmajer si naopak pochvaluje vstřícnost Martina Palána a Ondřeje Kulhánka z Bontonfilmu či Jana Rubeše z AQS s distribučními divizemi Bioscop a Magic Box. „Distributoři projekt vítali, stejně jako většina producentů. Kde jsme se zapotili, byl Národní filmový archiv, námluvy byly dlouhé,“ připomněl Šmídmajer vyjednávání – nakonec úspěšná – s dalším důležitým dodavatelem tuzemských titulů.

Ambicí tvůrců je zpřístupnit „na jednom místě, legálně a ve vysoké kvalitě všechny české filmy, seriály a pohádky, i ty, které jiné platformy nezajímají“. Lokálním platformám jako iVysílání (zdarma přístupný online videoarchiv České televize) a Voyo (placená videotéka televize Nova) chce konkurovat právě šíří nabídky a být „platformou, kde nikdo nebude ohrnovat nos nad žádným českým filmem“. Co nejúplnější lokální obsah má být konkurenční výhodou i ve srovnání s nejpopulárnějšími globálními streamovacími platformami jako Netflix, Disney+ či HBO Max. „Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme,“ odkazují tvůrci v případě pozicování nové služby na slova Rudolfa Hrušínského ve Vesničce mé střediskové.

Se službami Netflix či Voyo nehodlá České kino soutěžit ani o co nejrychlejší nasazení nových filmů po kinopremiéře. Od uvedení v kinech po nasazení na platformu České kino tak mohou uběhnout i rok nebo dva. Těžší to také nová platforma bude mít v tom, že na chytrých televizorech je přístupná jen přes zadání do webového prohlížeče, nenabízí příslušnou aplikaci. Pro tvůrce je totiž vývoj aplikací pro chytré televizory příliš drahý, jak řekli. Slibují zatím jen aplikace pro mobily.

České filmy má na nové platformě doplnit vlastní obsah. Půjde například o komentované projekce s rozbory vědců a historiků či medailonky významných herců. „Herci jsou středobodem našeho světa,“ podotkl k platformě producent Šmídmajer. České kino tak hodlá uvádět tematický Měsíc s legendou (první je Jiří Lábus, další Vladimír Menšík), Síň slávy Českého kina (Jiří Lábus, Daniela Kolářová), Po stopách filmu (s tvůrcem projektu Filmové políčko Markem Mičkem) nebo cyklus Co jste možná nevěděli o filmu, ale báli jste se zeptat.