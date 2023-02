Voyo hlásí půl milionu předplatitelů. Teď chystá duchařský seriál s Donutilem či fantasy s Duškem

Voyo, placená internetová videotéka televize Nova, překročila hranici 500.000 předplatitelů společně v Česku a na Slovensku. „Do tohoto čísla nepočítáme zkušební verze zdarma,“ doplnil generální ředitel Novy Daniel Grunt. Voyo je tak na polovině cesty, kterou před pár lety narýsoval nový majitel Novy - totiž získat do pěti let aspoň milion předplatitelů. Nova svou léta zanedbávanou službu začala restartovat začátkem roku 2021, na internet přesunula do té doby nejoblíbenější televizní seriál Ordinace v růžové zahradě 2 a přidala řadu sérií exkluzivně právě pro Voyo.

„Sázíme na příběhy, které český divák zná, na špičkové tvůrce a uživatelsky příjemné prostředí,“ podotkla Lucie Oravčíková, čerstvá ředitelka digitálních aktivit Novy se zodpovědností za Voyo pro Česko i Slovensko. Podle ní abonenti na platformě tráví v průměru víc než 12 hodin týdně, což znamená průměrně zhruba hodinu a tři čtvrtě denně. „V průběhu letošního roku připravujeme velké množství nových funkcí a produktových vylepšení,“ slibuje uživatelům Oravčíková.

Čerstvě Nova ohlásila další várku novinek pro nadcházející sezóny, a to jak pro lineární vysílání, tak přednostně pro Voyo. Celkově televize připravuje 46 nových, původních projektů, na nichž pracuje celkem 21 nezávislých produkčních společností.

Mezi chystanými projekty jsou

vůbec první fantasy série Novy nazvaná Vědma, z prostředí staré Prahy,

duchařský seriál Za domem v lese s Miroslavem Donutilem a jeho synem Martinem,

komediální seriál Taneční od režiséra Jiřího Vejdělka,

šestidílný příběh cesty osudem zkoušeného otce za spravedlností pro svého mrtvého syna Miluju tě navždy, táto,

příběh o dopadení spartakiádního vraha Straka,

také dva detektivní seriály Bóra a Dobro došli z chorvatského pobřeží

nebo třeba standup speciál s Ondřejem Sokolem nazvaný Celebrity.

Už 17. března přijde na Voyo dřív ohlášený komediální seriál o mladých Sex O'Clock,

později také akční špionážní thriller na pokračování Extraktoři,

třídílná Matematiku zločinu s Janem Nedbalem a Jiřím Bartoškou

či třeba série Vědma v hlavních rolích s Dagmar Havlovou a Jaroslavem Duškem.

Programová nabídka Novy a Voya se též víc pustí do dokumentů. Dokumentární tvorbu reprezentují

seriál Eriky Hníkové o střetu člověka s medvědem Lebo medveď

nebo třídílná série o kariéře zpěvačky Ivety Bartošové Málo mě znáš.

A dojde i na pokračování nedávných úspěšných projektů.

Své druhé a třetí řady se dočká Král Šumavy: Fantom temného kraje, nové série budou mapovat osud legendárního Josefa Hasila od jeho uvěznění v komunistickém lágru až po spolupráci se západní rozvědkou.

, nové série budou mapovat osud legendárního od jeho uvěznění v komunistickém lágru až po spolupráci se západní rozvědkou. Už letos Voyo nasadí druhou řadu minisérie Iveta, o zpěvačce Bartošové.

