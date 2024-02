Vladimír Mužík nastupuje do CME, zároveň zůstává v čele slovenské Mafry

Do mediální skupiny CME, která vlastní TV Nova, přichází Vladimír Mužík, dosavadní generální ředitel slovenské divize českého vydavatelství Mafra. V CME obsadí pozici nazvanou director of digital transformation - informative programming. „Bude z této nově zřízené pozice napomáhat k rozšíření, zlepšení a inovaci lineárních programových formátů s cílem je přizpůsobit, aby obstály i v digitálním prostředí,“ informovala skupina.

Digitálním prostředím míní sociální sítě, videoplatformu Voyo a online celkově. „Pro televizní zpravodajství a informační pořady je klíčové využít vzestup digitalizace, aby zůstaly relevantní,“ uvedl Mužík. V CME má podle oficiální zprávy pracovat na strategii pro digitální obsah a spolupracovat s řediteli zpravodajství v jednotlivých zemích. Skupina je činná celkem v šesti zemích střední a východní Evropy – v Česku, na Slovensku a také v Rumunsku, Bulharsku, ve Slovinsku a v Chorvatsku.

Mužík se tak prakticky k Nově vrací. V letech 2011 až 2013 už totiž pro českou komerční televizi pracoval – nejdřív jako šéf komunikace, poté jako ředitel zpravodajství. Do Mafry pak nastoupil v roce 2014, tedy nedlouho poté, co tuto mediální firmu koupil Andrej Babiš. Stal se generálním ředitelem Mafra Slovakia. Na této pozici má vedle práce CME působit dál, uvádí slovenský Denník N. „Mužík se totiž nestahuje z Mafry do CME, ale při práci v televizi bude dál řídit vydavatelství novin a časopisů,“ upozorňuje Denník N na nestandardní nastavení. „Ano, jeho aktuální pozice v Mafra Slovakia zůstává beze změny,“ potvrdila Médiáři šéfka komunikace CME Michaela Papežová.

Mužík od června 2011 řídil komunikaci TV Nova, do níž přešel z místa šéfredaktora deníku Blesk. V Blesku strávil víc než deset let, z toho čtyři roky byl šéfredaktorem. Řídil i slovenský Nový čas téhož vydavatelství Ringier Axel Springer (dnes v Česku nese název Czech News Center). Pak se v únoru 2012 stal na Nově ředitelem zpravodajství, střídal Martina Ondráčka. Koncem srpna 2013 Mužík ve funkci skončil. Od listopadu 2013 do února 2014 pak řídil nová média ve slovenské komerční TV Joj, konkurenční stanici TV Markíza, kterou CME provozuje na Slovensku. Následně se v dubnu 2014 stal šéfem slovenského Ecopressu (nynější Mafra Slovakia), který Babiš rok předtím koupil od Zdeňka Bakaly, a zároveň přistoupil do nejužšího vedení české Mafry. Dva roky nato si v Česku přibral ještě řízení videoobsahu Mafry.

Mafru letos od Babiše převzal finančník Karel Pražák, který má blízko k investiční skupině PPF, majiteli právě CME, potažmo Novy a Markízy.

