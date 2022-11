„Vizuální nádhera.“ Reklamní katy nadchla série fotografií ke 30 letům Potten & Pannen

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 47. týden 2022 Unicorn Army: Kuchyň dělá člověka (63 %)

značka: Potten & Pannen – Staněk, klient: Potten & Pannen – Staněk Group Elite Monday Lovers, Elite BTW: Job, ne boj (56 %)

značka, klient: Pretlak Zaraguza: O novém SUV někdy rozhodne sám život (53 %)

značka: Škoda, klient: Škoda Auto

Comtech Can: Hádej, proč se těším na snídani (47 %)

značka: Tvaroháček, klient: Polabské mlékárny McCann Prague: Vakcinační kampaň proti covid-19 (46 %)

klient: Ministerstvo zdravotnictví ČR S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Potten & Pannen má ke 30 letům největší kampaň

Český prodejce kuchyňského vybavením Potten & Pannen – Staněk představuje k 30. výročí svého fungování svou zatím mediálně nejsilnější kampaň. Poběží v televizi, outdooru, na internetu a sociálních sítích. Vytvořila ji agentura Unicorn Army, kterou vlastní Martin Klčo a Jan Kříž, a fotograf Matúš Tóth. Kampaň vychází z nové komunikační platformy společnosti Kuchyň dělá člověka, která se stala zároveň i claimem celé kampaně. „Tato parafráze na rčení ‚šaty dělají člověka‘ poukazuje na skutečnost, že nejen vaše oblečení odráží, jaký máte životní styl, povahu či životní úroveň. Stejným způsobem o vás vypovídá vybavení vaší kuchyně. Jinými slovy – ukaž mi svou kuchyň a já ti řeknu, kdo jsi,“ vysvětluje Pavel Staněk, spolumajitel společnosti. Na základě nové komunikační platformy pak Unicorn Army navrhla komunikační kampaň na motivy známé divadelní inscenace Johanna Nepomuka Nestroye Dům čtyř letor, odehrávající se ve čtyřech pokojích jednoho domu, jejichž obyvatelům jsou přisouzeny základní typy osobností, tedy sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. „Hra agenturu inspirovala k vytvoření kvarteta hlavních postav kampaně, které se v kuchyni liší nejen svým temperamentem, ale i chováním. A samozřejmě také tím, jak a čím je jejich kuchyň vybavená. Nicméně všechny čtyři postavy spojuje smysl pro nejvyšší kvalitu, světové trendy a luxus. A to jsou hodnoty, které už 30 let přinášíme do českých a slovenských kuchyní,“ doplňuje Miloš Staněk, druhý ze spolumajitelů společnosti. Výsledkem jsou celkem čtyři vizuální podoby. „Pracovali jsme s povahovými rysy jednotlivých osobností a našli pro ně jejich vlastní příběh, barevnost i emoce. Zároveň necháváme pracovat představivost diváka ve zdánlivě nenápadných detailech. Například flambující flegmatik má hned vedle sebe v kuchyni malého pomocníka s maskou Batmana,“ říká Jitka Merlíková, head of marketing Potten & Pannen – Staněk. „Základními pilíři celé komunikace jsou desetisekundové televizní spoty, outdoor, reklama v místě prodeje, PR a také internetová reklama. Na sociálních sítích se pak můžou lidé v interaktivní hře otestovat, kterému z uvedených typů osobností se nejvíce podobají,“ dodává Merlíková. Společnost si od nové marketingové kampaně slibuje, že zasáhne nové potenciální zákazníky a rozšíří povědomí o značce. „Chceme lidem ukázat, že jsme jasnou první volbou při výběru prémiového vybavení do kuchyně. Věříme, že nám nová kampaň pomůže posílit kontakt se stávajícími klienty, ale zároveň osloví i zcela nové publikum,“ uzavírá Lukáš Krch, generální ředitel Potten & Pannen – Staněk.

Hezké, výrazné fotky. Přepjatá stylizace k tomu sedí. Nejvíc se mi pochopitelně líbí jezevčík.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nejsem příznivcem oživlých fotek ve sponzoringu - to nezbyly peníze ani na jednozáběrovku se sliderem? Art direction je jinak dobrý, nakouřenej pastelovej leštič v intencích brandu.

Jakub Hussar (Haze)

Podobný styl reklam mám rád a tohle je vizuálně zajímavé. Jen ty persony bych asi bez vysvětlení moc nerozklíčoval.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vizuálně to upoutá, komunikačně to je však nesrozumitelné.

Tomáš Vacek (Contexto)

Srdce mi plesá při pohledu na tyhle vizuály. Vtipný, stylový, fotky špičkový, styling luxusní. Pane Staněk, dobrou reklamu máte.

Ondřej Souček

Moc hezká práce. Fajn vidět, že někdo ještě drží vysoké produkční standardy. A nakonec i reklamní.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Vizuální nádhera. Ovšem úspěšně balancující na hranici kýče. Potten & Pannen znají svoji cílovou skupinu a nebojí se jí cílit rovnou na solar.

Filip Huněk (Actum Digital)

2. Slovenský Pretlak udělal z drag queen hradní stráž

Slovenský portál s nabídkami práce pro kreativce, designéry, marketéry a vývojáře Pretlak.sk, který reprezentují Wanda Pribylincová, Tomáš Pinka, Tomáš Nagy a Tomáš Stankovič, začal působit i v Česku. Vstup na český trh odstartoval spuštěním iniciativy Job, ne boj. Ta má motivovat zaměstnavatele, aby mezi svými zaměstnanci nedělali rozdíly na základě věku, pohlaví, etnicity, sexuální orientace, zdravotního stavu či jiných rozdílností. S iniciativou se mohli lidé střetnout i přímo v srdci Prahy, kde se uskutečnilo živé umělecké vystoupení. Česká drag queen Miss Petty alias David Daniel při něm představovala hradní stráž přímo na Hradčanském náměstí. Touto performancí chtěla předat veřejnosti zprávu o tom, že sice existují joby, kde nemůže být sama sebou, ale jsou i takové, kde to možné je. „Je fascinující, jak velká dokáže být propast mezi různými povoláními. V jednom se nemůžete ani usmát a musíte nosit uniformu. A potom jsou tu takové, kde můžete být kým jen chcete. Kontrast mezi hradní stráží a drag queen se nám od začátku líbil, a proto se stal hlavním uměleckým motivem kampaně,“ podotkl Peter Michalka, kreativní ředitel agentury Elite. Zaměstnavatelé, kteří se s manifestem ztotožňují, se k němu mohou veřejně přihlásit na webu Pretlak.sk. Pracovní nabídky těch, kteří tak učiní, budou označené „značkou rovnoprávnosti“ #neřešíme. „Potenciální zaměstnanci se tak budou moci přímo ucházet o práci ve firmě, která deklaruje, že při výběrovém řízení posuzuje uchazeče spravedlivě a bez rozdílu,“ dodávají tvůrci.

Každý z nás chce být sám sebou. Fajn job.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jsem s tím v pohodě - je to autentický, funkční, frahmovské momenty střídá syrová, až skandinávská atmosféra. Jen si nejsem jistej, jakým kanálem kromě socek takhle dlouhej dokuformát efektivně protlačit. A taky tím, zda lidi v izolovaném printu s budkou rozpoznají analogii k hradní stráži.

Jakub Hussar (Haze)

„Job ne boj“ je super claim a celkově se mi ta kampaň moc líbí. Fandím vám.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Rozumím, co chtějí autoři říci, i s tím souhlasím. Bohužel si myslím, že zvolené řešení je naprosto nevhodné. Vybraný příklad hradní stráže je jedno z mála míst, které je (a má i dále být) o tradici, formalitě a stylu, který je vhodné dodržovat. To znamená i kdyby byl voják hradní stráže v osobním životě drag queen (a za sebe říkám proč ne), v práci prostě bude dodržovat formu. Možná to někoho upoutá, ale jinak je to nesrozumitelné.

Tomáš Vacek (Contexto)

Cílovka na tuto reklamu jsou určitě studenti VŠKK, který by si měli práci hledat na Pretlaku, a k mýmu překvapení je reklama naprosto neoslovila. U některých dokonce vzbudila odpor. Nebyl to reprezentativní vzorek, ale stejně. Názor, který rezonoval nejvíc, byl, že nechápou, proč propagovat naprostou minoritu, když je takových v mediálním prostoru všude plno a svý práva už maj. Zajímavej pohled současnejch kreativně zaměřenejch dvacátníků. Pod liberální maskou jsou možná konzervy větší než jejich rodiče. Je to špatně? Nebo dobře? Hm.

Ondřej Souček

Nevím, jestli se ten reportážní styl úplně hodí k něčemu, co zákonitě narazí na mainstreamové myšlení.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Zajímavě uchopený koncept pro zadavatele, jenž si hledá svou relativně specifickou niku mezi pracovními portály. Jen mám obavu, že statický vizuál může bez znalosti klipu dávat příjemcům reklamy menší smysl.

Filip Huněk (Actum Digital)

3. Všechna SUV od Škodovky poprvé v kampani společně

Nová kampaň pro tuzemské zastoupení automobilky Škoda Auto komunikovala kompletní portfolio vozů SUV. Jedná se o první kampaň značky, ve které se všechna její SUV ukazují společně, a to jak ty s konvenčním, tak elektrickým pohonem. Za kreativním zpracováním kampaně stojí pražská Zaraguza, která zajišťuje nadlinkovou komunikaci značky pro Česko a pro české zastoupení mladoboleslavské automobilky pracuje už devět let. Spoty produkovala agentura Flux Films, režíroval je Pavel Soukup. O nákup médií se postarala agentura PHD. Kampaň promlouvala k divákům prostřednictvím dvou třicetivteřinových spotů, sponzorského vzkazu, rádií, kina, display formátů a sociálních sítí. Cílem bylo lidem ukázat, jak je aktuální nabídka vozů SUV široká a pestrá a každý si z ní vybere podle svých představ. Nejde přitom pouze o design nebo velikost, ale také typ pohonu – dva z vozů jsou totiž elektromobily. Kreativní myšlenka byla inspirována reálnou situací, kdy se lidé na parkovišti, stojící u plně naloženého auta bavili o tom, že teď budou už opravdu potřebovat SUV. V televizních spotech je několik minipříběhů, jejichž aktéři se dostanou do životních situací, ve kterých SUV jednoduše potřebují, a proto se rozhodnou si ho pořídit. Důvodem mohou být časté výlety do přírody, očekávání dalšího potomka, ale třeba i to, že si malá dcerka vybere za domácího mazlíčka lamu. Během natáčení probíhalo i focení jednotlivých vozů a vznikla tak série fotografií, o které se postaral Aleš Foff. Celkem bude v kampani využito pět klíčových vizuálů, využívající právě tyto tematické fotky.

Nevím, no. První dojem byl takový rozpačitý. Postavit reklamní spot na tom, že lidé stále dokola opakují SUV? Na druhou stranu se mi líbí celková atmosféra spotu, herci a hudba. Provedení je prostě lepší než samotný nápad.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Silně konzervativní, usedlý způsob komunikace. Řemeslně jinak dobrý.

Jakub Hussar (Haze)

Na zadek mě to zrovna neposadilo, ale abych byl fér, ostudu to Škodovce rozhodně nedělá. Pustil jsem si spoty párkrát za sebou a je to taková příjemná normální reklama. Benefity mi to řekne, děj je docela v pohodě a auta vypadají hezky. Asi dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak klasická Škodovka, hezky natočená. Bohužel však postrádám důvod, proč si vybrat zrovna ji, a ne třeba něco od Kia. A vzhledem k tomu, kolik dnes Škodovky stojí versus konkurence, si nejsem jistý, že jim tento styl komunikace bude dlouhodobě stačit.

Tomáš Vacek (Contexto)

Zajímavý, značka udělá hezkej a drahej spot na jednu kategorii a nechá se dobrovolně zkanibalizovat.

Ondřej Souček

Tak ano, insight tam je, produkčně v pořádku, takže ano.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hezké, čisté, oku lahodící. Budování lovebrandu jedna báseň.

Filip Huněk (Actum Digital)

4. Další reklamní song od Jiřího Buriana

Polabské mlékárny uvedly nový spot své značky Milko, respektive Tvaroháček v Česku a Maťko na Slovensku. „Naším cílem je připomenout se na území Česka s Tvaroháčkem jako zdravou svačinkou pro děti, na území Slovenska, kde také působíme, chceme představit tento produkt názvem Maťko a uvést ho na trh,“ přibližuje Zdeněk Vybíral, manažer obchodu a marketingu Polabských mlékáren. Za konceptem nového spotu stojí agentura Comtech Can, která pro značku Milko a Polabské mlékárny pracuje přes 20 let. „Insight reklamy je podložený fakty, které jsou relevantní pro cílovou skupinu, a postavený tak, aby fungoval dlouhodobě,“ uvádí agentura s odkazem na svou platformu #datacreatives. „Nejenže děti skákání milují, navíc má pro jejich tělo řadu přínosů. Výzkumy mimo jiné prokázaly, že zvyšuje pevnost kostí u dětí.“ Reklamní song složil Jiří Burian, který v alter egu Kapitán Demo nedávno účinkoval v kampani řetězce Lidl a byl také autorem letošní rapové kampaně McDonald’s s kuchařem Přemkem Forejtem.

Dětem se to asi bude líbit. Já však lehce trpím.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Roztomilé, odlehčené a funkční. Aranže mají silně „forejtovský“ vibe, skoro bych čekal, že odněkud vyskočí. Aha, už to čtu - Demo v titulkách!

Jakub Hussar (Haze)

Podezřívám Kapitána Dema, že jeho příští deska bude složená jen z reklamních songů. Jinak myslím, že vzhledem k cílovce je písnička správný tah. Trošku bych poladil „hrdní paní“ a „pr zdraví“, ale ostatní nedokonalosti mi přijdou spíš jako dobrý záměr. Aspoň je to opravdovější.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Standardně v reklamě platí, že když nemáš co říct, tak to zazpívej. Tady toho však mají evidentně co říct poměrně dost a v tu chvíli si myslím, že zvolená forma není úplně nejlepší. Obávám se, že moc lidí reálně poslouchat text nebude. Navíc je mu i špatně rozumět. Díky tomu zůstanou benefity produkty cílové skupině navždy skryty.

Tomáš Vacek (Contexto)

Zajímavý pozorovat, jak se všichni zblázněj do jedný věci. V tomto případě spíš do člověka. Pohlreich, Kohák, Burian. Kdo přijde v další sezoně?

Ondřej Souček

Místama mám trochu problém rozumět rapování, ale jsou tam zvířátka, spousta příslibů budoucího zdraví, prostě budoucnost dětí jak malovaná.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Gangsta rap pro školáky ve stylu „hey motha, mazej mi koupit Tvaroháček!“.

Filip Huněk (Actum Digital)

5. Očkování proti covidu propaguje Petr Čtvrtníček

Ministerstvo zdravotnictví spustilo hlavní část očkovací kampaně. Ta je zaměřena obecně na podporu očkování, tedy nejen na očkování proti covid-19. První fáze kampaně odstartovala v srpnu, a to především na sociálních sítích. Její podzimní a hlavní fázi spouští ministerstvo 10. října. Tato část kampaně proběhne ve veřejných sdělovacích prostředcích i na outdoorových plochách. Je načasována před očekávanou podzimní vlnou covid-19, a když jsou v celé republice k dispozici nejnovější očkovací látky. Vizuální podobu kampaně navrhla a připravila agentura McCann Prague, nákup mediálního prostoru zajišťuje agentura Remmark. Součástí kampaně jsou vizuály pro očkovací místa, návrhy inzerátů, a především televizní a rozhlasové spoty se známým hercem Petrem Čtvrtníčkem, který má sám s covidem vlastní zkušenosti. „Oslovil jsem herce Petra Čtvrtníčka a jsem rád, že se stal hlavní tváří naší informační a osvětové kampaně. Petr si sám prošel těžkým průběhem onemocnění covid-19, o což se prostřednictvím této kampaně chce podělit. Kampaň představuje i další skutečné příběhy osob, které mají svou vlastní zkušenost s epidemií covid-19,“ uvedl ředitel komunikace ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Přeočkovat se druhou posilovací dávkou u praktiků nebo v sítí očkovacích míst mohou lidé od 12 let, a to i bez objednání. V současné chvíli máme k dispozici nejnovější varianty vakcín proti covid-19. Očkování chrání proti vážnému průběhu tohoto onemocnění,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami Comirnaty a Spikevax a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Kampaň je zaměřena ale i na podporu očkování obecně s důrazem na prevenci. Zejména jde o dodržování hygienických zásad obvyklých pro sezónu respiračních infekcí, to je dodržování rozestupů, nošení ochrany dýchacích cest v nedostatečně větraných místech s větším výskytem osob, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a další základní opatření respirační hygieny a rovněž k ohleduplnosti k ostatním. Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic doplnil: „Očkování doporučujeme zejména osobám starším 60 let, chronicky nemocným a dalším osobám s vyšším rizikem závažného průběhu. Covid-19 je stále mezi námi a představuje riziko pro veřejné zdraví. Vakcinace neslibuje konec covidu, ale očkováním jsme dokázali ‚zkrotit‘ i jiná onemocnění, pomozte nám ‚zkrotit‘ i covid. Chceme přesvědčit občany, aby se nechali očkovat pro své zdraví, čímž předejdeme zahlcení nemocnic i vážným zdravotním rizikům. Očkování chápeme jako základní nástroj ochrany před těžkým průběhem covidu-19 a jeho zdravotními i celospolečenskými riziky.“

Jímavá, ne však kýčovitá kampaň. Emocí je tam tak akorát, aby to nezačalo být otravné. „Očkujeme se pro klid duše“ je podle mě dobře vybraný vzkaz.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Petr je plyšovej, mám ho rád, ale bohužel mám Českou sodu zarytou tak hluboko pod kůži, že jeho tečka v samém závěru okamžitě vyvolá docela jiný set vzpomínek, než by asi tvůrci (skrze všechnu tu pečlivě budovanou atmošku okolo) chtěli.

Jakub Hussar (Haze)

Natočené je to pěkně a jestli je jedním z cílů, aby si očkovaní dali booster, tak fajn. Jinak si ale nejsem jistý, jestli tohle promlouvání do duše zvedne ze židle i neočkované (pokud ovšem vůbec existuje způsob, jak je ze židle zvednout).

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Obávám se, že toto prostě nefunguje. Pouze vyhozené státní peníze. Z nepřesvědčených to nepřesvědčí nikoho!

Tomáš Vacek (Contexto)

Udělat reklamu na očkování je v současnosti snad nejtěžší úkol vůbec. Těžší by snad bylo už jenom udělat reklamu na ruský mejdlo. Takže body za snahu.

Ondřej Souček

Tahle kreativa mi přijde jako spíchnutá spíše před rokem, než dnes. Takže bych se divil, kdyby nějak zázračně fungovala.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pozdě, ale přece. Záhadou je jen, proč stát s podobnými kampaněmi nepřišel už dávno, kdy to bylo nejvíc potřeba.

Filip Huněk (Actum Digital)

