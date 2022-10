Videotéka Voyo má už 400.000 předplatitelů, hlásí Nova

Ve chvíli, kdy v pražském sídle televize Prima začala tisková konference k jejím letošním úspěchům a obchodní politice na příští rok, oznámila konkurenční televize Nova poprvé oficiálně, jaký je zájem o její placenou videotéku. Do platformy Voyo začala Nova masivněji investovat předloni, s cílem získat pro ni v Česku a na Slovensku do roku 2026 milion abonentů. Nyní hlásí, že překročila milník 400.000 předplatitelů v obou zemích. „Ti v průměru tráví na Voyu víc než 12 hodin týdně,“ uvádí Nova. Kolik je abonentů v Česku a kolik na Slovensku, neuvádí. Pokud vyjdeme z toho, že měsíční předplatné Voya stojí 159 Kč, znamená to při oznámené výši předplatitelské báze tržby téměř 64 milionů za měsíc.

„Naše sázka na prémiový lokální obsah v kombinaci s nejpestřejší nabídkou českých filmů a špičkových akvizičních titulů byla správnou volbou,“ prohlašuje ředitelka programu Novy a Voya Silvia Majeská. „Voyo chce stát vedle těch největších hráčů na trhu jako nejsilnější lokální služba, která nabízí uživatelům nejvíce českých filmů a seriálů,“ připomněl Daniel Grunt, šéf digitálních aktivit skupiny CME, matky Novy. „Je celosvětovým trendem, že si domácnosti předplácí více služeb SVOD. Očekáváme, že v roce 2025 to budou v průměru tři. Voyo chce být jednou z nich.“

Voyo nabízí svým předplatitelům archiv vlastní tvorby Novy, množství českých filmů, živé vysílání svých stanic, včetně placených sportovních, a od loňska také originální série. Ještě letos přinese komediální seriál Gumy s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem a minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje režiséra a producenta Davida Ondříčka. Příští rok nabídne druhou řadu minisérie Iveta, akční thriller Extraktoři či komediální seriál Sex O’Clock.