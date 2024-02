„Vizuální lahůdka.“ Wilhelm Kinga vítězí s hledáním zážitků na Slevomatu

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 7.-8. týden 2024 Wilhelm Kinga: Kdo hledá, najde zážitek (63 %)

značka: Slevomat, klient: Slevomat.cz Bypass Ideas: Jediné, co nedokáže (54 %)

značka: Sencor, klient: Fast ČR Máme rádi ČT (53 %)

značka, klient: Česká televize Zaraguza: Král seznamek (52 %)

značka: Burger King, klient: Rex Concepts BK Czech YYY: S láskou k sobě (39 %)

značka: Astrid, klient: Sarantis Czech Republic Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 80 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 24 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Slevomat inovuje svůj komunikační styl

Slevomat spustil novou kampaň, ve které odhaluje svůj inovovaný komunikační styl. Do popředí se dostává lupa tvořená z modrého ozubeného kola z loga značky. Ve 14 televizních spotech bude po celý rok mladá rodina nabádat Čechy k hledání zážitků. Za kampaní Kdo hledá, najde zážitek stojí agentura Wilhelm Kinga, jež zajistila kreativní koncept a vizuální stránku, a produkce Flux Films. „Za poslední tři roky jsme se posunuli od izolovaných reklamních kampaní v hlavních prodejních sezónách k celoroční přítomnosti v televizi. Naše široká nabídka cestování, gastronomie a dalších volnočasových zážitků už pokrývá potřeby českých spotřebitelů během celého roku, takže bylo třeba vytvořit úplně novou kampaň, která bez ohledu na sezónu bude vždy spojována se značkou Slevomat. Nový komunikační styl bude zaveden napříč všemi dostupnými kanály, kdy v něm nadále zachováme pro nás ikonické modré ozubené kolo, které je podle spotřebitelských testů nadprůměrně dobře rozpoznatelné,“ vysvětluje Martin Hrubý, brand director Slevomatu. Cílem změny bylo oprostit se od předchozích konceptů, které sázely na lidový český humor, a zároveň pro značku vytvořit silný a rozpoznatelný vizuální styl, který vytvoří dojem kvality a zachová si hravost. Klíčovými faktory byla odlehčenost a replikovatelnost konceptu. Tendru se zúčastnilo pět různých agentur i kreativců, kteří přinesli přes 60 rozdílných návrhů. „Vybrali jsme koncept postavený na hledání zážitků mladou rodinou skrz lupu symbolizující naše logo. Kdo hledá, najde zážitky, dovolenou, inspiraci i extra výhodné nabídky,“ doplňuje Hrubý. Rodinka ve spotech na netradičních místech pomocí ozubených lup nalézá portály, které je vtáhnou jak na různé destinace v Čechách a zahraničí, tak i ukážou inspiraci v zážitcích spojených s gastronomií, adrenalinem nebo zábavou. „Tradiční reklamní rodinka prošla neobyčejnou stylizací, nechali jsme ji skákat do tunelů i létat na rogalu. Klasický reklamní obývák barevně prokoukl a dovolenkové destinace spolu s rodinnými zážitky získaly ten správný šmrnc,“ uzavírá producent Jan Šátava z Flux Films.

Moc se mi líbí ta výrazná stylizace a hravost. Motiv lupy je jednoduchý a zapamatovatelný. Že by Slevomat konečně získával „ksicht“?

Iva Hadj Moussa

Líbivé, řemeslně zdařilé, jednoduché. Povedlo se, sdělení předáno. Navíc se na tento koncept dá pěkně navazovat dlouhodobě.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Rodinka ve stylu, která je natolik moderní, až mi přijde, že to není úplně typická česká rodinka. Ale možná jsem jen zaujatý. Obecně se mi to líbí, je to hravé, vtipné a tedy i moderní. Jen mi to trošku nesedí k současnému vizuálu, který už tolik modernosti neoplývá.

Lukáš Machaníček (Optimio)

„Kdo hledá, najde zážitek“, to je tak nehledaně mile blbé! Vizuálně je to zajímavé, ale to neustálé bezradné přešlapování značky, která jasně mířila ke slevám (jakže se to jmenuje?), mezi výhodnými cenami a „zážitky“ (jako každý, i já vám měl zážitků, které byste nechtěli!), je známka strategického zoufalství. NKP.

Vilém Rubeš

Dlouho mi trvalo, než jsem si našel (kdo hledá, najde zážitek, žejo) cestu k bijákům Wese Andersóna, a furt nevim, jestli jsem jí našel. Ale tohle se mi z jeho filmů líbí nejvíc. Oh, wait. Pěkný to máte, Slevomati!

Petr Laštovka na drátě

Vizuálně hezké, práce s brandovými prvky šikovná, message jasná, ale do stropu z toho asi nikdo nevyskočí.

Barbora Kalousková (Brainz)

Vizuálne a kamerovo nádherná prácička. Núti ma pozrieť si reklamu viackrát a identifikovať, čo sa v obraze vlastne deje. Som rada, že nemusím pozerať na ľudí, ako na notebooku hľadajú zľavy, takže za mňa krok správnym smerom.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Toto je myslím velmi povedený koncept, hezký nápad s lupou napojený na logo, unikátní charakter spotů a jasně komunikovaný benefit. Velmi dobrá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Vida, 20 vteřin a podařených. Jednoduchá propozice a vizuálně parádní zpracování. Je tam rodinka, je tam hledání, je tam zábava. Líbí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tahle videjka odsejpají. A někdo si s nimi vyhrál. Jedou v trendu zinfantilizování nás všech do polodementních batolat, ale kdo se toho neúčastní, ať hodí kamenem. Za mě super.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Super slogan a hlavně nápaditý branding po celou dobu spotu. Vizuálně mi to přijde inspirované starými reklamami na George, ale to je možná jen můj problém.

Jan Pacas (Media Age)

Chytré využití brandového prvku, vizuální styl má potenciál komunikaci odlišit od konkurence.

Amila Hrustić

Cením vizuální stránku, která zaujme, ale zároveň není zbytečně překombinovaná. Zprávu mi to předává a celkově to za mě prostě velmi dobře funguje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Využití loga jako lupy mě baví a celkově je ten spot funkční. Ale nic, z čeho bych si úplně sedla na zadek, nebo to ve mně vzbudilo nějaké emoce.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Wes Anderson by zaplesal. Docela sympatické pojetí kampaně à la Willy Wonka či jiná vizuálně atraktivní díla. Vizuální lahůdka.

Filip Huněk (Actum Digital)

Vizuálně moc hezká stylovka, jednoduché sdělení, věřím, že to bude fungovat.

Markéta Tomanová (WOO)

Logo ve tvaru lupy jako klíčový prvek celého konceptu. Výstižný claim, který slyšíme hned v prvních vteřinách spotu. Vizuální zpracování, které podporuje celkové vyznění brandu. To vše tvoří dohromady moc hezkou reklamu, která má vše, co by měla mít.

Petra Pokorná (Business Factory)

Nádherné. Inspirace někde okolo Harryho Pottera, Wese Andersona a Tima Burtona krásně ladí k ozubenému kolu v centru dění.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Kreativně to na mě první dojem moc neudělalo. Asi nemám moc rád tyhle umělý prostředí a rodinky. Nakonec si ale myslím, že to bude fungovat dobře a to především kvůli sázce na silné brandové motivy – lupa, kolo štěstí, FOMO à la „jen do pondělí“. A taky se mi líbí a množství aplikací a dlouhodobá konzistence. Jestli se ji podaří udržet, značka Slevomat z hledáčku jen tak nevypadne.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Lupa ako distinctive brand asset ma veľmi baví. Natočené je to krásne. Portál v sedačke som už niekde videl, ale to nevadí. Celkovo pekná práca.

Matúš Ficko (Triad)

Na první pohled to působí trochu klasicky, zaměnitelně. Na ten druhý mě to baví a musím uznat, že tam cosi rozpoznatelného je (a nemyslím to kolečko!). Magický realismus. Takový Alice in Wonderland style. Z toho by se dlouhodobě dalo něco vykřesat.

Michal Novák (Czech Promotion)

Vizuálně povedené, milé. Jasná myšlenka, srozumitelně doručena. Dřív na mě komunikace Slevomatu působila „laciným dojmem“. Toto mi přijde jako hezký posun.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Mám tyhle věci rád. Je to Slevomat, tak to Klarna nikdy nebude, ale dobrý.

Míla Knepr (Contagious CZ)

2. Sencor se chce odpoutat od produktové reklamy

Výrobce domácích spotřebičů a spotřební elektroniky Sencor spustil kampaň, jež reprezentuje novou vizuální a komunikační identitu. Kreativní koncept agentury Bypass Ideas propojuje vlastnosti produktů a jejich benefity s nadsázkou inspirovanou životními situacemi, v nichž přiznává „tu jednu věc, kterou Sencor nedokáže“. Cílem kampaně je posunout vnímanou kvalitu značky a zvýšit podíl zákazníků, kteří zvažují její koupi. Prvním produktem, který rozvíjí tento koncept, je nový kuchyňský robot Paul 3. Kampaň na něj je od února nasazena v televizi formou reklamních spotů, zároveň sponzorskými vzkazy podporuje partnerství s novou řadou pořadu České televize Buchty po ránu. Kampaň poběží také v online prostředí včetně sociálních sítí, postupně se bude objevovat i v médiích ve formě inzerce i v rámci PR aktivit. „Historicky se komunikace Sencoru až na malé výjimky zaměřovala především na komunikaci produktů a jejich technických benefitů. Nový koncept obsahově i vizuálně formou silného brandingu více komunikuje značku, zážitek z používání jednotlivých produktů a také podporuje vnímání jejich kvality,“ vysvětluje Martin Kula, creative strategy director značky Sencor. Koncept bude průběžně přizpůsoben pro další produkty značky Sencor – ať už nové, či stávající –, aby konzistentně komunikoval značku, ale také dal prostor relevantnímu tone of voice pro rozdílné cílové skupiny segmentů food, home, care a fun. Kromě Česka bude nový koncept nasazen na důležitých trzích Sencoru na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Celkem značka působí v padesátce zemí světa. V Česku je dvojka z pohledu množství prodaných spotřebičů a na čtvrtém místě podle podílu na trhu.

Tohle je ale moc krásné! Vizuální stránka kampaně (video, print) je dokonalá a sliny v puse se sbíhají o sto šest. Ačkoliv koncept „tohle umíme, ale tohle už ne“ není úplně nový pod sluncem, tady se ho podařilo naplnit velmi věrohodně a bez tlačení na pilu. Líbí se mi, jak ta holčička řekne „ble“. Ble ale tahle kampaň rozhodně není, naopak.

Iva Hadj Moussa

Tento typ produktové komunikace je těžkou disciplínou. Za mě podařené, profesionální. Kvituji i snahu o vtip, který nepůsobí násilně.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Z vážnosti do vtipu. Přijde mi to jako takový mix dvou sdělení. Buď je to opravdu vážný styl, který ukazuje hlavní přednosti, anebo je to styl plný vtipných hlášek a nespokojených dětí. Tady jsem nabyl rozporuplného dojmu. Zpočátku vážná hudba, záběry na USPčka a končíme vtipným dítkem. Jako asi jo. Asi to bude fungovat. Jen mi to nepřijde úplně originální.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Strategie přiznané nevýhody (takové extra long Benson & Hedges) je tu použitá výborně, obrázky jsou krásné, jen je to takové nějak moc reklamní, co záběr, jako bych to už viděl tisíckrát. Ale i tak, na běžnou produkci nadprůměr.

Vilém Rubeš

Ale hněte! (To je slovo!) Ale hněte! Jakože: ale jděte, že dětem nechutná špenát? Co je to za klišku. Najděte něco jinýho, honem. Je to krásný. Do toho slova hněte jsem se zamiloval. A tam to mohlo skončit a bylo by to úplně jedničkový!

Petr Laštovka na drátě

„Kreativní koncept odpoutal značku od čistě produktové komunikace.“ Já to pořád vidím jako extrémně produktovou věc, což není špatně, ale brandová kampaň to úplně není. Nápad ok, message v printu „nepřipraví vás do plavek“ stereotypně reklamní.

Barbora Kalousková (Brainz)

Klasika, ktorú jednoducho uplatníte na hocijakom trhu. Koncept narušujú záverečné časti s deťmi, ktoré ma nútia pousmiať sa. Na to, že to bola reklama od Sencoru, si už ale pravdepodobne nespomeniem.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Takhle, já tedy špenát mám rád od dětství, ale pojďme ke spotu. Myslím, že toto je klasika všech klasik v této kategorii a je tedy i megazaměnitelná. Chápu, že tam dali logo po celou dobu, ale ani to nepomůže, myslím, že většina lidí tento spot v bloku přehlédne jako krajinu a v hlavě po brandu nezůstane ani vidu ani slechu...

Tomáš Vacek (Contexto)

Tak asi jo. Hezky se mi koukalo na všechny ty semleté věci. Nevím, jestli bych si nekoupil i jinou značku, protože RTB je na úrovni konstatování, ale nakonec, člověk hledá jednoduchá řešení.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Říct vtipně to, co který spotřebič neumí, je fajn nápad. U Paula a dětí se špenátem to i funguje. Ale u ostatních spotřebičů je to bída. Reprák, který vám nenamíchá drink? Fén, který vás nepolíbí k Valentýnu? Chjo. Tahle dobře vymyšlená a slušně natočená i nafocená kampaň nakonec selhala na copywritingu.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Tyhle „larger than life“ reklamy na úplně běžný věci umí nejlíp Lurpak. Tomuhle chybí troška upřímně míněné nadsázky. Ale jinak vlastně fajn.

Jan Pacas (Media Age)

Je to taková kombinace reklamních klišé – jak vizuálních (split screen), tak koncepčních (jediné, co nedokáže…). Neurazí, ale nenadchne.

Amila Hrustić

Opět dobrá práce. Tenhle typ spotů se často nedokáže přenést přes určitý „videobankový vibe“. Tady se to ale povedlo a vyšla z toho příjemná a hezky dotažená věc.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Solidní práce, které ve mě zanechala z Paula i Sencoru prémiovější pocit, než jak mám značku zařazenou. Cením kvalitní produkci a kreativu, která nápadem jde za „povinné“ představení produktu.

Karel Pluhař (Topic PR)

Je to v pohodě. Myšlenka zapojit tam nějaký fakt, který Sencor nedokáže, je dobrá, jen škoda, že nebyla využita alespoň kapka humoru. Takových reklam na domácí spotřebiče je plný YouTube.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Přesně takhle nějak si představuji příběh svých domácích spotřebičů. A výsledek někdy taky dopadne podobně. Kvalitní zpracování s vtipnou tečkou nakonec. Co víc si přát?

Filip Huněk (Actum Digital)

Vzhledem k tomu, že cílem kampaně bylo odpoutat značku od čistě produktové komunikace, je trochu překvapivé, že první tři čtvrtiny spotu se věnují výčtu všech funkcí produktu. Toto se trochu minulo účinkem...

Petra Pokorná (Business Factory)

Produktové záběry jsou v pořádku. Líbí se mi celkově dynamika – zachycení detailů, rychlé záběry práce produktu a v kontrastu pomalé záběry na jídlo, těsto apod., k tomu nějaké emoce a úsměvy. Celkově to působí luxusním dojmem, což asi splňuje očekávání. Nesedí mi ale ta kreativní myšlenka nad rámec komunikace produktu a benefitů. Chudák špenát to schytal, pak tam vidím, že mě Sencor taky nepřipraví do plavek... tuhle linku jsem nějak nepochopil. Nevím, jestli se chystaj špenát šikanovat i dál, ale když už se pouštíme do takhle široké tematiky, je určitě spousta dalších věcí, kterou Sencor nedokáže.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Pravda, malý krok od produktového marketingu k emóciám to je, aj keď vykročiť trvalo 20 sekúnd. Smer je správny.

Matúš Ficko (Triad)

Vizuálně moc hezky zpracované, příjemně se na to kouká. Ale jinak je to výčet (asi očekávatelných) funkcionalit kuchyňského robotu. Myslím, že Sencor už by si mohl dovolit do svých reklam propašovat něco ke značce. Ale zatím je to asi „ta jedna věc, kterou nedokáže“.

Michal Novák (Czech Promotion)

Hezký příklad brandové komunikace. Kampaň působí ambiciózně, dobře pracuje s atributy značky. Vizuálně posouvá Sencor na úroveň prémiovějších značek. Dává mi smysl i propojení s úspěšným televizním pořadem. Jo, tohle mi přijde fajn!

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

3. Česká televize má po čase image kampaň

Veřejnoprávní Česká televize připravila novou image kampaň Máme rádi ČT, jejímž cílem je ukázat nejoblíbenější seriály a projekty i plnou šíři programové nabídky České televize. Ve třech spotech se objevují reální diváci, kteří si sami vybrali své oblíbené pořady. Kampaň poběží na všech kanálech (s výjimkou Déčka) zhruba měsíc a objeví se také na sociálních sítích ČT. Samotné natáčení trvalo v prostorách České televize jeden den.„Česká televize dlouhé roky neměla vlastní image kampaň, což je škoda, protože je dobré občas připomenout, co všechno Česká televize dělá a pro koho. Chtěli jsme ukázat šíři nabídky České televize skrze naše diváky a jejich vlastními slovy,“ popisuje výkonná ředitelka marketingu Štěpánka Sunková. „Vybrali jsme zhruba šedesát lidí různého věku, pohlaví i zájmů, nejmladší holčičce byly čtyři roky, nejstaršímu přihlášenému divákovi je 93 let. Spoty tedy ukazují nejen nejoblíbenější pořady a projekty, ale také široké spektrum diváků, kteří se k České televizi hrdě hlásí. Koneckonců závěrečný claim spotu zní Jsme tu pro každého z vás.“ Diváky oslovila Česká televize výzvou na obrazovce a během pár dnů se jich přes webový formulář přihlásilo téměř sedm set. Cílem bylo vybrat mix opravdových diváků od nejmenších po nejstarší s jejich reálnými programovými preferencemi. Diváci do Prahy na Kavčí hory přijeli z nejrůznějších koutů Česka. „Nápad přizvat do kampaně diváky přišel v době, kdy jsme chystali novoroční pozdrav generálního ředitele se zaměstnanci. Nový image spot je tak vlastně jeho volným pokračováním. Pro nás, kteří v České televizi pracujeme, je fajn vidět ty, pro které pořady děláme. Je to skvělá motivace,“ uzavírá Sunková.

Je fajn, že v kampani figurují „skuteční“ lidé a nikoliv herci. Celé je to takové dost po srsti, ale na druhou stranu jde o imageovou kampaň, která má pohladit po duši a říct lidem „díky, že se na nás díváte, vážíme si toho“. Což se podle mě podařilo.

Iva Hadj Moussa

Nejvíce oceňuji samotný nápad s reálným divákem, na tom se dá stavět v dlouhodobé komunikaci. Účel to splní.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Hezké, milé a věcné. Tak jako na mě působí Česká televize a tedy takový ten klidný a pohodový dojem, stejným způsobem na mě působí i spoty. Tohle se k sobě fajnově hodí. Dobrá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Koncept, že vezmu jako že reál lidi a střihovkou mi budou vysvětlovat, jak jsem úžasnej, je tu s námi snad sto let. Ale proč ne? Jenže jsme zase v lepkavých sirupech, když už ve třetí sekundě začne pachole šišlat, že ládo pohádky, aby to bylo dojímavý. Vítejte u veřejnokýčové televize. NKP.

Vilém Rubeš

Néééééé! Prej, co sledujete? A ten chlap řekne: „dokumenty na dvojce“?! Doprčic. To je sranda, žejo? Kdykoliv jsem s někým z Čétéčka mluvil, vždycky se vošívali, když se tahle floskule objevila, že je to popis intelektuála, kterej sleduje jenom tohle. A že už dávno nejsou tohle. A prdho, narvou si to do první imidžovky po letech. Jdu si dát studenou sprchu a froté ručník.

Petr Laštovka na drátě

Na kampani ma najviac baví, že sa do nej prihlásil diváci samotní a nejedná sa tak o umelo vybratých hercov. Škoda len, že som to zo spotu na prvýkrát nepochytila a musela som si to dohľadať v texte. Inak hezky odkomunikovaná message „pre každého niečo“.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Image kampaň říkáte... a můžu ji vidět? Jako upoutávky na pořady ČT asi jo, ale kde je prosím ta image, značka, positioning a takové ty věci...

Tomáš Vacek (Contexto)

Mluvící hlavy jsou vždycky takové „neurazí, nenadchne“. I tady, samozřejmě. Možná bych od ČT, která má pro mne nános pomalu se pohybujícího molochu, rád viděl spíše pohled do budoucna, než hodnocení aktuální situace a stoletých šlágrů jako Vyprávěj, AZ kvíz a StarDance.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Od ČT bych čekal, že se vyprsí o něco víc. Je to taková klasika. Hlasy lidů by mohly znít trochu přirozeněji, optimističtěji a dynamičtěji. Ne jako že je někdo nechal tři dny o hladu, pak na ně namířil pušku a zeptal se jich, co se jim líbí na ČT.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Konzervativní, což je u ČT vlastně v pořádku. Že by ale kvůli téhle reklamě lidi míň štvaly koncesionářské poplatky, to si teda nemyslím.

Jan Pacas (Media Age)

Cením uvěřitelný a různorodý casting, na druhou stranu věřím, že na Českou televizi koukají například i Češi jiné barvy pleti nebo cizinci s přízvukem, kteří v této zemi žijí.

Amila Hrustić

Postavíme lidi před kameru a necháme je, aby nás pořádně pochválili. Upřímně, s barákem plným kreativních a šikovných lidí bych čekal něco trošku víc svěžího. Škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Dostat zadání kampaně, že jsem super pro všechny, je asi noční můra každého kreativce, ale u imageovky ČT to smysl dává. Solidní a důstojné provedení, které pro mě dobře prezentuje ČT jako catch-all značku.

Karel Pluhař (Topic PR)

Ta myšlenka je super, Čétéčko má obrovský záběr, ale musím se přiznat, po 20 sekundách jsem to začala přeskakovat, protože tam vlastně nic zajímavýho nebylo. Tato minuta byla rozhodně pomalejší než skoro tři minuty od Burger Kingu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

ČT to vůbec nedělá špatně a je vidět, že svoje řemeslo prostě umí, a to napříč generacemi. Svoji pozici ve sledovanosti televizí na českém trhu si drží zaslouženě a důkazem je i tato kampaň.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nadchlo mě, že přes sedm set lidí se chtělo objevit v reklamě na ČT a šedesát se jich fakt sjelo z celé republiky. To je obrovský potenciál. Ale proč ho potom pořádně nevyužít? Proč jsme se nedozvěděli víc, než že mají rádi StarDance. Sama doma nebo sport? Takže bych řekla, dobře nakročeno, ukazovat lidi, pro které televize vzniká, je víc než na místě, ale co to ještě dotáhnout – ideově i vizuálně?

Markéta Tomanová (WOO)

Trefa do černého. Česká televize optikou svých diváků je nenucená a na nic si nehraje.

Petra Pokorná (Business Factory)

To mě zahřálo u srdíčka. A navíc je to postavené na pravdě. Každý má nejméně ten jeden oblíbený pořad z produkce ČT, který si nenechá ujít.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

S potřebou brandové kampaně pro ČT souhlasím. Jen koncept Jsme tu pro každého tady nedávno měla Česká spořitelna v bledě modrém. Zpracování je u ČT trochu jiné, serióznější. Líbí se mi spolupráce přímo s diváky a natočení během jednoho dne. Šíři té nabídky bych se ještě pokusil nějak vizualizovat, ale to je možná práce už do jiných kanálů.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Vyvoláva to veľmi pekné emócie a celkovo mi to k ČT sedí pekne, aj keď nápad je pomerne generický.

Matúš Ficko (Triad)

Tohle je milý. Sice v takový veřejnoprávně nekreativní formě, ale to je asi správně. Vlastně jednoduchá myšlenka – Čétéčko toho dělá spoustu a spoustu toho máme rádi. Ok.

Michal Novák (Czech Promotion)

Autentická komunikace, jasně rozpoznatelný rukopis České televize. Líbí se mi zapojení samotných diváků, kde se jim nenásilnou formou podařilo představit rozmanité spektrum nabídky ČT. Při sportu vyskočí i nějaká ta emoce... Jasný cíl kampaně, dobrá exekuce.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Body jen za snahu. Formát vox-pop by člověk čekal u městské kabelovky. Teď můžu do marketingu ČT jen doporučit, aby se víc dívali, co dělala a dělá třeba BBC.

Míla Knepr (Contagious CZ)

4. Prodejce burgerů radí s vizuály na seznamkách

Značka Burger King v letošní valentýnské kampani humornou formou připodobnila fotky na seznamovacích aplikacích k výběru v restauraci. V kampani Král seznamek poukázala na to„ že fotografie mladých mužů na seznamkách často nevypadají nejatraktivněji, a jako expert na atraktivní vizuály svých produktů poradila, jak fotky vylepšit a ukázat ze sebe to nejlepší. „Víme, že si mnoho lidí vybírá burger čistě podle toho, který se jim nejvíce líbí na plakátu, přestože by jim ve skutečnosti sedlo něco jiného. A to stejné platí i v případě fotek na seznamkách. Chceme poukázat na to, že když člověk neumí ukázat ze sebe to nejlepší, připravuje se tím o možnost potkat ten správný ‚match‘. Se špetkou vtipu poradit, jak mohou lidé svou seznamkovou galerii vylepšit a stát se něčí preferencí v reálu i na fotce,“ uvedl Filip Vostrý, marketingový manažer řetězce Burger King pro Česko. Koncept kampaně vzešel z dílny kreativní a strategické agentury Zaraguza. Myšlenku rozdílnosti mezi fotkou a realitou přetavila v sérii vizuálů a originální video, v němž vystupuje podcaster a moderátor Vítězslav Zach, který donedávna působil v Refresheru. „Naše idea byla kreativním způsobem propůjčit mužům na seznamkách k Valentýnu know-how na atraktivní fotky, aby ten příští Valentýn nemuseli slavit sami,“ vysvětluje Soňa Kapralová, account manager Zaraguzy. „Zvolili jsme trochu odvážnější přístup, který však zapadá do celkové tonality klienta. Díky tomu, že se Burger King nebojí jít do nových a kreativních kampaní, můžeme volit mnohem originálnější exekuce.“ Vizuální a audiovizuální výstupy se v rozmezí několika dnů před Valentýnem (slaví se každý rok 14. února) objevily na sociálních sítích Burger Kingu, hlavním kanálu kampaně. Uživatelé se z první ruky dozvědí vtipně podané tipy a rady, co na seznamce dělat a čím naopak vůbec nezaujmou. Jako příklad lze uvést tip Fotky s autem nejedou, jež značka rozvíjí ve sdělení „Viděl jsi někdy sexy fotku burgeru po hodině cesty z Drive Thru? Ne. Tak na fotku s autem raději rychle zapomeň. Stejně neuvěří, že je tvoje.“ Online část kampaně vyvrcholila na Valentýna soutěží o celkovou úpravu seznamovacího profilu. Tu vítězi soutěže zajistí profesionální stylistka Ketrin Kostolecká a fotografka Tatiana Kadlecová. Odlehčený styl propojený s rolí Burger Kingu jakožto poradce se propsal i do PR části kampaně. Tu zajišťuje agentura Ogilvy. „Komunikační strategii jsme zvolili adekvátně k cílové skupině, na kterou se v kampani zaměřujeme, tedy převážně mladší populaci žen a mužů. Podle toho volíme spolupráci s relevantním a afinitním médiem, se kterým společně připravujeme obsahovou i formátovou část. Pracujeme s živým a poutavým formátem videoankety s lidmi v ulicích, kterých se ptáme na jejich názor na fotky v seznamovacích aplikacích. Tuto část provážeme s obsahem založeným na tipech a radách, které doporučují zmíněné influencerky,“ popsal Václav Rambousek, PR & influence director v Ogilvy.

Má to lehkost a vtip, je to fresh, povedlo se to i po vizuální stránce, dobrý insight tam taky je. Takže možná nejen Král seznamek, ale možná i vítěz týdne v Katovně?

Iva Hadj Moussa

Za mě ne! Umím ocenit reklamy, u kterých nejsem cílovka, ale v tomto případě to pozitivně nevnímám. Jsem zvědavej, jak bude vypadat celá kampaň a jaké budou ohlasy u mladší populace.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Dohromady to hraje hezky. Trošku bojuju s myšlenkou burger vs. seznamka, chvílemi jsem se ztrácel, ale nakonec to účel splní. Hudební podkres je fajn a nakonec se člověk i lehce pobaví. Jen ta chuť na danej burger nějak nepřišla.

Lukáš Machaníček (Optimio)

V éře třívteřinových fórků je to jako dvoje Lovosice, humor jak z Televarieté, a snaha narvat na to všechno burger z toho trčí jak šíp ze zadnice indiánovy. NKP.

Vilém Rubeš

Děti, děti, děti. Co z vás bude? Békáčko jsou burgry, ne? Takový ty s korunou. Kde je něco o králích masa? Kde je něco vo tom, že lvi žerou první. Tohle je želvy žerou první. Než to začne, už jsem dávno pryč. A to jsem se fakticky těšil. Ještě ta hippie grafika. Já se picnu, na tohle mám v sobě málo ftipný kaše. Přepáč. Váš fotr.

Petr Laštovka na drátě

Baví. Líbí se mi výběr influencera Vítězslava Zacha i koncept a vizuál. Sedí to k cílovce.

Barbora Kalousková (Brainz)

Burger King mi radí, ako sa mám fotiť na Valentýna? Okey... Zopár vtípečkov ma pobavilo, nechala by som len tie a formát výrazne skrátila.

Alžbeta Gburíková (Gen)

To video je celkem fajn, i zábavné, jen se obávám, že brandu moc nepomůže, produkt není hlavní hrdina a myslím, že většina lidí jej vlastně vytěsní.

Tomáš Vacek (Contexto)

Seznamková část není špatná. Nejsem si jist délkou, místama jsem se trochu nutil pokračovat, ale – ten burgr je tam fakt našroubovanej hodně nahrubo a trčí z toho jak růže snová. Pořád mám radši reklamy, co jsou fakt reklamy a ne jen povinné cvičení.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Stráááááááááááááááááááášně dlouhý. Prima kreativní nápad ani milé zpracování bohužel neudrží cílovku u něčeho, co je pro ni pocitově delší než Warholův Spánek.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Jestlipak není problém spíš v tom, že ti lidi pak vypadají jinak než na těch fotkách? Ostatně – stejně jako fast food burgery.

Jan Pacas (Media Age)

Video má místy vtipné momenty (například nefoť se s rybou), ale trochu dlouhé. Určitě by prospěl údernější editing. Insight dává smysl, ale je škoda, že fotky burgrů použité jako referenční předloha nejsou trochu více sexy.

Amila Hrustić

Skvělé využití příležitosti a super zpracování. Tleskám.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Na velkou značku docela odvážná kampaň, kladem je vtipné provedení a chuť komunikovat napříč disciplínami. Nevnucovat na první dobrou burger, ale dát svým zákazníkům něco navíc, je skvělý způsob, jak vyčnívat v produktové prezentaci.

Karel Pluhař (Topic PR)

Nejlepší cringe, který jsem za poslední dobu viděla! Perfektně zpracovaný, svěží, pořád se tam něco děje, čekala jsem, co bude dál... a zároveň jsem dostala chuť na Burger King... ne burger z burgrárny, ani BigMac, ale Burger King. Nice!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tak tady asi vážně nebudu cílová skupina...

Filip Huněk (Actum Digital)

Baví mě nápad i vizuální podoba kampaně, jenom to na konci až moc sedí při zemi. U rad na fotky k sežrání bych čekala větší odvaz, než „obleč si bílé triko a nefoť si dvě brady“. Docent lásky mě za skoro tři minuty taky nepřesvědčil.

Markéta Tomanová (WOO)

Trochu „cringe“, jak říká sám pan moderátor na konci videa.

Petra Pokorná (Business Factory)

Nápad dobrej, video vtipný, ale nedaří se mi najít důvod, proč má tenhle návod dělat zrovna Burger King?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Ale joooo, je to kampaň hlavně pro mladý, ale mně to taky přijde vlastně dobrý. Ten příměr k focení burgerů dává smysl. Spot má spád i dobrý nápady, takže proč ne. Trochu mi chybí další aplikace a detailnější popis celé strategie.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Mohlo to byť hravé a vtipné, ale nejak sa to rozblemclo.

Matúš Ficko (Triad)

Tohle je DNA Burger Kingu. Ukázková práce konzistentního rozvoje komunikace.

Michal Novák (Czech Promotion)

Zajímavé – poměrně dobrý nápad, jak netradičně vytěžit valentýnské téma a asi i vzrůstající oblibu online seznamek. Ale jako celek mi to úplně nefunguje. Přijde mi to takové celé křečovité, humor je za mě až příliš na sílu. Myšlenka fajn, jen si nejsem jistá tou exekucí.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Přiznám se, že fotky do seznamky si nedělám, seznamku nemám. Dokážu si ale představit, že tohle mladí řeší. Takže ok. Jen tedy v explikaci se píše o odvážném přístupu. odvahu si představuji ještě trochu jinak. (Ale chápu, jsme takový Hobitín.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

5. Astrid propaguje novou řadu pro zralé ženy

Agentura YYY představila novou kampaň pro kosmetickou značku Astrid. Ta novou produktovou řadou Rose Premium – složenou z extraktu tří růží, kolagenu a biotinu pro lepší hydrataci a zpevnění pleti – cílí na ženy od 55 a 65 let a radí jim, aby zpomalily a udělaly si chvilku samy pro sebe. Kampaň režírovalo duo Mugshots, produkci zajistila Creative Embassy. „Ženy se celý život starají o všechny okolo, často pak zapomínají udělat si důležitý čas samy pro sebe. Přitom malé radosti jsou to, co dotváří náš den a dává nám možnost zpomalit a zaměřit se jen sama na sebe. Právě to ženám umožňuje Astrid Rose Premium,“ říká Martin Zdražil, strategy director agentury YYY. Moment zpomalení se propisuje celou vizualitou kampaně. Jako hlavní hrdinku si Astrid poprvé v historii vybral neznámou herečku, čímž směřuje k většímu ztotožnění žen s kampaní. Nová kampaň běží v Česku i na Slovensku. Hlavním výstupem je video pro televizi i online, doplněná materiály pro sociální sítě, weby a YouTube, respektive materiály pro místo prodeje.

„Najít si čas pro sebe“ bohužel není zrovna originální myšlenka a už jsme ji viděli mnohokrát. Vizuály a spot v sobě mají čistotu a jemnost, s radostí bych se tím krémem namazala, jenom nevím, jestli tahle kampaň zanechá ve spotřebitelkách nějakou hlubší stopu.

Iva Hadj Moussa

Taková kosmetická klasika. Neurazí, nenadchne. V dnešní době už bych očekával od reklamy víc.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Nic nového, nic originálního. Chválím použití noname herečky. Na druhou stranu se kampaň nijak neodlišuje od stávajícího standardu. Pohodová hudba, lehce vážný tón a lehce emoční nátlak na sebe sama.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Jak pěkně to začne – a pak to zabředne do běžných kolagenů jak Švorcová v Králi Šumavy do bahen! Banál, banál, banál.

Vilém Rubeš

S láskou k sobě! Žádný dvojsmysly, simvás. Na mě to funguje jako povel pro mýho psa: Ke mně! K sobě! S láskou! Honem. Úplná filozofie reklamy. Dobrý!

Petr Laštovka na drátě

Chápu insight, kterým spot agentura komentuje, ale jeho rozpracování z narativu reklamy úplně nekřičí. Chybí tomu odvaha. Ale jsem ráda, že tam alespoň nemají message o tom, že všechny musíme vypadat mladistvě za každou cenu a v každém věku. Hlavně nemít ty vrásky. Zajímavé, jak se v poslední době čím dál víc monetizuje koncept self care, který už není jen o tom, zajít na procházku do lesa, ale o tom, nakupovat hory kosmetiky a podobných produktů.

Barbora Kalousková (Brainz)

Generický insight, ktorý nikoho neprekvapí. Na brand awarness to fungovať bude, ale potešilo by ma viac kreatívy.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Ten stejný problém jako Sencor, vlastně to může být na jakýkoliv krém. Tento spot jsem za posledních třicet let viděl v řadě obměn už tisíckrát pro různé značky. Na jakou značku že to je vlastně reklama?

Tomáš Vacek (Contexto)

Mě by zajímalo, ale vážně, jestli se ženy samy na sebe při potírání vším možným opravdu tak zálibně dívají. To není kritika, mě by to fakt zajímalo. A pokud jo, tak máte v pohodě reklamu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je trochu děsivé, jak po té úvodní výzvě, ať ženy zpomalí, začne najednou hrát dynamická hudba a na obrazovce blikat ty divné bubliny s číslíčky. Celá druhá půlka spotu vypadá jako z devadesátek. Raných devadesátek.

Štefan Švec (Boomerang Communication)

Klasické kosmetické nůďo. Zapomenu pár vteřin po tom, co jsem viděl.

Jan Pacas (Media Age)

Stejná reklama na pleťový krém, jakou jsme zvyklí vídat posledních zhruba dvacet let. Použití neznámé herečky je možná malý krůček správným směrem, ale bohužel nestačí.

Amila Hrustić

Reklama mě napřed zpomalí a usadí do příjemné pohody, aby pak nabrala tempo, vystřílela na mě v pár sekundách tři prodejní argumenty s obřími čísly a malým písmem doplní, co znamenají. Jestli má spot prodávat přes argumenty, nestíhám je vstřebat. Jestli přes emoci, prezentace výhod mi vybavila setkání s podomním prodejcem energií. Škoda, protože úvodní nápad zpomalit vypadal slibně a mezi rychlými reklamami mohl získat pozornost.

Karel Pluhař (Topic PR)

Astrid neoriginálně využívá snad nejvyužívanější větu marketingové komunikace kosmetických značek – zpomalte a věnujte se sama sobě. Je to taková obecná zívačka. Při takové konkurenci, jako má zrovna kosmetika, je to dost škoda.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Taková standardně pojatá kampaň s láskou. I když ta láska je tam vlastně navíc. Jestli on ten brief od klienta nebyl něco ve smyslu „udělejte kreativní kampaň, ale ať to vypadá přesně jako naše tradiční reklamy“.

Filip Huněk (Actum Digital)

Zase tu máme zpomalení a čas na sebe, takové stálice v komunikaci cílené na ženy. A použít herečku zralejšího věku je fajn, ale konkurence jako například Dove už to dělá léta. Takže ač je spot příjemný na pohled, bohužel nepřináší nic nového nebo zapamatovatelného.

Markéta Tomanová (WOO)

Taková klasická reklama na krém tak, jak ji všichni dlouhá léta známe. Vyměňte logo za jiné a nepoznáte rozdíl. V paměti asi dlouho nezůstane a rozpoznatelnost značky bude s velkou pravděpodobností také nízká.

Petra Pokorná (Business Factory)

Tohle je standardní reklama na kosmetiku. Minutu po přehrání si z ní nepamatuju bohužel ani značku, ani produkt, ani claim.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Taková rutinní reklama na krémíček pro ženy, která se ničím neodlišuje a možná ani nechce a nepotřebuje. Přece jen pro cílovku 55+ asi žádný kreativní kudrlinky potřeba nejsou. Zase mi tu chybí ale ty další aktivace.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Žiaľ ten insight tam nevidím a nevidím ani nič iné, čím by to malo vyniknúť z radu reklám na kozmetiku.

Matúš Ficko (Triad)

Zkuste si tam dosadit jakoukoli jinou kosmetickou značku/produkt. Bude to fungovat stejně? Asi jo. Ale nemělo by!

Michal Novák (Czech Promotion)

Chápu insight kampaně, vizuální zpracování tomu hezky odpovídá. Jen mám pocit, že se tato myšlenka u dané cílové skupiny strašně často opakuje, a to napříč kategoriemi. Jako by pro zralé ženy nebylo jiné téma. Chybí mi prostě pevnější propojení klíčové myšlenky se značkou.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jako boomer o silver heroes fakt něco vím. A tady mi to přijde hodně po povrchu, ve všem. Exekučně je to sbírka kosmetických klišé.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

