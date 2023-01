Volební studia ČT a Novy zasáhla kolem dvou milionu diváků, na Primě milion

Živé kontinuální vysílání k výsledkům prvního kola prezidentských voleb si v sobotu odpoledne na ČT24 aspoň na tři minuty zapnulo 2,13 milionu diváků starších 15 let. Na Nově to bylo o něco míň, konkrétně 1,92 milionu diváků starších čtyř let. Kontinuální volební zpravodajství stanice CNN Prima News si od uzavření volebních místností až do půlnoci aspoň na tři minuty pustilo 1,07 milionu diváků starších 15 let.

Průměrná sledovanost pětihodinového studia na ČT24 od 14 do 19 hodin činila 776.000 diváků v cílové skupině 15+, na Nově šestihodinové pásmo od 13 do 19.30 sledovalo v průměru 351.000 diváků v širší skupině 4+. Data z peoplemetrů od ATO-Nielsen zveřejnily zmíněné televize.

„Události byly nejsledovanější zpravodajskou relací a zároveň nejsledovanějším pořadem včerejška, na ČT1 a ČT24 je vidělo 1,19 milionu diváků. ČT24 byla s podílem na sledovanosti 15,9 % nejsledovanějším programem dne. Zapnulo si ji 2,78 milionu diváků,“ uvedla ČT.

Nova ke sčítání hlasů připravila i druhý obsahový stream na TN Live, ten zaznamenal 40.000 zhlédnutí.