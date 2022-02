Volební výbor probral „šuškandu“ okolo volby ředitele Českého rozhlasu

Poslanci se dnes na schůzi volebního výboru vrátili ke znovuzvolení Reného Zavorala generálním ředitelem Českého rozhlasu. Zavoral mandát obhájil loni v srpnu, přičemž byl jediným finalistou. Právě absence protikandidátů se nelíbí poslanci ODS Petru Bendlovi. Výběrové řízení podle něj vypadá, že „bylo šité na míru“, jak prohlásil před dvěma týdny pro web Hlídací pes. Ač začátkem dnešní schůze výboru citoval ze zákona, že generálního ředitele má rozhlasová rada vybírat z „kandidátů“, tedy z množství uchazečů většího než jeden, nakonec došel k tomu, že okolnosti volby nevidí jako právní, ale jako etický problém.

Z Bendlových slov na začátku dnešní debaty vyplynulo, že výbor jedná na základě podnětu zvenčí. „Hlas občana, který k nám přišel, říká, že to navozuje atmosféru, že bylo předvybráno a že pocit z výběrového řízení je takový, že nikdo nemá zájem řídit Český rozhlas anebo se dalo dopředu najevo, že to ani jinak dopadnout nemůže,“ shrnul poslanec ODS.

„Nejsem si jistý, že by to bylo zcela protizákonné, ale z mého pohledu to velmi zpochybňuje zájem veřejnosti na tom, aby se opravdu vybíralo, aby se opravdu soutěžilo, aby opravdu přicházely názory na to, jak Český rozhlas do budoucna má či nemá vypadat. Rada Českého rozhlasu se tím připravila o možnost hledání i jiného pohledu, jak by Český rozhlas měl dalších šest let fungovat,“ zpochybňoval Bendl způsob výběru. „Je třeba dát signál všem ostatním, že prostě není možné vybírat z jednoho uchazeče,“ míní. „Argument ‚udělali jsme všechno, zbyl ale pouze jeden‘ mně nestačí.“

Do tendru vyhlášeného měsíc před volbou se přihlásili celkem tři uchazeči, dva z nich ale nesplnili formální kritéria. Radní Marek Pokorný proto navrhoval volbu odsunout, ostatní ale jeho návrh během srpnové schůze odmítli. Pro Zavoralovo znovuzvolení nakonec hlasovalo sedm z osmi přítomných radních. V roce 2015 Zavoral zvítězil v konkurenci dalších 25 kandidátů.

„Velice pečlivě jsme zvažovali termín. Opravdu jsme se těšili, že přijde víc kandidátů,“ odpovídal dnes na Bendlovy výtky předseda Rady Českého rozhlasu Miroslav Dittrich. Připomněl přitom, že doba mezi vyhlášením tendru a termínem pro podání projektů byla stejně jako před šesti lety něco přes 30 dní. Volbu navzdory absenci zájemců radní odkládat nechtěli. „Nechtěli jsme poškodit právoplatně přihlášeného. Po právní stránce bylo všechno v pořádku. Všechno proběhlo tak, jak mělo,“ soudí Dittrich.

Rada Českého rozhlasu se proti zpochybnění volby už ohradila i oficiálním stanoviskem. V něm radní v reakci na článek Hlídacího psa odmítají, že by kritéria byla „šita na míru“. Profesní požadavky, stojí ve stanovisku, „byly stanoveny zcela standardně s důrazem na manažerské schopnosti kandidátů“. Radní také připomínají, že informace o výběrovém řízení byly inzerovány v celostátním zisku nebo vysílány na vlnách stanic Českého rozhlasu. „Kategoricky tedy vylučujeme, že by snad veřejnost byla nedostatečně o vyhlášení konkurzu informována,“ píšou radní.

Stanovisko předsednictva Rady Českého rozhlasu Předsednictvo Rady Českého rozhlasu se ohrazuje proti zpochybněním volby generálního ředitele ČRo, které byly zveřejněny serverem Hlídací pes dne 20. 1. 2022. Předsednictvo Rady ČRo konstatuje, že volba GŘ proběhla transparentně, dle zákona a všech platných pravidel, včetně notářského dohledu. Vzhledem k tomu, že Rada ČRo neměla před vydáním článku možnost se k němu vyjádřit, žádáme o zveřejnění tohoto stanoviska. Rada Českého rozhlasu vyhlásila výběrové řízení na pozici generálního ředitele/ředitelky Českého rozhlasu dne 14. července 2021. Lhůta pro odevzdání přihlášek byla stanovena na 16. srpna 2021. Všichni uchazeči tak měli dostatek času na zaslání všech potřebných dokumentů i vytvoření kandidátského projektu. Profesní předpoklady pro uchazeče rozhodně nebyly „šity na míru“, ale byly stanoveny zcela standardně s důrazem na manažerské schopnosti kandidátů. Informace o výběrovém řízení byla zveřejněna na webových stránkách Rady Českého rozhlasu, dále formou inzerce v celostátních denících – Hospodářských novinách, Právu a Mladé frontě Dnes. Dále informaci o výběrovém řízení vysílaly celoplošné stanice Českého rozhlasu (ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Plus, ČRo Vltava) v termínu od 19. července 2021 do 15. srpna 2021 celkem v počtu 144 spotů. Informace o vyhlášení výběrového řízení na generálního ředitele Českého rozhlasu se objevila také ve zpravodajství celé řady dalších médií. Kategoricky tedy vylučujeme, že by snad veřejnost byla nedostatečně o vyhlášení konkurzu na generálního ředitele/ředitelky ČRo informována. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu, Praha 21. 1. 2022

Bendl ale vidí potíž jiného rázu. „Problém právní nevidím. Já ho vidím spíš v kategorie etické. Sice říkáte, že jste nechtěli poškodit pana generálního ředitele, ale povedlo se,“ řekl dnes poslanec ODS. Ředitele podle jeho slov poškozuje právě to, že vyhrál v soutěži sám se sebou.

Dnešní schůze se zúčastnil i samotný Zavoral. Poškozený se necítí, „možná ochuzený“. Termín volby podle něj byl dostatečně oznámený. „Předpokládám, že kdo někdy pomýšlel na to, že chce stát v čele Českého rozhlasu, ten se pohybuje v mediální branži a termíny si pohlídá. Proč se nepřihlásili, to bych spekuloval,“ říká staronový ředitel Českého rozhlasu.

Korektnosti volby se zastali poslanci z ANO Ondřej Babka a Aleš Juchelka. „Moc nerozumím, proč to otevíráme. Všechno ukazuje, že to bylo v pořádku, jako výbor bychom se za to měli postavit,“ soudí Babka.

Juchelka mluvil dokonce o „útoku na média veřejné služby“. „Pokud začneme uměle vytvářet kauzy podložené pouze na základě nějaké šuškandy, bylo by to velmi nebezpečné pro nezávislost veřejnoprávních médií. Nic se nestalo, nic nezpochybňujeme, pouze to otevřeme, aby to bylo ve veřejném prostoru a abychom nakydali špínu na něco, co je podle zákona,“ kritizoval předseda volebního výboru.

Babka následně navrhl usnesení, že volební výbor ve výběrovém řízení neshledává žádné pochybnosti. To neprošlo. Výbor místo toho jednohlasně přijal Bendlovo usnesení, že informace o průběhu volby bere na vědomí.