Volební studia ČT i Novy zasáhla kolem dvou milionu diváků

Živé kontinuální vysílání k výsledkům prvního kola prezidentských voleb si v sobotu odpoledne na ČT24 aspoň na tři minuty zapnulo 2,13 milionu diváků starších 15 let. Na Nově to bylo o něco míň, konkrétně 1,92 milionu diváků starších čtyř let. Průměrná sledovanost pětihodinového studia na ČT24 od 14 do 19 hodin sledovalo 776.000 diváků v cílové skupině 15+, na Nově šestihodinové pásmo od 13 do 19.30 v průměru 351.000 diváků v širší skupině 4+. Data z peoplemetrů od ATO-Nielsen zveřejnily zmíněné televize. Prima o svých výsledcích zatím neinformovala.

„Události byly nejsledovanější zpravodajskou relací a zároveň nejsledovanějším pořadem včerejška, na ČT1 a ČT24 je vidělo 1,19 milionu diváků. ČT24 byla s podílem na sledovanosti 15,9 % nejsledovanějším programem dne. Zapnulo si ji 2,78 milionu diváků,“ uvedla ČT.

Nova ke sčítání hlasů připravila i druhý obsahový stream na TN Live, ten zaznamenal 40.000 zhlédnutí.