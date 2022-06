Vostal do Washingtonu, Dolanský do Londýna... ČT prostřídá pět zpravodajských postů

Česká televize obmění v průběhu letních prázdnin svou síť zahraničních zpravodajů. Změny se týkají korespondentů v celkem pěti městech – ve Washingtonu, v Bruselu, v Londýně, v Bratislavě a v Berlíně. K prvním třem přesunům dojde na začátku července na postech v Berlíně, Bruselu a v Bratislavě, Londýn a Washington budou následovat v srpnu.

Už dnes nastoupí v Německu na místo Martina Jonáše, jenž se vrací zpět do Česka, Pavel Polák. Nový zpravodaj České televize se věnuje Německu dlouhodobě a byl oceněn mimo jiné Česko-německou novinářskou cenou. Od 1. července dojde i k přesunům na Slovensku a v Belgii. V Bratislavě současný redaktor ČT Jan Šilhan vystřídá Petra Obrovského, který po třech letech následně zamíří do Belgie. „Bruselský post je mou vytouženou destinací – nikde jinde není možná taková kombinace zahraničního zpravodajství a domácí agendy. Z mapy se to nezdá, ale v mnoha ohledech je vlastně Brusel Česku blíž než Bratislava,“ podotkl Obrovský.

Současný bruselský zpravodaj Lukáš Dolanský se začátkem srpna přesune do Anglie, kde vystřídá Bohumila Vostala. Ten se z Londýna přemístí do Spojených států na místo Davida Miřejovského, jenž se vrátí do Česka.

S 11 stálými zpravodaji je Česká televize lídrem na poli zahraničního zpravodajství mezi tuzemskými médii. Kromě uvedených měst zpravuje diváky také z Istanbulu, Moskvy, Paříže, Pekingu, Tel Avivu a Varšavy.