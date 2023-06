Vladimír Piskáček a Michal Půr uvedli mediální projekt Datarun, paletu newsletterů a podcastů

Dosavadní mediální manažer Vladimír Piskáček a mediální podnikatel Michal Půr dnes představili svůj avizovaný mediální projekt. Nazvali ho Datarun. Půr mu říkal think-tank, Piskáček ho popsal jako „vydavatelství 20. let 21. století“. Půjde o obsahový projekt, jehož prostřednictvím se k nejrůznějším oblastem společenského života budou vyjadřovat experti právě na dané oblasti, a to se solidními datovými podklady.

„Chceme vybudovat platformu, která zemi umí změřit. Ukazovat varianty možností, řešení, promlouvat do veřejné debaty,“ řekl Půr. „Soustředíme se na obsah. Obsah je to poslední, co dnes vysoké [mediální] manažery v Česku zajímá,“ prohlásil Piskáček. „Je to mediální projekt, ale nepracují v něm žádní novináři. Novinář popisuje realitu, snaží se jí popsat z obou stran a snaží se to udělat objektivně. My chceme, aby realitu popisovali experti a navrhovali řešení,“ doplnil Půr. „Naší ambicí není stavět médium, které bude přinášet zábavu pro čtenáře. Naší ambicí je věci posouvat.“

Výstupy se k publiku nového projektu mají dostávat formou newsletterů a videostreamů či videozáznamů, web nemá být klíčové médium, ale už jen „nástěnka“. „Média před deseti lety ztratila vliv na distribuci toho, co dělají, a to je jeden z důvodů jejich smrti,“ poznamenal Piskáček. Jak také řekl, tradiční mediální domy v Česku se „otřásají a řeší, co se sebou“. Vedle toho vzniká sorta vlivných solitérů, kteří využívají sociální sítě jako novou distribuční cestu přímo ke svým konzumentům, respektive předplatitelům. „Mediální svět se dál atomizuje a vliv se přelévá jinam, z velkých hráčů na malé, na jednotlivce,“ shrnul.

Newslettery a podcasty pod hlavičkou Datarun Vysoké napětí (Karl von Bahnhof)

(Karl von Bahnhof) Welcome the Future (Vladimír Piskáček, Eva Hanáková)

(Vladimír Piskáček, Eva Hanáková) Všechno má cenu (Petr Koblovský, Petr Bartoň)

(Petr Koblovský, Petr Bartoň) Slovensko: Země, které už nerozumíme

SníDaně (Petr Bartoň)

(Petr Bartoň) Peníze nebo život (Petr Bartoň, Vladimír Piskáček)

(Petr Bartoň, Vladimír Piskáček) Nový svět (Půr, Bárta, Kovář)

(Půr, Bárta, Kovář) Civilizační fórum (Miroslav Bárta)

(Miroslav Bárta) Padouch nebo hrdina (Pavlína Wolfová, Pawluscha)

(Pavlína Wolfová, Pawluscha) MP & VP (Michal Půr, Vladimír Piskáček)

(Michal Půr, Vladimír Piskáček) 9 let natvrdo (Vladimír Piskáček, Michal Kaderka)

Piskáček v minulosti působil jako ředitel redakcí vydavatelství Economia. Půr ke konci května odešel z pozice šéfredaktora názorového webu Info.cz, mediálního startupu CMI News ze skupiny Czech Media Invest kolem Daniela Křetínského. Tam Piskáček dosud působil jako spolutvůrce předplatitelské platformy Gazetisto. „Pracovali jsme pro hodně bohatých lidí, vydělali jsme jim nějaké peníze, ale už to nechceme dělat,“ přiblížil Půr motivaci dua, plán se podle něj začal formovat zhruba před rokem.

Obchodní model projektu zahrne předplatné od odběratelů, partnerství komerčních firem a institucí s jednotlivými projekty a produkci podcastů na zakázku (například nedávno uvedená série pro fotbalovou Slavii). „Nebudeme dělat klasickou reklamu,“ říkají tvůrci. Newslettery i podcasty mají být nejdřív k dispozici zdarma, postupně se část z nich bude zpoplatňovat. Piskáček přitom očekává, že konverze na předplatitele dosáhne nejvýš 7 %. Projekty pod hlavičkou Datarunu nyní vznikají ve dvou externích studiích, do budoucna využijí vlastní studio, které vzniká v sídle firmy, v pražské Široké 5.

Akciovou společnost Datarun vlastní Piskáčem s Půrem napůl. Investují do ni vlastní prostředky a při rozjezdu též využívají investici od několika jednotlivců, veřejně je nepředstavili. „Je to skupina známých, kteří našemu projektu věří,“ řekl Médiáři Vladimír Piskáček.