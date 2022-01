Voráčkova Blueberg Media koupila slovenskou zpravodajskou televizi TA3

Společnost Blueberg Media českého podnikatele Michala Voráčka koupila slovenskou zpravodajskou televizi TA3. Televize o tom dnes informovala na svém webu, hodnotu transakce nezveřejnila. Slovenská Rada pro vysílání a retransmisi už v prosinci dala souhlas ke změně majitele firmy C.E.N., která vlastní licenci na vysílání TA3. Televizi dosud ovládala skupina Grafobal slovenského podnikatele Ivana Kmotríka.

Firma C.E.N. podle portálu Finstat.sk dlouhodobě hospodaří se ztrátami. Vyjma roku 2017, kdy dosáhla zisku několika tisíc eur, byla v uplynulých deseti letech ve ztrátě řádově ve statisících eur. V roce 2020 ztráta činila 1,9 milionu eur (zhruba 47 milionů Kč). „Vidím tu televizi jako příležitost,“ řekl nedávno Voráček Médiáři. TA3 chce „pomoci zefektivnit fungování“. „Podle Reuters Institute je to nejdůvěryhodnější mediální značka na Slovensku, vidím tam skutečně zajímavé příležitosti a šance,“ dodal.

Se změnou majitele končí ve funkci ředitelky TA3 Mirjana Hron Sikimič, která má nově pracovat ve vedení Grafobal Group. Voráček do čela TA3 angažoval projektového manažera Jána Svobodu, dosavadního předsedu představenstva Our Media SR, společnosti, která v roce 2018 koupila vydavatele celostátního slovenského listu Pravda a nyní tento deník sama vydává. Do loňska ji Voráček spoluvlastnil. Jednateli TA3 budou Voráček, Svoboda a ředitelka zpravodajství a publicistiky Zuzana Martináková.

Dvacet let bez veřejnoprávního konkurenta

Soukromá televize TA3 má na Slovensku specifickou pozici, je jedinou zpravodajskou stanicí v zemi, narozdíl od Česka tam totiž neexistuje konkurence v podobě zpravodajského kanálu veřejnoprávní televize.

TA3 vysílá 20 let, startovala v září 2001. Zakládal ji Martin Lengyel, záhy se vlastníkem stal Kmotríkův Grafobal. V letech 2004 až 2007 ji vlastnila investiční skupina J&T, poté od ní Grafobal stanici převzal zpět, výměnou za komerční televizi Joj. Grafobal Group na Slovensku rovněž ovládá rozsáhlou síť trafik, nakladatelství SPN – Mladé letá a podíl má také v přední mediální agentuře v zemi Unimedia.

Pod skupinu Grafobal spadá především distribuce tisku Mediaprint-Kapa Pressegrosso, kterou Kmotrík zbudoval na základech někdejší PNS, zprivatizované začátkem 90. let. Tehdy byl na Slovensku činný i Voráček, když tam jako spolumajitel zakládal pobočku vydavatelství Ringier.

V Česku nyní dlouholetý mediální manažer a podnikatel Voráček vlastní kromě řady firem v oblasti nemovitostí také nakladatelství Olympia, má třetinový podíl v regionální televizi Praha TV a zhruba pětinový podíl ve vydavatelství Our Media, jež ovládá Ivo Valenta a pod něž spadají další malé stanice Regionální televize a TV Brno 1 a také internetový politický bulvár Parlamentní listy. Na Slovensku Valenta vlastní zmíněný list Pravda.