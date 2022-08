„Vizuálně super.“ George od České spořitelny vítězí spotem pro mladé

1. Mobilní bankovnictví George cílí na mladé

S moderní aplikací mobilního bankovnictví George jde všechno hravě, sděluje nová kampaň České spořitelny, která zmiňuje výhody slevového programu Moneyback, využití bankovní identity (BankID) či bezdotykové vybírání z bankomatů. Kampaň bude od 8. srpna až do konce září k vidění na televizi Nova, v České televizi a od září i v kinech Cinema City. Kampaň poběží také na sociálních sítích, v online prostoru a na venkovních billboardech. S kampaní na George bude možné se setkat i v metru. „V nové kampani na George cílíme zejména na mladé klienty. Představujeme jim naši mobilní aplikaci jako moderní a inovativní nástroj, který jim v mnoha situacích usnadní život,“ říká Monika Hovorková, šéfka značky a komunikace České spořitelny. Reklamní spot a obsah na sociální sítě se natáčely v Praze – Dejvicích, Karlíně, na Žižkově a na Petrském náměstí. Celkový koncept kampaně připravila reklamní agentura VMLY&R, režie se ujal Luboš Vacke z Creative Embassy. „Chtěli jsme přijít s něčím mladým a pro mladé. Věříme, že je moderní zpracování se silnou muzikou bude bavit,“ doplňuje Tomáš Novotný, kreativní ředitel agentury VMLY&R.

„Je to pro mladý, proto to nemusí dávat smysl.“ Tak mladí spotřebitelé snad ani nejsou... NKP.

Vilém Rubeš

Dávám palec nahoru za herce, kameru a drobné fórky. S hudbou si nejsem jistá, přijde mi taková moc reklamní, ale já mám dost zvláštní vkus, takže tento komentář vlastně považujte za irelevantní.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Spořitelna opět nezklamala. Super nápad, super produkce a hravost. Nic víc nepotřebujete.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Je to krásně natočené, ale to je vlastně vše. Ta reálná „usnadnění“ tam ve skutečnosti nevidím, takže nemám důvod věřit hlavnímu sdělení. Tudíž je to vlastně kontraproduktivní, spíše mi to říká, že George žádný reálný benefit nemá.

Tomáš Vacek (Contexto)

Fresh, cool, vizuálně super. Přidal bych tam jenom víc George (třeba na konci) a taky více českých elementů pro lokální vibe (působí to trochu jako zahraniční adaptace).

Manuel Prada (Comtech Can)

Je to smarthome? Je to priority pass? Ne, je to mobilní bankovnictví! Řemeslně perfektně zvládnutý spot mě nahlodal. Co teda George umí?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Za ten nevyprovokovaný útok cyklistky na motorkáře byste si zasloužili nulu! Ale protože zbytek se mi celkem líbí, odpouštím vám. Prostě taková normálně pěkná reklama.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Asi takhle: Jirka je můj o rok starší brácha, takže s ním šlo spousta věcí hravě. Teda, v době, kdy jsme si spolu jako písklata hráli, že jo. A věděli jste, že Jiří je nejčastější jméno mezi všema myslitelnýma žijícíma Čehúnama současnosti? Věděli, že jo. A tohle je taky pěkná reklama, že jo. Díky.

Petr Laštovka

Viděl jsem jako první outdoor a fakt se mi líbil. Nějak mi připomíná Stranger Things. Nemám tucha, zda to funguje na mladý, ale prý se vizualita 80. let vrací. Ta hudba ke spotu je ale šlápnutí naprosto vedle. Obsahově cajk, George je opravdu dobrej.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Akorát hoši, že život tak hravě nefunguje a v tom je právě to kouzlo. Zpracování je hezký, z myšlenky cejtim závan devadesátek.

Ondřej Souček

2. T-Mobile má letní taktickou kampaň

Vyčerpejte svá data, v průběhu prázdnin od nás dostanete nová - to je hlavní sdělení letní 360° kampaně T-Mobile z dílny agenturního týmu Ticino skupiny WPP. Jejím základem jsou tři spoty představující důvěrně známé letní momenty, jimiž je snadné nechat se unést a zapomenout přitom na všechno kolem včetně běžících dat. „Léto je bohaté na zážitky, které chceme často sdílet prostřednictvím mobilních zařízení se svými nejbližšími. S tím se zároveň pojí obava, že nám data brzy dojdou, a proto se omezujeme a šetříme jimi. Právě na to jsme chtěli reagovat naší prázdninovou kampaní, kde ukazujeme, že takové obavy jsou díky speciálnímu letnímu bonusu od T-Mobile v podobě dat navíc zbytečné. Data zdarma v období prázdnin poskytujeme v nějaké formě zákazníkům už třetím rokem,“ říká Iva Menclová, head of marketing communication T-Mobile Česká republika. Kromě dostatku dat na sdílení letních zážitků dostanou zákazníci odměnu za jejich čerpání. Na prodejně T-Mobile si mohou jako dárek vyzvednout vodotěsný vak, aby jejich mobil a další cennosti zůstaly v suchu i u vody. Spoty se natáčely ve dvou dnech v několika lokacích ve středních Čechách a v Podkrkonoší. „Chtěli jsme přijít s něčím, co svým formátem vystoupí z řady během reklamní pauzy, a zároveň v kampani zachovat maximální autenticitu. Dokonale nedokonalá kamera, natáčení na výšku s přirozeným překlopením na šířku a momenty, kdy se ve spotu záměrně neděje nic – to vše dotváří atmosféru, kdy offline zážitky znamenají někdy více než být online,“ vysvětluje Michaela Pechanová, creative director týmu Ticino. V rámci natáčení vznikly také materiály pro kampaň na sítích a specifické spoty na podporu prodeje zvýhodněných telefonů. Kampaň bude k vidění v televizi, rádiu, online včetně sociálních sítích, v místě prodeje i na venkovních plochách až do 31. srpna, kdy končí speciální prázdninová nabídka na data zdarma. Letní kampaň bude zakončená aktivací ve Špindlerově Mlýně.

Ještě že si k tomu udělali making of. Jinak by se mohlo stát, že by tu nudu nikdo ani nezaznamenal. NKP.

Vilém Rubeš

Povedená letní kampaň. Tvůrci se nesnažili tlačit fóry za každou cenu, je to roztomile nemotorné a nedokonalé, přitom to je samozřejmě dobře promyšlený záměr, kde záleží na každém detailu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Každá cílovka si v tom najde to svý. Na video s mladým párem nezbývá říct nic jiného než LOL.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Jako taktická letní kampaň je to v pořádku. Je tam vše, benefit i důvod proč mu věřit, ale kreativita mě moc nebaví, nicméně to bohužel nikdy u T-Mobilu v poslední době.

Tomáš Vacek (Contexto)

T-jo. Bohužel i ti nejlepší kuchaři občas uvaří průměrný jídlo. Bezstarostné plýtvání daty by se dalo zdramatizovat líp.

Manuel Prada (Comtech Can)

Jasné příběhy, odvyprávěné z nového pohledu, navíc s využitím vertikálního obrazu v televizi. Brandovka jak se patří, doplněná o skutečný letní benefit, data navíc.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Celé zpracování i ten „nedokonalý“ formát se mi moc líbí, ale z děje spotů jsem trochu rozpačitý. U verze s milenci jsem se fakt upřímně zasmál, ale ostatní jdou trošku odnikud nikam. Není tam prostě nic, na co by se vyplatilo čekat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Táta kecá, že nerostou, Martička se topí a s ní celá rodina, přidává se i úchylnej dědek. Léto jede dál a co potom? Podzim taky pojede dál? A co zima? I s tou se počítá? Samý otázky!

Petr Laštovka

Promarněná příležitost. Vizualizovat větrání dat je přece naprostá lambáda pro kreativce. A vy přijdete s houbama a dobře, alespoň jakože sexem mladistvých. Smutný nedostatek odvahy.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Ve spotech se zdánlivě neděje nic... Připomíná mi to trochu film Záhada Blair Witch. Celou dobu se nic nedělo a pak šla kamera na ležato...

Ondřej Souček

3. Tříděním odpadu za snížení uhlíkové stopy

Netřídit je trapas, zjišťuje na vlastní kůži protagonista nové televizní reklamy autorizované obalové společnosti Eko-kom. V kampani připravené agenturou Havas Prague vizuální zkratka černé stopy propojuje třídění odpadu s uhlíkovou stopou. Hlavní myšlenkou kampaně je, že třídit odpad je nejsnadnější způsob, jak snížit svou uhlíkovou stopu. Eko-kom tak chce poukázat na důležitost systematického třídění odpadu, které je zásadním prvním krokem pro jeho recyklaci a další využití. Mediamix zahrnuje televizní reklamu a online formáty, propojené s obsahem na webu Samosebou.cz. Produkčně a kreativně spot zajistila kreativní agentura Espresoo ve spolupráci s produkcí Armada Films.

Drogy jsou u nás trestuhodně levné.

Vilém Rubeš

Přiznám se, že úplně nerozumím té zkratce černé stopy – ale uznávám, že v reklamě je dovoleno dramatizovat. Líbí se mi dívčin výraz, když zjistí, že její nápadník... špiní.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Emoce v kampani (zvědavost). Důležitý. Třídění odpadu. Důležitý.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Za mě nejlepší z nabídky tohoto týdne. Hezký nápad, dobrá exekuce, jasné sdělení!

Tomáš Vacek (Contexto)

Uhlíková stopa zanechávající stopy = good idea. Videostopa už je ale o něco horší.

Manuel Prada (Comtech Can)

Kampaně od Havasu pro Eko-kom sleduji už delší dobu a musím velice ocenit návrat k jasnému sdělení. Třiď odpad. Sniž uhlíkovou stopu. Nebudeš se muset stydět. A kreativně super.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dámy a pánové, dost dobrý. Ten nápad s černou stopou je parádní a dokážu si představit tisíc dalších využití. Prostě čistá radost.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Fuj! Přésně, dobře mu to ta holka natřela. Co se špindírou! Určitě i smrděl. A co teprve, kdyby se zul!

Petr Laštovka

Přijde mi to jakože nějak na půl cesty. Uhlíková stopa přece není o špíně jako takové, ta je spíš o životě, který buď umře, nebo vůbec nevznikne. Tohle je kampaň na mytí rukou.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Původně jsem chtěl napsat otevřený dopis Edovi (Kaubovi), ale nakonec se jenom omezím na to, že jsem si prolétl pár článků o snižování uhlíkové stopy a třídění odpadu se zmínilo pouze jednou na konci jednoho z nich. No, pak jsem chtěl psát o konceptu reklamy a o tom čemu se říká horse-horse. V našem případě mluvím o stopě a ukazuju stopu...

Ondřej Souček

4. Zonky se připomíná s „letními“ půjčkami

Poskytovatel půjček Zonky přes léto rozšiřuje svou současnou kampaň sérií nových televizních spotů. Představuje v nich časté účely, pro které si Češi plánují během letních měsíců požádat o půjčku. Týkají se zvelebování domova i zahrady a připomínají, že půjčit si na Zonky mohou klienti na cokoliv. Zonky se při tvorbě nových spotů inspirovalo výsledky květnového průzkumu agentury Ipsos. Podle nich totiž Češi během letních měsíců plánují kromě dovolené vynaložit větší výdaje (víc než 10.000 Kč) především na nové vybavení svých domácností a jejich rekonstrukce, ale také na pořízení nového zahradního vybavení. Část dotázaných bude své plány financovat právě s pomocí půjčky. Nové reklamní spoty proto přesouvají děj do venkovního, byť ateliérového prostředí. Herec Petr Buchta v hlavní roli v nich radí svému sousedovi, jak si stejně jako on sám může díky půjčce od Zonky usnadnit domácí práce i nákup užitečného vybavení, konkrétně zahradního traktůrku, tepelného čerpadla nebo venkovních žaluzií. Nové televizní reklamy uvidí diváci postupně v následujících měsících. Na přípravě televizních spotů se vedle interního komunikačního týmu Zonky podílela kreativní a produkční agentura Sunny Jim & friends a režie se opět ujal Jarek Plouhar.

Uf. Kdo si půjčuje, musí trpět. Ale proč u reklamy? NKP.

Vilém Rubeš

Já vám nevím. Asi jim to opakování stále stejného vzorce funguje. Ale Air Bank to prostě není.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Za mě dobrý. Vymyslet něco kreativního na takovou službu, kde musíte předat XY informací, a ještě to udělat alespoň trochu zajímavý, aby to pobavilo českého diváka, je kumšt.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Další exekuce do série „neurazí, nenadchne“. V reklamním bloku bych si jí vlastně ani nevšimnul.

Tomáš Vacek (Contexto)

Recyklaci nefandí jen Eko-kom, ale zdá se, že i Zonky!!! Nebo žirafa spolkla Air Banku?

Manuel Prada (Comtech Can)

Kampaň je postavená na insightu, že lidé plánují v létě 2022 investovat kromě dovolených i do rekonstrukce a vybavení domácností. Já tohle léto nic takového neplánoval, ale věřím, že cílovku to mohlo postrčit správným směrem.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pokud zadání znělo „chceme něco jako Air Bank, ale horší“, tak za mě splněno.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Zonky postupně přechází do konceptu Air Banky, až se jednoho dne stanou ti dva jedním. A claim budou mít I lidi můžete mít rádi. Hezké, terapeutické, meditační.

Petr Laštovka

Z kdysi nadějného produktu zbylo jen „lidé půjčují lidem“ (asi lidi z risku), reklama nemůže vypadat líp. Ale i na klasickou splátkovku by šlo vymáčknout něco lepšího.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Já mam dojem, že teď se lidi nad splátkami potěj jak Grznár v sauně. Na druhou stranu mě zaujala práce s hlasy. To se povedlo.

Ondřej Souček

5. Seznam.cz propaguje jednotné přihlašování

Česká internetová jednička Seznam.cz spouští kampaň na podporu Seznam Účtu, jednotného online přihlašování. Cílem kampaně je rozšířit povědomí o výhodách přihlášení, které Seznam nabízí nejen na svých službách, ale i na externích webech. Claim kampaně, jejíž kreativa vychází ze spotu z roku 2003, je Jedno heslo. Celý internet. Kreativa vznikla interně. „Vycházíme z konceptu známé kampaně, ve které jsme komunikovali Email na celý život. Ta se, věřím, vryla do paměti mnoha lidí,“ říká Eva Kouřilová, seniorní marketingová manažerka Seznam.cz. „Náš spot tedy začíná podobně jako kdysi narozením, po kterém děti dostávají rovnou e-mail na Seznamu a díky němu pak mohou využít celou plejádu služeb a výhod v síti české internetové jedničky prostřednictvím Přihlášení přes Seznam,“ doplňuje Marek Řípa, brand manažer Seznamu. Kampaň vychází mimo jiné z výzkumu, z něhož plyne, že zhruba polovina dotázaných má problém zapamatovat si různá hesla a registrační údaje. Přihlášení uživatelé mají přímo na Seznamu možnost poskládat si domovskou stránku podle sebe a s obsahem, který víc odpovídá jejich zájmům, diskutovat, využít nástroje Cenový kompas Sreality.cz, který zjišťuje průměrné ceny nemovitostí k bydlení v různých lokalitách, či Investiční kalkulačka nebo využít personalizaci při navigování, plánování tras či hodnocení podniků na Mapy.cz. Jednotné přihlášení využívají také e-shopy Alza.cz či Slevomat nebo weby mediálního domu Vltava Labe Media. Kampaň bude možné vidět v televizi, konkrétně na kanálech Nova Group, Prima Group a v podobě sponzorských vzkazů na České televizi. Televizní spoty doplní i video a statické formáty v síti reklamního systému Sklik, na YouTube, Facebooku či Spotify, zapojeno bude i rádio Expres FM a Classic Praha a síť kin Cinestar. V tisku se kampaň objeví v Deníku a Právu. Promo startuje 8. srpna a potrvá do konce září.

Na kolena patří opodeldok a na internet Seznam. Obojí je asi tak stejně moderní - a tahle kampaň to jenom zacementuje. NKP.

Vilém Rubeš

Odpustila bych si asi ten závěrečný voiceover z dětských úst, který považuji za poněkud násilný, ale líbí se mi ta kontinuita brandu – zamáčkla jsem pomyslnou slzu nostalgie.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Děti a štěňátka jsou záruka úspěchu. Ale ne ve všech případech. Seznam použil úderný claim, ale spot nevyšel. Proč tolik miminek? Chápu, že to měla být návaznost na e-mailovou kampaň, u které by to mělo úspěch, ale pointu ovládání celého internetu díky jednomu heslu v tom vůbec nevidím...

Michaela Luňáčková (Cognito)

Není to ničím převratné, ale má to jasné sdělení a děti fungují vždy.

Tomáš Vacek (Contexto)

A to je ta reklama z roku 2003?

Manuel Prada (Comtech Can)

Hezká přesmyčka - jedno heslo do celého internetu. Vůbec bych se nedivil, kdyby takový claim použil Google.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tahle recyklace se moc nepovedla. I když máme všude mimina, nemá to žádné extra emoce a v první půlce jsem myslel, že koukám na nějakou reklamu na pojištění. Škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jsem stár. Pamatuju si detailně reklamu z roku 2003, ale těžko si vybavím, pro co jsem přišel právě do kuchyně. Ta věc z roku 2003 je samosebou zatížená mým vzpomínkovým optimismem, jak bylo všechno na světě krásný. Takže, až bude Seznam zase za dvacet let vyrábět novej spot, ve kterým zrecykluje myšlenku z letoška, budou ostatní vzpomínat, jaká byla tahle pokakaná doba zlatý časy! Díky a jedno heslo všem!

Petr Laštovka

A já jsem si přečetl, co za tou kampaní vidí zadavatel, ale před tím jsem se na ní podíval. A nope, žádný souvis. Se zapamatovatelností hesel to nemá nic společného, zato jsem měl pocit, že si Seznam troufá být partnerem dnes narozených dětí. A to mě rozesmálo. Seznam je pro nás, lidi přes 40 a víc. A to jste tedy netrefili ani náhodou.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Musím říct, že využívání mrňat k reklamním účelům mi přijde docela srabácký. Jaké je pojítko mezi přicházením na svět s křikem a internetovým vyhledávačem, nechápu. Nebo jste tak namyšlení, že myslíte, že člověk bude od narození do smrti spjat s vaší značkou? Já bych náš potěr fakt takhle nepodceňoval.

Ondřej Souček

