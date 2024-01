Vidim a Palkovič prodali agenturu eVisions tradingové platformě FTMO

Marketingová agentura eVisions po 10 letech od založení mění majitele. Akvírovala ji česká platforma pro tradery FTMO Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka. Hodnota transakce se podle oficiálního oznámení pohybovala „v řádu vyšších desítek milionů korun“. Agentura za předloňský rok 2022 vykázala obrat 68 milionů Kč, z toho 57 milionů v Česku a 11 milionů v zahraničí. Mezi její klienty patří DoDo, Heureka, Vodafone, Moneta Money Bank nebo drogerie Teta. Kromě marketingu na tuzemském trhu firma svým klientům pomáhá expandovat do německy mluvících zemí (DACH) i na trhy střední a východní Evropy.

FTMO, která měla předloni čtyřmiliardový obrat a provozní zisk (EBITDA) 1,8 miliardy Kč, získává v agentuře stoprocentní podíl. Zakladateli a majiteli eVisions byli Jaroslav Vidim (vlastnil 85 %) a Lukáš Palkovič (držel 15 %). Vedení agentury se místo nich ujímají dlouholetí zaměstnanci firmy Roman Teuschel jako generální ředitel (CEO), dosavadní šéf mezinárodní divize, a Petr Hlaváč na pozici provozního ředitele (COO). „Zásadní pro mě a náš tým je, že se na směřování agentury nic zásadního nemění: jsme fullservisová digitální agentura, která klientům pomáhá překračovat hranice. Naopak, z celkové synergie s FTMO mohou těžit jak zaměstnanci, tak naši aktuální i budoucí klienti. Navíc se také budeme schopni rychleji etablovat na nových trzích,“ věří nový ředitel Teuschel.

eVisions se zaměřuje na výkonnostní marketing od PPC přes SEO, UX a obsah až po kreativní komunikaci na sociálních sítích. To společně se zkušenostmi z marketingu v oblasti bankovnictví a financí jsou důvody, proč obě společnosti k akvizici přistoupily. „Rozšíření našich aktivit do marketingu jsme zamýšleli dlouho,“ uvedl šéf skupiny FTMO Šuffner. „eVisions nás zaujala jednak svým zaměřením na fintech a mezinárodním přesahem, ale také tím, že se pod její etablovanou značkou skrývá mladý dynamický tým s mindsetem podobným tomu našemu. Má obrovské zkušenosti z mezinárodního a fintech segmentu, ve kterém patříme k jednomu z největších hráčů a kde chceme svoje aktivity dále posílit. Díky této jedinečné synergii budeme moci navzájem sdílet zkušenosti a inspiraci a společně tak pomáhat dalším firmám z fintech a dalších segmentů růst i na mezinárodní úrovni. To je naše vize.“

Někdejší vedlejší projekt spolužáků z pražské Vysoké školy ekonomické vznikl v roce 2014 s názvem Získejúčet.cz, v roce 2017 se proměnila v profesionální platformu pro obchodování na forexových trzích nazvanou FTMO. Od spuštění si ji v placené či neplacené verzi vyzkoušelo 570.000 lidí z více než 180 zemí světa. Poradenská společnost Deloitte potřetí v řadě označila FTMO za nejrychleji rostoucí tuzemskou firmu. Skupina FTMO už loni v říjnu dokončila proces odkupu společnosti Quantlane od Wood & Company. Vedle toho vlastní několik nemovitostí a navazuje spolupráce s technologickými startupy.

Generální ředitel FTMO Šuffner od 16 let pracoval dva roky v McDonald’s, následně působil v administrativě Raiffeisenbank a testoval aplikace v konzultační společnosti Accenture. Technický ředitel FTMO Vašíček od 14 let dovážel a prodával oblečení z USA a v 17 letech se podílel na řízení lokální značky skateboardů s americkou výrobou. Pořádal zápasy a turnaje v počítačových hrách. Programoval weby, včetně vývoje internetových stránek pro senátorku Pardubického kraje. Jeho prvním zaměstnáním byla pozice v zákaznické podpoře brokerské společnosti Bossa.

